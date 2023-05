Missiriac. La Faîte des fleurs revient le dimanche 18 juin 2023 pour une seconde édition

La commune de Missiriac dans le Morbihan lance la seconde édition de la Faîte des Fleurs ou la fête des fleurs. Elle se déroulera dans le centre bourg de Missiriac le dimanche 18 juin 2023. Sur le modèle de l’an passé, elle attend les visiteurs, les amoureux de la nature et du fleurissement et les défenseurs de la biodiversité, qu’elle espère encore plus nombreux cette année

Fort de son succès en 2022, la municipalité de Missiriac, avec le soutien de ses associations, de sa population et celui de tous ses partenaires, reconduit sa Faîte des Fleurs le dimanche 18 juin 2023. Plus de 600 visiteurs avaient fait le déplacement le dimanche 26 juin l’année dernière, un record de fréquentation exceptionnelle, quand on sait qu’il s’agissait de la première édition. L’objectif principal de la commune était surtout à ce moment-là d’entretenir les espaces verts et le fleurissement pour préserver le label national de la qualité de vie : la 4e Fleur étant décernée en 2017 et reconduite en 2020 par le jury national des Villes et villages fleuris. Afin de conserver cette 4e fleur, la commune se doit de l’entretenir en organisant des actions régulières autour d’un engagement permanent en faveur du fleurissement et de la biodiversité. L’objectif de 2023 est toujours le même avec peut-être encore plus d’engouement de la part des organisateurs qui espèrent faire encore mieux que 2022 et voir encore plus de public déambuler dans les rues du bourg de Missiriac ce dimanche 18 juin. Et comme la visite de contrôle du jury des Villes et Villages fleuris se répète tous les trois ans et que les trois ans sont écoulés, cela signifie que la remise en jeu est pour bientôt ! Maintenir la 4e fleur, c’est un véritable challenge qui nécessite une anticipation permanente, un engagement régulier en faveur de la biodiversité et l’implication de toute la population. Il faut créer de l’événementiel autour de la nature, de la biodiversité, de la protection de l’eau et des insectes, d’où la création de la Faîte des fleurs.

Dans cet objectif, cette année la Faîte des Fleurs réunira à nouveau toute la commune autour de ses organisateurs, composés d’élus et de l’ensemble des associations de Missiriac regroupées sous l’étiquette Les Rencontres. Un panel d’animations festives et conviviales et de nombreux stands avaient été proposés en 2022 autour du thème de la nature en général, avec les fleurs et les plantes, le respect de l’eau, la visite de la serre des Espaces verts, le recyclage de vieux vêtements grâce à la teinture réalisée au lavoir, la visite du verger et de la prairie fleurie, la vie des insectes et les fleurs sauvages mises à l’honneur de manière théâtrale. Pour le bouquet final, un défilé d’une douzaine de brouettes fleuries confectionnées par les habitants suivi de son exposition avaient rencontré la plus grande admiration.

Le programme du 18 juin prochain sera complet. La fête débutera dès 14 heures avec :

-une dictée en gallo proposée par Jean-Yves Laly à l’école,

– une conférence donnée par le sénateur Joël Labbé

– un troc jardin sera proposé par Patrick Rolland

– un ascenseur installé dans les arbres permettra d’explorer la zone forestière autour de l’étang

– toute une série d’animations : pêle-mêle ; jeux en bois ; théâtre nature ; dessins majeures tracés sur le bitume des rues du bourg ; accrobranches

-le spectacle final de la journée sera le défilé des brouettes fleuries encadrées par une série de voitures de collection et de mobylettes anciennes également fleuries par l’association des Vieilles’tautos

-d’autres surprises seront au programme de cet après-midi festif, pour le moment à l’abri des curieux.

Infos pratiques

Faîte des fleurs : la fête champêtre de Missiriac, le dimanche 18 juin 2023 à partir de 14 h (à 4 km de Malestroit)

Pour la visite officielle du jury des Villes et Villages fleuris, prévue début juillet 2023, Missiriac étudie un nouveau circuit pouvant le convaincre que la commune mérite de conserver sa 4e fleur. Le public sera questionné afin de requérir des nouvelles idées d’embellissement et de fleurissement…