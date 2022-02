LES AMOUREUX CAGOULÉS DE MISS VENENO FONT LE MUR DE RENNES

Après avoir graffé ses couples cagoulés aux quatre coins du monde, c’est sur le MUR de Rennes que la graffeuse Miss Veneno donne à voir, pour la première fois dans la capitale bretonne, sa dernière œuvre encapuchonnée. Et le temps presse, œuvre éphémère, elle n’est visible que jusqu’au 25 février 2022.

Les amoureux de la révolte de la graffeuse Miss Veneno ont trouvé refuge sur le M.U.R de Rennes depuis 31 janvier 2022. Sur l’invitation de l’association, l’artiste s’est emparée du large panneau rue Vasselot et offre une œuvre forte et poétique, tout en contraste de noir et blanc, aux passants.

Miss Veneno, M.U.R de Rennes, 32 rue Vasselot.

Bretonne de naissance, Miss Veneno a longtemps fait partie de la scène du graffiti nantaise avant de s’installer à Paris. Cette graffeuse talentueuse s’épanouit depuis maintenant plus de 15 ans dans un univers à l’origine très masculin, mais actuellement en pleine mutation à ce niveau. Les femmes sont de plus en plus présentes sur la scène du graffiti, à l’instar des nombreuses invitées que l’on a pu voir passer à la quatrième édition de la biennale de Teenage Kicks à l’automne 2021.

Miss Veneno découvre le graff alors qu’elle n’a que 14 ans et manie ses premières bombes en 2006 dans la cité des violettes, Toulouse. Griffonnant en s’inspirant des street-artistes réunis dans le livre Kapital, l’autodidacte se forme en redessinant les œuvres et s’essaie aux lettrages avant de se concentrer sur les personnages, mais également les animaux, qu’on lui connaît aujourd’hui. Avec une particularité notable, celle de représenter essentiellement des visages cagoulés. Après avoir fait le tour du monde, le Togo et la Réunion en 2021 ou encore le Mexique, ses anonymes font une halte rue Vasselot avant de s’envoler vers d’autres murs et façades, et de laisser la place au prochain invité.

L’artiste au Togo © DR – Miss Veneno

Enlacés et complices, les amoureux du centre ville offrent de la douceur à ce qui peut être perçu parfois comme un symbole de violence. Le travail de Miss Veneno, passionnée par l’accessoire de la cagoule, fait écho au vandalisme, et rappelle autant le milieu du graffiti que les actions des manifestations. Mais au milieu de la profusion de violence affichée par les médias, et dans la réalité des actions, le trait de Miss Veneno donne simplement à voir l’émotion, en toute pureté. L’anonymat qu’elle présente n’est pas non plus anodine, il permet à toute personne de s’identifier. Sous la cagoule, ce peut être n’importe qui.

Ces moments d’émotion sont nourris d’une pratique artistique propre, inspirée de l’art de la gravure. On retrouve ce goût dans le contraste du noir et blanc qu’elle travaille avec des hachures, caractéristique du procédé. Usant de la technique à chacune de ses créations, Miss Veneno prodigue un élan de douceur et de délicatesse aux lieux qu’elle s’approprie. En 2015, elle va plus loin et apprend la gravure sur linoléum et sur bois à son retour du Mexique, après y avoir vécu trois ans.

Artiste aux multiples casquettes, la pratique du tricot au crochet s’est invitée dans son univers en 2007 et ne le quitte plus. Particulièrement fan de l’artiste Olek, Agata Oleksiak de son vrai nom, Miss Veneno customise des objets issus du milieu hip hop, notamment des sneakers, des bombes de peinture, des platines vinyles ou plus récemment des bouteilles de bière, afin de leur donner une note plus légère, colorée et pailletée.

© DR – Miss Veneno

En mars 2017, elle a représenté la France lors de l’exposition Be Graffiti, Special Ladies, dans le premier festival hip hop international exclusivement féminin en Belgique. Artiste engagée, les projets auxquels elle participe aspirent à la solidarité et au rassemblement, à l’instar de celui réalisé au cœur de la prison d’Etla à Oaxaca au Mexique où un couple cagoulé a pris place sur une des façades, sous le regard admiratif des détenus. Elle est d’ailleurs membre du collectif Black Lines, graffiti politique et engagé, co-fondé par Itvan K. et Lask en 2018. Une de ses dernières actions avec le collectif, une journée de fresque en soutien au peuple palestinien, s’est notamment soldée par l’arrestation de cinq artistes, embarqués par 30 policiers…

Journée de fresque avec le collectif Black Lines en soutien au peuple palestinien © DR – Miss Veneno

Avant que les amoureux de la révolte ne s’en aillent, les Rennais sont invités à profiter de ce moment de tendresse offert par Miss Veneno dans un acte d’humanité artistique qu’il serait dommage de manquer.

