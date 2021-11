MARIE DISSERBO EST LA DIRECTRICE DE FEMMES DE BRETAGNE

Marie Disserbo prendra ses nouvelles fonctions de directrice du réseau à compter du lundi 15 novembre 2021. Experte en création d’entreprise, femme engagée et sensible à l’innovation sociale, Marie a intégré en février dernier le réseau Femmes de Bretagne en tant que Déléguée départementale.

Forte d’un parcours professionnel autour de l’accompagnement et le conseil aux entrepreneurs, Marie Disserbo a travaillé pendant 18 ans à l’accompagnement à la création d’entreprise dont 9 ans chez France Active Bretagne. Elle saura mettre son expérience au service des adhérentes du réseau, qu’elles soient porteuses de projet ou cheffes d’entreprise.

Sa mission principale sera le pilotage et le développement du réseau Femmes de Bretagne qui compte aujourd’hui plus de 1000 adhérentes. Marie Disserbo remplace Caroline Roger-Moigneu qui a mené cette mission pendant 2 ans avec brio.

« Nous sommes fiers et ravis d’accueillir Marie dans ses nouvelles fonctions de directrice du réseau. Son expertise en matière d’aide à la création d’entreprise est une chance pour l’ensemble des adhérentes. Elle a toute la confiance et soutien du Conseil d’Administration. » Elena Mañeru, Présidente Femmes de Bretagne.

A propos de Femmes de Bretagne

Femmes de Bretagne est un réseau d’entraide ayant pour vocation de favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises par les femmes, en Bretagne et en Loire-Atlantique.

rencontres et ateliers par an. L’ambition est de mettre en lien toutes les femmes pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, s’entraider et partager lescompétences, qu’elles soient porteuses de projet, entrepreneures ou bretonnes solidaires.

COMMUNIQUÉ