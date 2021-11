MOIS DE L’ESS 2021 : 240 ÉVÉNEMENTS EN BRETAGNE EN NOVEMBRE

À l’automne 2021, 3 grands temps forts, organisés l’échelon national (Mois de l’ESS) et international (Alimenterre et Festisol), trouveront un écho en Bretagne. Ces campagnes valorisent les initiatives solidaires – qu’elles soient locales ou internationales – des acteurs de notre territoire.

Ces temps forts portent un message commun : celui de la nécessaire transition vers une nouvelle économie, respectueuse des peuples et de notre planète. Transition alimentaire, transition écologique, transition économique et sociétale… pour construire un monde plus équitable et durable !

Partout en Bretagne, de la métropole à la plus petite commune, des évènements seront organisés : projections de films documentaires, marchés alimentaires et solidaires, conférences, marches, démonstrations artistiques, expositions, ateliers, visites, animations auprès des jeunes…

30 jours pour découvrir l’économie sociale et solidaire

Le Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre est le moment idéal pour comprendre ce que représente cette forme d’économie et voir ce qu’elle apporte à notre société en pleine transition. Partout en France, des forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections de films, ateliers, etc. sont organisés pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font l’ESS !

L’événement a démarré en novembre 2005 en Région PACA et s’est ensuite étendu dans toute la France à partir de 2007. En novembre 2019, pour la 12e édition, on comptait plus de 2000 manifestations en France, dont 230 en Bretagne. Depuis 2015, des Prix de l’ESS sont remis au lancement du Mois et un Prix régional depuis 2017. 22 projets ont concouru en 2020 au Prix régional de l’ESS en Bretagne.

Le Mois de l’ESS est organisé dans toutes les régions et coordonné par le réseau des Cress. En Bretagne, la coordination régionale de la Cress Bretagne est relayée localement par les pôles ESS.

Les objectifs du Mois de l’ESS

Permettre au grand public de découvrir ou mieux connaître les activités portées par les organisations de l’ESS et à travers elles, les valeurs, les statuts, les chiffres, etc.

Valoriser les initiatives locales de l’ESS et les acteurs qui les portent et à travers elles, mettre en évidence les plus-values d’un mode d’entrepreneuriat différent

Afficher son appartenance à l’économie sociale et solidaire et partager des bonnes pratiques entre acteursL’ESS, c’est quoi ? C’est un mouvement économique et social constitué de personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose sur des principes forts :

Une utilité collective ou sociale : le projet d’une organisation de l’ESS est réalisé au service d’un collectif et non au service de l’intérêt d’une seule personne.

Un fonctionnement démocratique : les dirigeant·e·s sont élu·e·s et les décisions sont prises selon le principe « 1 personne = 1 voix ». De plus, toute personne peut participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une organisation de l’ESS.

Un modèle économique spécifique : en ESS, il n’y a pas d’actionnaire à rémunérer ! Les excédents sont prioritairement destinés au développement de l’activité.

L’ESS, c’est qui ?

Toutes les associations, coopératives, mutuelles et fondations ou encore des structures d’insertion par l’activité économique (IAE), des entreprises adaptées (EA) et d’entrepreneuriat social. Dans tous les secteurs d’activité de l’économie !

L’ESS est reconnue, depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, comme une autre façon de faire de l’économie, se souciant du partage des richesses produites, du développement local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l’implication des citoyens, de la responsabilité sociale ou sociétale, de la transition écologique…

Programme

Programme complet à découvrir sur le site mois-ess.org