Vannes. La réalisatrice Mélanie Auffret présente son film Les Petites Victoires

Retour sur sa terre natale ! La réalisatrice Mélanie Auffret sera le samedi 28 janvier à 20h au Cinéville de Vannes afin de présenter au public son dernier film Les Petites Victoires. Accompagnée de deux acteurs, elle échangera avec les spectateurs après la diffusion du film. Mélanie Auffret est surtout connue pour avoir réalisé en 2019 le film Roxane avec Guillaume de Tonquédec à l’affiche. Unidivers revient sur le parcours de la réalisatrice et de sa (jeune) filmographie.

Samedi 28 janvier, le public aura le plaisir d’assister en début de soirée à une diffusion en avant-première de la comédie Les Petites Victoires qui sortira en salle le 1er mars 2023. A l’affiche, on retrouve dans les rôles principaux : Julia Piaton, Michel Blanc et Lionel Abelanski, le scénario étant de Michaël Souhaité et de Romain Compingt. Mélanie Auffret, la réalisatrice sera présente en compagnie de deux acteurs : Julia Piaton et Lionel Abelanski. Tous trois se présenteront après le film et répondront aux questions des spectateurs.

La comédie Les Petites Victoires parle de la désertification des campagnes mais aussi de la solidarité et du soutien intergénérationnel.

La comédie a été tournée au cœur de l’Argoat la Bretagne boisée, précisément à Juch une petite commune non loin de Douarnenez dans le Finistère. Le cadre choisi pour le film est celui d’une région du Centre Bretagne qui peu à peu s’est dépeuplée et qui semble abandonnée. Elle n’a plus de commerces, plus de médecins, plus rien sauf l’école qui demeure encore un des derniers services en vigueur, cependant menacée de fermeture.

Parce que les maires d’un tel territoire sont toujours en première ligne dans un combat de survie, La réalisatrice explique le choix du titre Les petites Victoires, comme un hommage rendu à un de ces maires, qui une fois le bilan de son mandat dressé, revendique des réussites minimales, de petites avancées comme celle par exemple d’avoir accueilli une ou deux familles de trois ou quatre enfants venus grossir les rangs de l’école, ou d’avoir encouragé l’ouverture d’un bar-épicerie associatif. Mélanie Auffret aurait pu choisir d’autres pays ruraux pour servir de lieu à son film. Mais elle rappelle au public qu’elle est une fille de Plescop (56) et donc qu’il lui paraissait évident que la région choisie pour le tournage de sa comédie soit la Bretagne. La comédie traite également le thème de l’illettrisme, une réalité présentée ici avec une infinie humanité.

Le film Les Petites Victoires raconte l’histoire d’une rencontre entre 2 personnages que tout oppose. D’une part, il y a Alice ( jouée par Julia Piaton), la célibataire de 30 ans à la fois institutrice de la classe unique et maire de la petite commune, d’autre part il y a Émile (joué par Michel Blanc), ce vieux garçon qui après la mort de son frère est perdu en raison de son illettrisme et qui décide de s’imposer sur les bancs de l’école.

« Entre ses obligations de maire et son métier d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont fort remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile au caractère explosif, décidé à apprendre à lire et à écrire à 70 ans, va rendre son quotidien ingérable. ..«

Mélanie Auffret est née dans le Morbihan, à Plescop, une commune sise à 7km de Vannes. Cependant ses grands-parents étaient agriculteurs et avaient une exploitation de vaches laitières du côté de Corlay où elle vivait l’essentiel de son temps libre. Quand elle a 20 ans, elle s’inscrit dans une école de cinéma dans la capitale. Elle participe à de nombreux stages en qualité d’assistante sur des tournages. Elle réalise également un court métrage.

Mais quand elle termine sa formation à l’école de Cinéma de Paris, elle réalise en avril 2016 un court-métrage sur le monde paysan et termine première de sa promotion. Elle reçoit son Prix à Paris pour son court-métrage « Sois heureuse ma poule », suite à sa participation au festival de l’Alpe-d’Huez en 2017. La production était familiale interprétée par de vrais agriculteurs. Le court métrage financé seulement à hauteur de 1000 euros lui permet d’être repérée, puisque le producteur Foucauld Barré et scénariste de Quad Films Production à Clichy (Hauts-de-Seine) lui propose alors de développer un long métrage, à partir d’une idée similaire. Pour la jeune bretonne, l’expérience est incroyable et prometteuse.

Mélanie Auffret réalise Roxane, le film sorti sur les écrans en 2019. Il se déroule aussi en Bretagne à Corlay, Kerpert et Saint-Connan dans le département des Côtes d’Armor.

“Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond (joué par Guillaume de Tonquédec) est éleveur de poules et producteur d’œufs bio à Corlay. C’est aussi un passionné de théâtre. Il a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va trouver une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet”.

Le film totalise 314 337 entrées en France. Les critiques qualifient le film de social, pertinent, de comédie rurale et poétique, pleine de fantaisie qui n’élude pas la tragédie du monde paysan, mais qui la transcende et pour conclure : Un joli film sur la ruralité en crise

La tournée à travers la France

Les Petites Victoires est un film empli d’optimisme, la raison pour laquelle Mélanie Auffret a choisi de le faire découvrir en priorité aux habitants des territoires ruraux. C’était donc une évidence pour la réalisatrice que les avant-premières du film ne pouvaient pas se faire à Paris ni dans les grandes métropoles, mais dans des cinémas à l’échelle des cantons, des petites villes, au plus près des gens représentés dans son film : Elle a donc commencé sa tournée nationale à l’automne 2022 avec la Bretagne et en premier à Douarnenez, Gourin, Plestin-les-Grèves, Châteaulin, Questembert, Quiberon, Auray, etc.

Elle sera présente à Vannes au cinéma Cinéville, samedi 28 janvier 2023. Les Petites Victoires : séance à 20h30.