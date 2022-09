Inauguration de la ligne B : Rennes la grande servie par deux lignes de metro

Entre accidents de parcours, déboires techniques et pandémie, la ligne b du métro de Rennes aura connu bien des tourments avant de sortir de terre. Elle est enfin inaugurée le mardi 20 septembre 2022. À 5h10 ce matin, la population a pu monter dans ce jalon majeur de l’évolution du réseau de transport en commun de la métropole de Rennes… L’attente en valait-elle la chandelle ? Une première réponse en images et vidéo.

En 2002, la ligne a du métro de Rennes transportait ses premiers usagers, de la station Kennedy à la station La Poterie. Vingt ans et 18 mois de retard plus tard, la Ville de Rennes inaugure sa deuxième ligne de métro mardi 20 septembre 2022. Elle devient ainsi la plus petite ville de France à posséder deux lignes de métro. Sonnez trompettes et roulez les billes !

https://youtu.be/WkBNkyiL75Q

La veillez, 19 septembre, aux alentours de 11h, c’est dans un silence quasi religieux que les rames du métro de la ligne b se sont fermés. À son bord, pour la première fois, une vingtaine de journalistes. Après tout, la découverte du trajet que tant de Rennais et Rennaises vont emprunter les jours suivants vallait le détour. Et l’attente aiguisée par tant de mésaventures…

Après un soubresaut au démarrage, le métro a traversé les stations une à une avant de s’immobiliser durablement pour un arrêt à la station Gayeulles. Pendant le trajet, tous et toutes ont pu constater le traitement contemporain réservé à chacune des stations : les murs parfois rouges, gris ou dorés, les portes et les baies vitrées plus grandes que celles de la grande sœur de la ligne A, et une rame plus spacieuse également. « C’est un moment d’émotions tant chacun a conscience que la ligne b est un moment historique pour notre ville », souligne Nathalie Appéré, Présidente de Rennes Métropole et maire de Rennes.

Stéphane Bayon de Noyer, Directeur de projets ligne b de Siemens Mobility, Xavier Tirel, Directeur général de la SEMTCAR, Nathalie Appéré, Présidente de Rennes Métropole et maire de Rennes, Matthieu Theurier, Vice-président de Rennes Métropole délégué à la Mobilité et aux transports, et Ronan Kerloc’h, Directeur général de Keolis Rennes

L’émotion est effectivement palpable. Entre accidents de parcours et déboires techniques, la construction de la ligne b fut un véritable feuilleton dont les épisodes ont rythmé la vie des métropolitains depuis le début des travaux en 2014. Reste dans toutes les mémoires, en 2016, l’effondrement du sol de la boutique Noz qui causa de gros dommages matériels et mis à l’arrêt la construction du tunnelier Elaine. Puis, les fissures de Saint-Aubin en 2020…

La société allemande Siemens a, quant à elle, largement sous-estimé la complexité de son dispositif innovant de tapis roulant Cityval ; une première mondiale certes, mais qui a retardé la mise en service à plusieurs reprises (voir notre article)… Et que dire des événements hélas hors de contrôle comme la pénurie de matières nécessaires à la construction et la pandémie du coronavirus qui ont donné de violents coups d’arrêts à un chantier déjà mal calibré ? Mais comme tout bon feuilleton, la protagoniste, ici la capitale bretonne, a droit à une fin heureuse (et 30 à 40 millions d’euros de pénalités pour le constructeur allemand…)

À l’heure où les lecteurs d’Unidivers lisent ces quelques lignes, la rame aura déjà accueilli ses premiers usagers (peut-être en faisiez-vous partie ?). Allant de la station Saint-Jacques – Gaîté à Cesson – Viasilva, terminus de la nouvelle ligne, la ligne B a été mise en service à 5h10 ce mardi 20 septembre. Cette dernière parcourra chaque jour quatorze kilomètres et reliera quinze stations, dont quatre d’entre elles desservent quatre nouveaux quartiers.

Dorénavant, trois Rennais sur quatre vivent à moins de 600 m – soit 10 minutes à pied – d’une station de métro de la ligne a ou b. Pour les habitants et habitantes de Rennes Métropole, cela équivaut à un métropolitain sur trois. « 110 000 voyages sont attendus par jour. »

Les trois parcs relais (Les Gayeulles, Saint-Jacques Gaîté dès le 20 septembre et Cesson ViaSilva en fonctionnement temporaire puis en pleine capacité début 2023) ouvrent simultanément et offrent 2000 places de stationnement. À cela s’ajoute, le 24 octobre, le redéploiement complet du réseau de transport STAR au profit des communes de la première et deuxième couronne de la métropole. L’ouverture de la ligne b et les dispositifs qui l’accompagne marquent ainsi une étape clef dans le déploiement de solutions de mobilités alternatives à la voiture individuelle et dans la transition écologique du territoire.

Plus gros chantiers de génie civil connu en France, la ligne b est conçu comme un projet politique dans la constance et la durée. « En cohérence avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), la mobilité doit s’inscrire, à l’échelle locale, dans l’objectif de baisse de 38 % d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 2030 et de diminution de la pollution de l’air. » À l’horizon 2025, Rennes Métropole vise ainsi l’objectif de 25 % de voyageurs supplémentaires dans les transports en commun et plus de 110 millions de voyages par an. « La ligne b, une révolution pour les déplacements des habitants de la Métropole en faveur de la transition écologique et de l’accessibilité », estime Rennes Métropole.

Espérons que, d’ici à là, les péripéties de la ligne b soient bel et bien terminées.

Afin de célébrer cette inauguration, le transport est gratuit sur la ligne B du réseau Star durant une semaine. Des rendez-vous populaires (musique, danse, théâtre, magie, etc.) sont également attendus durant cette semaine d’inauguration.

Toutes les infos ici :