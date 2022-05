Rennes. Les pâtisseries aux champignons de Mathias Narcissot

Une pâtisserie composée de champignons de Paris ? C’est ce qu’a imaginé Mathias Narcissot dans sa pâtisserie La Haute Gourmandise qui est l’une des trois meilleures de Rennes et, à tout le moins, la plus originale. De belles et fantaisistes créations gourmandes à découvrir dans ce reportage dédiée à une pâtisserie d’émotions.

Après une formation professionnelle à Rennes, Mathias Narcissot a multiplié des expériences à travers le monde au sein d’hôtels et de commerces renommés et sur la côte d’Azur, notamment chez Lilian Bonnefoi à l’Eden Roc et Pascal Lac à Nice. Il y a imaginé et peaufiné sa créativité une dizaine d’années. Puis Mathias Narcissot a souhaité revenir chez lui, à Rennes, sa ville natale. Il a planté son salon de thé-laboratoire-pâtisserie à la place du petit magasin de vélos (où l’on pouvait regonfler ses pneus) situé au 3, Quai de La Prévalaye. Le 15 novembre 2019 naissait la pâtisserie-salon de thé « La Haute Gourmandise » . Depuis, son plaisir consiste à partager ses ingrédients secrets dans des compositions audacieuses. Des matières originales (champignons, basilic, algues, piment, sarrasin, laitue de mer, soja, estragon, vin blanc) se conjuguent aux classiques en une fantaisie aérienne qui se traduit en merveilles élaborées devant les clients et proposées à la dégustation dans un cadre intimiste…

Voyez par vous-même :

Mathias Narcissot, pâtisserie La Haute Gourmandise, 3 Quai de la Prévalaye, 35000 Rennes

Horaires :

lundi Fermé

mardi 09:30–19:30

mercredi Fermé

jeudi 09:30–19:30

vendredi 09:30–19:30

samedi 09:30–19:30

dimanche 11:00–14:30

Téléphone : 09 82 20 61 93