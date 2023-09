Morbihan. Portrait de l’association Bretagne Vivante et du naturaliste Bernard Iliou

Bretagne Vivante est l’association de référence pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne. Fondée en 1959, elle intervient dans les quatre départements bretons et en Loire-Atlantique. À l’heure du réchauffement climatique et de ses grands bouleversements, son existence est plus que nécessaire. Présentation de l‘ Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée, à paraître en octobre 2023 et rencontre de Bernard Iliou, membre du Conseil d’Administration de Bretagne Vivante et responsable de l’antenne Brocéliande-Lanvaux dans le Morbihan.

Bretagne Vivante a été créée en 1959 à une époque où l’écologie ne concernait encore que quelques initiés, alors que les années 60 marquent le début de la prise de conscience écologique en France. Le conseil d’administration de Bretagne Vivante est composé de 24 membres élus et issus des antennes locales, qui élisent à leur tour les membres de leur propre bureau. Tous sont des passionnés de nature dans sa plus grande définition, par la faune et la flore : par les plantes et fleurs sauvages et celles du jardin, par la biodiversité, par les oiseaux, les insectes, etc.

Bretagne Vivante publiera aux éditions Locus Solus son livre Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée en octobre 2023. Le livre de 324 pages et illustré par 250 photographies est le résultat d’un travail collectif de 29 auteurs qui ont regroupé l’ensemble des connaissances actuelles sur les libellules des six départements de l’étude, soit 68 espèces du territoire. De 2000 à 2020, près de 2000 observateurs se sont mobilisés pour recueillir plus de 165 000 données, auxquelles se sont ajoutées 25 000 observations historiques. Chaque espèce est présentée dans une monographie détaillée avec sa répartition générale, sa biologie, son statut, son abondance. Le livre se penche également sur d’autres thématiques, comme celle de l’étude des libellules et celle de leur présence dans l’Histoire et les traditions populaires.

Cet été 2023, le naturaliste Bernard Iliou a animé Halte info nature de Bretagne Vivante pour faire découvrir au public la vie des insectes de la vallée de l’Oust dans le Morbihan. Il a expliqué par exemple que le papillon ne pond pas sur n’importe quelle plante. Il fait un choix sur l’ortie, sur le fenouil, sur les carottes sauvages, qui deviennent pour lui une plante hôte. Cependant de nos jours, parce que l’Homme élimine ces plantes sauvages, les papillons sont menacés de disparition. Il en est de même pour les libellules, les sauterelles et les criquets qui égayent de par leur vol les rives de la rivière. La rencontre avec Bernard Iliou est toujours pédagogique et a l’objectif de sensibiliser les visiteurs sur la préservation de la biodiversité. Bernard Iliou a participé à la rédaction de Atlas des Papillons diurnes de Bretagne édité en 2017. Le livre présente 90 espèces de papillons, de jour exclusivement, détaillées par les meilleurs spécialistes. L’ouvrage comporte les cartes de localisation pour chacune des espèces, les données de protection, l’étymologie et des photographies dans leur environnement, etc.

Bernard Iliou avec un groupe

La préservation et protection des oiseaux est tout aussi capitale et urgente que celle des insectes pour Bretagne Vivante et Bernard Iliou constate que les études des dernières années montrent que 30 % des oiseaux ont disparu à cause du développement de notre société. Le bouvreuil pivoine, le verdier d’Europe et le chardonneret élégant sont en voie de disparition et classés vulnérables.

Et année après année, on rencontre de moins en moins d’hirondelles.. Les printemps étant de plus en plus précoces et l’arrivée tardive des insectes privent les hirondelles de nourriture. Toute la chaîne alimentaire se voit perturbée. Bernard Iliou observe cependant que les populations sont de plus en plus sensibles au triste phénomène et que les mangeoires se multiplient dans les jardins. « Les oiseaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Insectivores ou granivores, ils font partie de notre environnement et il faut apprendre à les connaître pour mieux les préserver. » Le naturaliste encourage à nourrir les oiseaux des jardins et à leur donner de l’eau, mais uniquement l’hiver, car au printemps et en été ils ont de quoi s’alimenter.

le bouvreuil pivoine

le verdier d’Europe

le chardonneret élégant

l’hirondelle

Bretagne Vivante participe aussi au comptage des oiseaux de jardins chaque année au mois de janvier. ​C’est ainsi que l’on sait qu’il y a 200 espèces nicheuses en Bretagne. Pour comptabiliser les oiseaux, plusieurs techniques existent : celle qui consiste à les observer visuellement dans tous leurs habitats, d’autres en écoutant les chants et les cris des oiseaux. Il y a aussi le baguage des oiseaux, la technique scientifique la plus adaptée, qui permet de savoir l’évolution des populations, les déplacements migratoires, les zones d’hivernage et de nidification des oiseaux. Il faut donc bien apprendre à connaître et à différencier les oiseaux, comme le conseille et conclut Bernard Iliou !

Infos Pratiques

Bretagne Vivante Brocéliande Lanvaux

Contacts : broceliande-lanvaux@bretagne-vivante.org – 06 30 52 90 15

Les autres responsables locaux de Bretagne Vivante

Martin Diraison et Noël Bayer : antenne de Lorient (56) ; Jean-Noël Ballot et Christian Hily : antenne de Brest (29) ; Marie-André Goraguer et Mathieu Bellier : antenne de Douarnenez-Cap Sizun (29) ; Maurice Gaillard : antenne de Morlaix (29) ; Marie-Hélène Philippe, Denez L’Hostis et Alain Thomas : antenne de Quimper-Pays Bigouden ; Sylvie Bouguet : antenne de Rance-Emeraude (35-22) ; Jean-Luc Maillard et Jean-Luc Toullec : antenne de Rennes (35) ; Hélène Moskowiez : antenne de Redon.

Bretagne Vivante :

Présidente : Gwénola Kervingant : antenne de Estuaire Loire-Océan (44)

Secrétaire général : Philippe Frin : antenne de Nantes / Pays d’Ancenis (44)

Trésorier : Laurent Gager : antenne de Brest (29)

Vice-Président 22 : Patrick Larinier : antenne de Trégor-Goëlo

Vice-Présidente 35 : Irène Aupetit : antenne de Rennes

Vice-Président Finistère Nord : Julien Lusson : antenne de Brest

Vice-Président Finistère Sud : Alexis Jaraud : antenne de Concarneau

Vice-Président 56 : Patrick Philippon : antenne de Vannes-Auray.