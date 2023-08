Quimper. Mik Jégou expose au Prieuré de Locmaria du 9 août au 17 septembre 2023

Mik Jégou peint les Bretonnes et les Bretons, et à travers eux, la Bretagne. Du mercredi 9 août au dimanche 17 septembre 2023, ce peintre régional présentera ses œuvres récentes au Prieuré de Locmaria à Quimper dans le Finistère. Titrée Cornouaille, balade dans les terroirs, son exposition rendra hommage aux différentes richesses polychromes du patrimoine vestimentaire de la Cornouaille, des rivages du Finistère Sud jusqu’aux frontières du Trégor.

Mik Jégou

Finistérien d’origine, Mik Jégou aime transformer la culture bretonne en couleurs chatoyantes et vives, trop souvent représentée en noir et blanc. Ses lignes directrices sont les couleurs, le mouvement et la danse : les couleurs, pour que la couleur orange illumine les verts profonds, pour que le rouge domine les pourpres, etc. ; la danse, parce que le peintre a été danseur dans le cercle des Eostiged ar Stangala de Kerfeunteun et même chorégraphe et qu’il a été neuf fois champion de Bretagne. Parce qu’il se sentait bien sur scène et qu’il aime toujours la danse, il a souhaité prolonger ce mouvement sur ses toiles. Mik Jégou peint depuis pas loin de trente ans, et jamais il n’oublie d’immortaliser les danseurs des cercles de Quimper et les autres.

Mik Jégou a commencé à peindre les danseurs à l’âge de six ans et se découvre une vraie passion. Après des études d’arts plastiques et de graphisme, il commence sa carrière professionnelle en qualité de créatif publicitaire dans une agence de publicité. La peinture est pour lui un exutoire. C’est en raison d’un drame familial qu’il reprend le flambeau de sa sœur qui était aux Beaux-arts. Au début, Mik Jégou conserve ses peintures pour lui, mais encouragé par son entourage, il se décide à exposer en 1998. Chaque année pendant une quinzaine d’années, il peint essentiellement des danseurs traditionnels et expose environ 80 toiles, le plus souvent en Bretagne. A partir de 2004, Mik Jégou vit de sa peinture. Cette année-là, il crée une aquarelle Baladanse, pour la collection éponyme des Faïenceries Henriot de Quimper.

Mik Jégou arrive sur l’île de Saint-Martin dans les Antilles françaises, au début pour quelques mois seulement, le temps de découvrir la culture caribéenne. Il fait de ce lieu son univers, son lieu d’inspiration. C’est là que Mik Jégou se décide à prendre les pinceaux différemment et se tourne de plus en plus vers l’abstrait. Alors qu’à Saint-Martin, il y a une grosse activité artistique propice à la création, Mik Jégou, lui, prend le temps de découvrir et peint alors pour s’évader ! Il s’imprègne des particularités créoles et apprécie la rencontre des cultures et s’aperçoit que les couleurs bretonnes et le madras antillais sont proches. Sa peinture s’oriente vers le chant et la danse. Le peintre effectue trois longs séjours sur l’île entre 2012 et 2015. Ce choc culturel et émotionnel, il le ressent aussi au cours d’un voyage en Inde et en revient plus humble.

A son retour en France, il présente sa cinquantaine de tableaux dans une exposition intitulée Hironan (se métisser en breton) : sa thématique porte sur la broderie et les costumes bretons et le madras à l’étoffe de soie et coton aux couleurs vives : une confrontation entre deux cultures. En 2012, il collabore avec le brodeur Pascal Jaouen pour l’exposition Talents Conjugués.

Au total, il vit dix ans à Saint-Martin et en Martinique en revenant chaque été en Bretagne.

Très attaché à sa région natale, Mik Jégou expose toujours en Bretagne, plus encore à Quimper. Il pratique aussi la peinture en live devant son public car il aime le contact humain pour lui très enrichissant et aussi pour casser le cliché du peintre inaccessible !

Mik Jégou réalise aussi les affiches de ses propres expositions mais aussi pour d’autres festivals. Ce fut le cas dernièrement pour l’édition 2023 du Festival des Filets bleus de Concarneau. L’affiche a été dévoilée avec les organisateurs du festival le vendredi 14 avril dernier. Le peintre signe là une œuvre débordante de couleurs et tout en mouvement. Il a expliqué souhaiter renouer avec l’origine de la fête vieille de plus de cent ans, au profit des familles de marins lors de la crise de la sardine. C’est pour cette raison que les Penn sardines, le terroir et la musique se trouvent au premier plan ! Mik Jégou sera d’ailleurs présent au Festival des Filets Bleus et exposera quelques-unes de ses peintures du 11 au 15 août 2023.

Les affiches











Infos pratiques :

Cornouaille, balade dans les terroirs, l’exposition peinture de Mik Jégou

du mercredi 9 août au dimanche 17 septembre : de 13h30 à 18h30

Prieuré de Locmaria – 1, place bérardier à Quimper (29)

Tout public et gratuit