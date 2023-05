Marcillé Robert. Les Éphémères reviennent à la Minoterie pour une troisième édition

Le coup d’envoi de la troisième édition des Éphémères sera donné à Marcillé Robert vendredi 2 juin 2023, dès 18h. Tous les vendredis de juin, juillet et septembre, des spectacles et concerts viendront rythmer les soirées à la guinguette de la Minoterie, tandis qu’un food truck assurera la restauration sur place.

La maîtresse de cérémonie Clémence de Clamard ouvrira les festivités avec tendresse et une verve jubilatoire. L’animation musicale de la soirée sera assurée par les Vinyl Lovers avec un DJ Set exclusivement proposé sur vinyle.

La guinguette estivale est de retour

La cinquantaine de bénévoles actifs de l’association ont concocté pour cette nouvelle édition un programme de choix. « Chaque vendredi de juin, juillet et septembre, les visiteurs pourront profiter de l’ambiance guinguette qui fait le charme de La Minoterie », expliquent les responsables de l’association.

Pas de marché de producteur cette année, mais toujours la possibilité de se restaurer sur place. La baraque à frite laisse place à une installation et une carte simplifiées : galette saucisse, planche apéro ou encore pizzas proposées par le food truck L’atelier enfariné.

Une programmation culturelle riche

La programmation culturelle, marque de fabrique des Éphémères, est renouvelée pour cette troisième édition, avec des propositions diversifiées pour toute la famille : concerts, cirque, installations ludiques ou encore performances photographiques rythmeront l’été à Marcillé Robert.

Soutenez La Minoterie !

« Nous sommes fiers de pouvoir proposer ce temps d’animation culturelle dans notre village chaque été, grâce à l’implication des bénévoles et au soutien de la Mairie, de Roche aux Fées Communauté, du Département d’Ille et Vilaine, et de la DRAC », expliquent Claire Restif et Jordan Courtigné, coprésidents. « La programmation de spectacles et le site sont ouverts à tous et sont totalement gratuits. Afin de faire perdurer ces propositions, n’hésitez pas à apporter votre soutien en devenant vous-même bénévole, pour une heure ou pour soirée, ou en adhérant à l’association. Chaque participation compte ! ».

Programme des Éphémères 2023

Vend. 2 juin : Ouverture de saison avec Clémence de Clamard, Théâtre – RoiZizo Théâtre

Vinyl Lovers, DJ Set – Bombe Platine

Vend. 9 juin : Labelfoto, Laboratoire photographique itinérant

Vend. 16 juin : Invité surprise, DJ Set à la suite de l’inauguration de l’œuvre de Myriam du Manoir dans le cadre d’Étangs d’Art

Vend. 23 juin : Amants, cirque – Cirque Exalté

Vend. 30 juin : Plaisir Coupable, karaoké

Vend. 7 juillet : Rayo Nantes, la plus petite grande roue du monde

Vend. 14 juillet : ¡ Colectiva !, chorale – La Ko-compagnie

Vend. 21 juillet : Passion Coco, concert

Vendredi 28 juillet : Molow, concert

En août, les Minotiers se reposent ! Rendez-vous le 1er, 8 et 15 septembre. La programmation est en cours, à retrouver sur le site web.