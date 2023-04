Mellionnec. Programme des Rencontres du film documentaire de juin 2023

La 17e édition des Rencontres de Mellionnec, Côtes d’Armor, se déroulera du 22 au 25 juin 2023. L’affiche a réalisée par l’artiste Amélie Juillard.

Depuis 8 mois, les comités de sélection des Rencontres de Mellionnec, composés d’habitants et d’habitantes du centre Bretagne, oeuvrent à la sélection et à la programmation de films et de documentaires sonores. Après de nombreuses heures à tendre les yeux et les oreilles, et à débattre, la programmation s’affine : annonce de la sélection prévue début mai !

Vous pourrez aussi découvrir le fruit du travail des oeuvres écrites ou montées au fil de l’année à Mellionnec, dans le cadre des résidences et des ateliers d’éducation aux images.

Les Rencontres s’ouvriront le jeudi 22 juin au soir par la toujours très attendue projection des quatre Portraits de Mellionnec. Ils sont réalisés cette année par Tahin Demiral, Arnaud Le Hesran, Thomas Uzan et Ariane Zevaco et le tournage est imminent !

Une séance en plein air est prévue sur la place de l’église. Attention, contrairement aux années précédentes, elle aura lieu le vendredi ! La soirée du samedi se terminera quant à elle par un concert et un DJ set sous le chapiteau.

Comme toujours, il y aura des temps de rencontres et d’ateliers ouverts à tous·tes :

– Le vendredi 23, en partenariat avec Documentaire Sur Grand Ecran, le festival accueillera « Une journée avec Luc Decaster, réalisateur et Claire Atherton, monteuse ».

– Pour le samedi 24, se prépare un atelier autour de l’humour dans le documentaire, animé par Corinne Bopp, déléguée générale des Rencontres du cinéma documentaire organisées par l’association Périphérie à Montreuil (93).

– Le dimanche 25, une rencontre autour de La fille à la recherche de la cabane, écrit et réalisé par Phane Montet et Mona Schnerb, film en cours de production. Cet échange sera animé par Valentine Roulet. Un temps fort qui s’inscrit dans la thématique de notre programmation De l’or dans les mains autour du cinéma d’animation, concoctée par les bénévoles du comité des « Projections nomades » et que vous pouvez découvrir depuis quelques mois déjà en Centre Bretagne. Une belle occasion aussi de prendre des nouvelles du projet de ce duo que Rencontres de Mellionnec a eu grand plaisir à rencontrer en 2021, dans le cadre de leurs résidences d’écriture !

Appel à bénévoles

Pour aider au bon fonctionnement du festival, l’équipe des Rencontres de Mellionnec a besoin de vous et de votre bonne humeur !

Quel que soit votre âge, que vous soyez disponibles avant, pendant ou après le festival, que vous ayez seulement deux heures à consacrer ou trois jours à fond, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant ce formulaire.

Il y en a pour toutes les envies : montage et démontage des chapiteaux, régie, accueil, bar, déco, cuisine, « brigade verte »…

Sophie Lendormy, qui assurait déjà la coordination de l’équipe bénévole reprend du service ces jours-ci, et pour toute question, vous pouvez la contacter : benevoles@tyfilms.fr