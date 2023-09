Berric près de Vannes. Le château de Trémohar sera ouvert au public pendant les Journées du Patrimoine

Le château de Trémohar, situé à Berric près de Questembert dans le Morbihan, ouvrira ses portes au public pour les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Ce sera l’occasion de connaître la Seigneurie de Trémohar à travers les époques et ses différents propriétaires. De Guillaume de Berric à la famille Breesé, en passant par des propriétaires hors du commun, les descendants de le père de l’aviation Louis Blériot, le public ira à la rencontre de ceux qui ont façonné ces lieux et qui continuent de les entretenir.

Aujourd’hui, Le château de Trémohar est une propriété privée appartenant à la famille Breesé. Elle exploite deux gîtes : Le Séminaire qui peut accueillir douze personnes et La Bergerie qui peut accueillir huit personnes. Le parc du château est ouvert aux visiteurs tout le mois de septembre et des visites guidées sont organisées pour le week-end des Journées du Patrimoine.

Le gîte de la Bergerie Le gîte du Séminaire

Les visiteurs seront accueillis dans la cour d’honneur du château de Trémohar où ils découvriront le pigeonnier et le puits avec sa margelle moulurée du XVIe siècle. Le puits est surmonté d’une colonne en bois qui doit remonter au XIXe siècle. Ils découvriront ensuite les bâtiments de la porterie et des communs qui datent du XVIe siècle, les façades et les toitures du château et la tour isolée. La chapelle privée a cependant disparu ! L’intérieur du château conserve de beaux appartements de style Louis XV. Les boiseries et quincailleries sont d’époque.

Le château de Trémohar, qui signifie « grand passage » en breton, est bâti sur une petite éminence qui domine la route Theix-Questembert. Trémohar est une ancienne seigneurie de la famille de Berric. En 1390, Jeanne de Berric, appelée communément « La Dame de Trémohar », épouse Jean de Quifistre et fait entrer le domaine dans la famille de Quifistre. Un premier château bâti aux XIIIe et XIVe siècles était la propriété de cette famille. Le château est détruit pendant les guerres de la Ligue. Il conserve de cette époque la tour de garde et le colombier.

En 1593, le château est pillé et brûlé par les Espagnols et les Anglais. Le château est reconstruit vers 1750 par Jean-François de Quifistre, fils d’une famille aisée et d’hommes de loi. Il finance les travaux de rénovation avec son épouse Marie-Anne-Félicité de Vaucouleurs. Les armoiries des Vaucouleurs ornent les éléments de ferronnerie du balcon central de la façade sud. Le château n’a subi que peu de modifications depuis, si ce n’est les combles qui ont été percées de belles lucarnes au nord.

Pendant la Révolution française, le château est vendu comme bien national et la famille Quifistre de Bavalan est contrainte d’émigrer. A son retour, leur fils François-Joseph de Quifistre rachète le bien avec son épouse, la marquise Rosa-Maria le Gouvello du Timat. Au décès de la marquise en 1879, leur fille Marie-Louise Joséphine de Quifistre de Bavalan transmet la propriété à la famille Gouvello car elle est mariée à son oncle Joseph-François le Gouvello. Le château de Trémohar reste aux mains des Gouvello pendant un peu moins d’un siècle. Vers 1950, le propriétaire Le Gouvello vend le château de Trémohar à la famille Francès, qui commence des travaux de remise en état et y installe un camping et un centre équestre. Elle va conserver le domaine une trentaine d’années.

La famille Francès le cède en 1984 à des amis : Marie-Ève Bréguet et Louis Blériot, les petits-enfants du premier aviateur à avoir traversé la Manche le 25 juillet 1909 : l’illustre Louis Blériot. Sa descendance avait aménagé un petit musée à l’intérieur du château reposant sur une collection d’objets ayant appartenu à leur grand-père avec notamment une sculpture représentant son buste.

Marie-Ève Bréguet et Louis Blériot, les petits enfants du premier aviateur Louis Blériot

Petit rappel historique : Louis Blériot (1872-1936) avait décollé d’une plage près de Calais (62) le 25 juillet 1909 à 4h41. 32 minutes plus tard, après avoir volé et parcouru 34 km, il atterrissait en haut des falaises de Douvres en Angleterre, sur une prairie au pied du château fort qui domine le port britannique. La plage côté France a été baptisée Blériot-plage.

Son petit-fils, portant le même prénom que le célèbre aviateur, est né en 1944 soit huit années après son décès. Pourtant le petit-fils s’est toujours senti proche de son grand-père. Sa grand-mère Alice Blériot née Védères lui parlait souvent de lui. En 1959, alors âgé de 15 ans, Louis Blériot participe au 50e anniversaire de la traversée de la Manche et reste très marqué par l’enthousiasme de toute une population. Il prend alors conscience de la notoriété de son grand-père, et de l’ampleur de son œuvre ! En 1963, il achète son premier objet de collection : un phare à acétylène, sorti de l’entreprise d’appareils d’éclairage Blériot. Louis Blériot a beaucoup voyagé avec son épouse Marie-Céline, pour acheter des affiches, des objets, des peintures, et des tapisseries sur son grand-père. Il a aussi écrit des livres sur sa vie et son exploit, organisé des expositions et participé à des commémorations, et comme son grand-père, il a aussi volé !

C’est au Gorvello, entre les communes morbihannaises de Theix-Noyalo et de Sulniac, que Louis Blériot a élu domicile en 1980 avant de rejoindre Berric et son château quatre ans plus tard…

La famille Breesé acquiert la propriété de Trémohar en 2020.

Louis Blériot 1909

INFOS PRATIQUES

Le château de Trémohar 56230 Berric

Journées Européennes du Patrimoine : 15 et 16 septembre 2023.

Visites guidées : horaires et tarifs au +33 6 68 68 13 99

Le château est une propriété familiale privée et habitée : il convient donc de respecter le cadre privé.

Le parc est ouvert à la visite exclusivement aux dates suivantes : du 27 août au 30 septembre 2023 de 9h à 15h