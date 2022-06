Marcillé Robert. La deuxième édition des Éphémères de la Minoterie bat son plein !

Pour cette deuxième saison, les Éphémères de la Minoterie rencontrent un franc succès. Marché de producteurs, guinguette et programmation de spectacles se poursuivront pendant tout le mois de juillet.

Bénévoles et publics étaient impatients de faire revivre le site de la Minoterie à travers le rendez-vous estival « Les Éphémères ». Et ce fut un succès dès l’ouverture ! Au fil de soirées proposant animations et spectacles diversifiés, le public est venu en nombre fréquenter ce lieu reconnu pour sa convivialité et son cadre bucolique. Plus de 500 spectateurs étaient par exemple réunis vendredi 17 juin à l’occasion de la soirée magie.

Un concert flottant sur l’étang de Marcillé les 1er, 2 et 3 juillet

La programmation de spectacles du mois de juillet débutera avec une surprenante proposition de concert aquatique suspendu. « Naviguez léger est un spectacle associant tour de chant et acrobatie sur un piano trapèze flottant », précise Etienne Saglio, en charge de la programmation des Éphémères. « La compagnie le PianO du Lac sillonne la France tout l’été pour proposer des spectacles uniques en leur genre sur les étangs. Le site naturel de l’étang de Marcillé Robert sera l’écrin parfait pour cette proposition aussi originale que poétique : à ne pas manquer ! »

Naviguez léger, un spectacle flottant à découvrir sur l’étang de Marcillé Robert les 1er, 2 et 3 juin

Trois représentations sont prévues les 1er, 2 et 3 juillet à 18h sur l’étang. « Exceptionnellement, le spectacle n’aura pas lieu à la Minoterie. Nous donnons rendez-vous au public au pont du Rachapt. Chacun peut apporter de quoi s’asseoir (chaise pliante, plaid ou coussin). » La Minoterie sera quant à elle ouverte comme chaque semaine de 17h à 22h et un DJ set y sera proposé pour poursuivre la soirée après le spectacle.

Un ciné plein air, un spectacle et de la musique

En juillet, la programmation se poursuivra avec Moonrise Kingdom en ciné plein air le 08 juillet + soirée Fish & chips, le spectacle de clown Mirabon et dentelle le 15 juillet, le DJ Set des Vinyl Lovers le 22 juillet, et le KaraRocké des Vibrants défricheurs le 29 juillet.

Pour cette dernière soirée de juillet, les participants sont invités à choisir un morceau et à s’inscrire sur le site internet laminoterie.bzh. Le jour J, ils pourront se produire sur scène aux côtés d’un véritable groupe de rock !

Le public assiste nombreux au spectacle « Papier ciseaux forêt oiseaux » le 10 juin

Un marché de producteurs et de créateurs à ne pas manquer

Une douzaine d’exposants se relaient chaque semaine pour proposer une diversité de stands idéale pour faire ses emplettes. « Maraichers, produits laitiers, pains, épicerie fine… il y a tout ce qu’il faut pour se ravitailler en privilégiant les productions locales » explique Katheryn Martin, l’une des bénévoles responsables du marché. « Coté stands non alimentaires, vous pourrez aussi trouver des savons, bijoux, paniers, créations couture… le tout fabriqué par des artisans du secteur. » Pratique, pour celles et ceux qui souhaitent profiter de la soirée après le marché, il est possible de déposer les produits frais dans un frigo spécialement mis à disposition.

Côté bar et resto

La minoterie vous propose de la petite restauration tous les vendredis : galettes saucisse, frites, planches apéro, glaces et cookie. Le Fournil de Jade est aussi présent pour servir des pizzas. Trois dates à retenir pour des plats uniques : vendredi 24 juin (ratatouille et poulet), vendredi 8 juillet (fish & chips) et vendredi 9 septembre (riz cantonnais et nems).

Une pause en août avant une reprise à la rentrée de septembre

Les Minotiers feront une pause au mois d’août avant une réouverture pour les trois premiers week-ends en septembre. La programmation sera communiquée prochainement.

Informations pratiques

« Naviguez léger » par le PianO du Lac

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet à 18h

Le Rachapt à Marcillé Robert

Entrée à prix libre

Les Éphémères de la Minoterie

Les vendredis en juillet et septembre

De 17h à 22h

La ville Bedon 35240 Marcillé Robert

Marché, guinguette et spectacles

Plus d’informations

Site web

Page Facebook