Baud. Mélanie Busnel expose au Musée de la Carte postale

Mélanie Busnel installe au Musée de la Carte postale de Baud, Morbihan, son univers, mêlant gravures anciennes et objets échappés des brocantes, aux collections de cartes postales anciennes. Le résultat de cette résidence d’artiste de plusieurs mois s’affiche sur les murs de l’espace d’exposition temporaire du 1er juillet au 30 décembre.

Au menu des collages géants de gravures colorées et de personnages poétiques ou foutraques auxquels s’ajoutent d’étonnantes saynètes surréalistes sur fond de pièces de bois détournées (plateau, tiroirs, porte de grange, etc.)

Des cabinets de curiosités mettent en relief l’image de cartes postales et l’imaginaire de Mélanie Busnel dans des installations originales et poétiques.

Une toute autre façon de découvrir la photographie ancienne à travers les thèmes favoris de l’artiste : glaneuse, porteuse, conteur associés à des gravures botaniques qui composent un lieu d’expression original.

Mélanie Busnel vit et travaille à Auray dans le Morbihan. Son dada est le collage. Elle collecte des documents édités entre 1840 et 1920 dont elle se sert pour composer en pêle- mêle des illustrations surréalistes, parfois grotesques, toujours poétiques.

Par ces gestes méticuleux et l’utilisation à la fois subtile et précise de la peinture, elle valorise un patrimoine iconographique.

Telles des figures de style, ses associations d’images invitent au voyage et à la rêverie en recomposant des paysages ludiques et oniriques, des personnages hybrides et charismatiques, des fictions décalées et humoristiques.

Mélanie Busnel réalise des commandes de fresques murales et de collages urbains.

Elle expose en France et à l’étranger tout en continuant à travailler dans les milieux de l’édition et du graphisme.

Programmation autour de l’exposition

Mercredi 27 septembre à 18h30 :

Vernissage de l’exposition

Une soirée où le public pourra rencontrer Mélanie Busnel et échanger avec elle autour de ses créations.

Vernissage de l’exposition Une soirée où le public pourra rencontrer Mélanie Busnel et échanger avec elle autour de ses créations. Samedi 28 octobre :14h-17h :

Atelier Origami

Fabriquez votre bouquet de fleurs avec la technique de l’origami. Karine Aboudarham, artiste-sérigraphe vous accompagnera durant cet atelier de 3h. L’atelier peut-être ouvert aux enfants à partir de 9 ans s’ils sont accompagnés. .

Atelier Origami Fabriquez votre bouquet de fleurs avec la technique de l’origami. Karine Aboudarham, artiste-sérigraphe vous accompagnera durant cet atelier de 3h. L’atelier peut-être ouvert aux enfants à partir de 9 ans s’ils sont accompagnés. . Samedi 2 décembre 10h-12h et 14h-16h

Atelier collage avec Mélanie Busnel

Venez-vous initier en créant vos propres collages, à partir des images ayant servi à l’exposition « CURIOSITÉS » : d’étonnantes gravures, imprimées en noir et blanc puis peintes en atelier.

Laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination, sous l’oeil aiguisé et bien veillant de cette artiste aguerrie.

Pratique

Horaires

« CURIOSITES » est ouvert au public:

Du 1er juillet au 30 décembre 2023

Du mardi au dimanche de 14h à 18h Fermeture les jours fériés et en janvier

Tarifs

Tarif plein : 5 €

Tarif réduit : 4 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

Accès piétons et transports

Accès piétons :

Rue du Pont-clas

Accès voiture :

3 avenue Jean Moulin

Parking 20 places Accès car :

3 avenue Jean Moulin Stationnement possible pour un car

Librairie Boutique

Située dans le hall d’entrée du musée, la librairie boutique du musée invite les visiteurs à poursuivre leur visite.

Une offre régulièrement renouvelée de livres, cartes postales, jeux, objets d’artisans…

Contacts

Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale

3 Avenue Jean Moulin 56150 BAUD

Site internet : Communication : Téléphone :

www.lecartonvoyageur.fr lecartonvoyageur@mairie-baud.fr 02.97.51.15.14