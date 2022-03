MÉDIAS. LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE L’A MALHEUREUSEMENT FERMÉE

C’est avec un profond regret que nous apprenons la fin de la belle aventure journalistique et gastronomique de la Grenouille à grande bouche de Rennes. Un magazine de presse en moins, c’est une brique d’une information plurielle qui disparait. L’équipe volontaire de la Grenouille à grande bouche de Rennes aura fait de son mieux, mais les temps incertains que nous connaissons ne sont pas propices aux petits médias d’information pas plus que la politique de la DRAC et du ministère de la Culture qui privilégient une fraction d’éditeurs de presse dans une logique inéquitable digne de l’Ancien Régime. Désolant communiqué.

Batraciennes, Batraciens

La revue bénéficie d’une belle reconnaissance professionnelle et a connu au cours des 3 dernières années une croissance régulière. Cependant, l’édition et la presse indépendante nécessitent d’importants capitaux et mettent souvent du temps avant d’atteindre l’équilibre économique.

Le restaurant, ouvert en janvier 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie de Covid, aura tout tenté pour survivre vague après vague, de confinement en couvre-feu, de jauges en vente à emporter, de pass sanitaire en télétravail obligatoire.

Mais, les deux années passées ont malheureusement épuisé l’ensemble de nos ressources.

Pour survivre, La Grenouille a tout envisagé, pensé, réfléchi. En vain.

Pour finir sur une note positive, nous vous proposons une petite rétrospective en chiffre.

La Grenouille, c’était :

Par ici, nous souhaitons vous remercier encore une fois pour votre engagement à nos côtés dans cette belle aventure. Votre soutien nous a été précieux. Rien de tout ça n’aurait pu exister sans votre implication.

Nous espérons que les souvenirs des moments partagés auprès de cette grenouille gourmande, joyeuse et solidaire vous accompagneront dans vos projets futurs. Clients, bénévoles, partenaires, fournisseurs, lecteurs, abonnés, équipe salariée, stagiaires, prestataires, amis, toutes et tous qui ont soutenu de près ou de loin la coopérative :

Vous avez fait de La Grenouille une si belle aventure !

Si vous souhaitez compléter votre collection, vous pouvez commander vos numéros manquants jusqu’à ce soir, jeudi 3 mars, sur leur boutique en ligne.

Pour toute question, information ou mot doux, vous pouvez contacter l’équipe à contact@lagrenouille.bzh

Articles connexes :