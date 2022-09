Métro, bus, navettes : le redéploiement du réseau de transport de Rennes

L’année 2022-2023 est une année structurante pour les transports et les mobilités dans la métropole rennaise. La mise en service de la ligne b, le redéploiement du réseau de bus, l’électrification de deux lignes de bus, le déploiement progressif du Réseau express vélo (REV), sont autant d’étapes majeures. Elles permettront d’améliorer significativement la mobilité des Rennaises et des Rennais et plus largement au bénéfice de l’ensemble des habitants de la métropole.

La ligne b du métro arrive !

La ligne b du métro sera mise en service le 20 septembre à 5h15. L’ouverture des parcs-relais Les Gayeulles (400 places) et Saint-Jacques-Gaîté (800 places) l’accompagneront. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour le parc-relais Cesson-Viasilva (800 places) qui ouvrira début 2023, mais sera compensé par un parc-relais provisoire à proximité. Les gares-bus associées seront mises en service le 24 octobre 2022 avec le réseau de bus restructuré.

En plus de cette nouvelle ligne, le Conseil de Rennes Métropole avait approuvé le projet d’augmentation de la ligne a en janvier 2019, l’objectif étant d’atteindre la fréquence maximale de passage des rames, soit 66 secondes entre le passage de deux rames (au lieu de 90 secondes actuellement à l’heure de pointe). Atteindre cet objectif demande des travaux importants au niveau de la station J.F. Kennedy. Le lancement du chantier est prévu pour 2025, pour une livraison en 2028.

Redéploiement des bus et renouvellement de la flotte

Un nouveau réseau de bus sera déployé à compter du 24 octobre 2022, afin de s’adapter à la mise en service de la ligne b du métro. Parmi les grandes nouveautés, la ligne C7 reliant Rennes à Bruz et une augmentation du nombre de lignes STAR de nuit. La descente à la demande à partir de 22h sera aussi généralisé à toutes les lignes pour les personnes voyageant seules. De plus, les bus électriques eCitaro seront mis en service à partir du printemps 2023, sur les lignes 12 et C6 dans un premier temps. Ce déploiement se poursuivra jusqu’en 2025 avec l’objectif d’un réseau de bus 100% propre à l’horizon 2030. Vous pouvez consulter la nouvelle carte du réseau de bus ici.

Une navette dans le centre ville en expérimentation

Une navette de minibus électrique d’une capacité de 10 à 20 passagers sera mise en service dans l’hypercentre. Son tracé comprendra deux points de correspondance avec le métro (ligne a à la station République et lignes a et b à Sainte-Anne), deux points de correspondance avec le réseau de bus (arrêt « Fossés » sur l’axe nord-sud et « République » sur l’axe est-ouest). Il comporte au total treize points d’arrêt accessibles aux personnes à mobilité réduite et la desserte à la demande sera possible entre ces arrêts. L’usage de la ligne sera gratuit pendant une phase expérimentale d’un an à partir du 29 octobre 2022.

Le Réseau express vélo (REV) en cours de déploiement

D’ici 2024, plus de 100km de REV seront aménagés sur la Métropole dans l’objectif d’inciter les usagers à opter pour le vélo pour les déplacements du quotidien. Quatre liaison REV sont actuellement prévus pour fin 2022 :

Rennes – Montgermont (1.8 km)

Rennes – Noyal-Châtillon-sur-Seiche (5.5 km)

Rennes – Le Rheu (5.2 km)

Rennes – Chartres de Bretagne ( 4.8 km )

Tarification

Dans un cadre d’inflation, Rennes Métropole a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs des transports en commun. Pour rappel, une tarification solidaire est mise en place pour les plus modestes avec une réduction sur les abonnements mensuels (50, 85 ou 100%). Afin d’en bénéficier, il convient de s’adresser au CCAS ou CIAS de son quartier, comme pour la carte Sortir ! Les enfants de moins de 12 ans bénéficie de la gratuité (à charger sur la carte Korrigo) et les jeunes de moins de 27 ans bénéficient de tarifs préférentiels. De plus, les étudiants boursiers (échelon 2 à 7) peuvent aussi bénéficier d’une réduction ou de la gratuité en faisant la demande grâce à ce formulaire : http://metropole.rennes.fr/tst. Un guichet d’accueil sera également mis en place dans les locaux du CROUS jusqu’à la mi-novembre.

Pour plus d’informations ou calculer vos trajets, consultez le site de la STAR