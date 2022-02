DEPUIS THE VOICE 2019 MAYEUL A FAIT DU CHEMIN

Mayeul est un rappeur et chanteur rennais de 29 ans. Menant sa carrière entre Rennes et Paris, celui qui rappe depuis plus d’une dizaine d’années commence officiellement sa carrière en 2019 après un passage dans The Voice. Aperçu pour la première fois à la télévision dans l’émission de télé-crochet, Mayeul continue son parcours dans la série Demain nous appartient où il incarne depuis l’année dernière le personnage d’Apollon.

Enfant, Mayeul rêve de devenir footballeur professionnel. Il consacre toute son enfance et adolescence au football en intégrant l’équipe du Stade rennais jusqu’à ses dix-huit ans puis un centre de formation au sein duquel il est formé de façon intensive : « On a deux, trois heures de cours par jour et le reste du temps, on est à l’entraînement toute la journée ». Ne parvenant pas à décrocher de contrat professionnel à la fin de ses années de formation, il décide de continuer des études en parallèle desquelles il passe du temps avec des amis proches du milieu culturel. Ces fréquentations lui font prendre goût à la culture et le familiarisent avec différentes formes d’arts auxquelles il n’était pas exposé lors de ces années footballistiques : « Je passais des moments avec des amis du collège qui évoluaient dans des domaines axés sur la culture : théâtre, arts plastiques, musique etc. C’est comme ça que j’ai touché à l’artistique au début ».

©Henri Coutant

Mayeul commence officiellement la musique en 2011, date à laquelle il réalise également son premier concert. Pendant six ans, il pratique sa passion lors de sessions d’open mic et se produit dans des bars où il réalise quelques concerts. En 2017, désireux de produire des morceaux et des clips de meilleure qualité, il décide de prendre une nouvelle voie en s’entourant de professionnels : « en 2017, j’ai voulu faire les choses bien en m’entourant de musiciens et d’une vraie équipe de tournage pour mes clips ». En 2019, sa carrière prend un nouveau tournant après sa participation à la huitième saison de The Voice, émission qui lui donne un coup de projecteur et fait exploser les demandes de concerts par la suite : « Quand tu passes d’une vingtaine de concerts à l’année à une soixantaine de concerts en 6 mois, forcément ça change. Du coup, tu commences vraiment à gagner de l’argent et à pouvoir vivre de ta passion ». Cette évolution favorable pousse le chanteur à quitter son travail d’éducateur sportif afin de se consacrer entièrement à la musique.

« The Voice c’est les montagnes russes, mais c’est très formateur. Si c’était à refaire, je le referai tous les jours » Mayeul

De son aventure dans The Voice, Mayeul garde d’intenses souvenirs. Conscient de l’impact de l’émission sur sa carrière, le rappeur évoque une expérience extraordinaire et riche en émotions : « Tu vis comme dans une colonie de vacances à chaque fois que tu pars sur des tournages d’une semaine. Tu es dans l’hôtel avec tous tes potes de l’émission, tu chantes jusqu’à pas d’heure, tu fais un peu la fête. C’est vraiment incroyable ». Cependant, Mayeul relève un point noir, celui de la retombée dans l’oubli après l’aventure lorsque personne ne vous repère ou propose un contrat : « Dans mon cas, il n’y a pas eu plus d’intérêt que ça par rapport à mon projet. Là j’ai dû rebondir et trouver les moyens pour produire mes projets, clips et trouver mes équipes. Pour m’en sortir, j’ai gardé mon âme de sportif et de compétiteur ».

« La scène me permettait de pallier le manque d’adrénaline que je ressentais sur un terrain de foot » Mayeul

Plus jeune, Mayeul est marqué par les chansons du rappeur Disiz. Surpris de découvrir un rappeur laissant une large place à la musicalité, l’artiste rennais est immédiatement inspiré : « C’est le premier artiste qui m’avait choqué parce qu’en 2000-2010, c’était quand même quelque chose de cossu le rap, il fallait avoir des couilles. Lui, il a amené une espèce d’humour, un second degré tout en envoyant de bonnes punch et des bons pics ». Aujourd’hui, Mayeul s’inspire de tout ce qui peut se faire. Orelsan, Ninho, Naza ou encore Gazo, le rappeur ne se met pas de limites artistiques.

« Le rock est toujours présent sur scène avec moi » Mayeul

Aussi sensible au rap qu’au rock, il tient à garder cette identité multiple à l’image de ses musiciens, anciennement membres du groupe de rock Naevia. Accompagné d’un batteur et d’un guitariste issus des scènes hard rock métal et pop rock, Mayeul peut rassembler un public hétéroclite et non initié au rap : « J’aime garder cette identité sur scène parce que le côté rock permet de faire venir beaucoup de personnes qui se font une image du rap que l’on veut bien leur donner. Le rock est une sorte de passerelle qui permet à ces gens-là de découvrir le rap ». Spirale, le premier album de Mayeul sorti en 2018, fait d’ailleurs entendre une cohabitation rap/rock très présente. Proche d’un album live à l’écoute, Spirale détonne avec la direction musicale prise par le rappeur qui, aujourd’hui, assume sa volonté de faire également du mainstream.

Dans ses morceaux, Mayeul parle de son vécu et de celui des gens qui l’entourent. Il raconte des histoires tirées de ses expériences ou de récits, qu’il refait à sa façon : « Il y a beaucoup de vécu sur mes premiers sons et, sur mes derniers, ce sont plus des histoires que mes potes me racontent ou que je vois et que je personnalise ». Le rappeur est conscient qu’en abordant des sujets personnels, il s’expose à des critiques parfois difficiles à digérer lorsqu’elles concernent des expériences douloureuses : « Lorsque tu fais des musiques qui sont très personnelles et que des gens font des retours négatifs sur ces chansons-là, ça t’impacte vraiment parce que ça touche à ton vécu. Dans ces moment-là c’est dur de faire la part des choses et ça fait un peu mal ». Ainsi, aborder des thèmes plus légers et parler des « histoires d’autres personnes » permet au rappeur de mettre de la distance vis-à-vis des différents retours qu’il peut avoir, mais aussi aborder des thèmes plus larges.

À sa sortie de The Voice en 2019, Mayeul se produit pour la première fois à l’étranger sur la scène du Werk 2 à Leipzig en Allemagne. Ce concert reste, pour le rappeur, un des plus marquants. Il se souvient d’un moment incroyable partagé avec un public allemand exalté : « La salle de 800 personnes était comble. À mes pieds, il y avait des gens presque sur scène. C’était une ambiance digne d’un festival, mais dans une salle. Avec mes musiciens, on est ressortis dingues de ce moment. Il y avait une telle énergie, c’était fou. J’aimerais pouvoir le refaire ».

Vendredi 25 février, Mayeul sortira un nouvel EP intitulé Odyssée dégradée. Ce nouveau projet abordera le parcours de l’artiste après The Voice à travers les thèmes de la redescente et de l’effondrement. Composé de huit titres, il sera disponible en streaming et en format physique directement sur son site internet ou en concert.

« Je trouve que cet album n’a jamais été autant parlant qu’avec la crise sanitaire. Parce que j’avais atteint mon but, j’arrivais à vivre de la musique juste avec mes concerts puis en mars 2020 tout s’est effondré ».

Retrouvez Mayeul en concert le 3 mars prochain à l’Old School Café à Rennes et le 2 avril au V and B Redon. Le rappeur fera également partie de la programmation du festival du Roi Arthur, du 26 au 28 août à Bréal-sous-Montfort, aux côtés des célèbres rappeurs PNL, Damso ou encore Dinos.

