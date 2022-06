Rennes. Rendez-vous esplanade Charles de Gaulle pour la Marche des Fiertés

La 27e édition rennaise de la Marche des Fiertés LGBTQI+ se déroulera samedi 4 juin 2022. Dès 11 h, l’esplanade Charles de Gaulle accueillera les participant.e.s au village associatif pour une prise de parole militante à 13 h. À 14 h, le cortège déambulera dans les rues de la capitale bretonne. Le mot d’ordre: « Éducation, justice, santé : renforcez nos droits, appliquez les lois, on ne reculera pas. »

En 1994, la capitale bretonne faisait partie, avec Marseille, des premières villes de province à organiser une Marche des Fiertés, alors connue sous le terme « Gay Pride ». Cette même année, Rennes se fait pionnière en rajoutant le L pour « lesbian and gay pride », à la demande des militantes rennaises. Samedi 4 juin 2022 aura lieu la 27e pride rennaise organisée par l’association Iskis – centre LGBTQI+ de Rennes. Après une prise de parole militante par Iskis et AIDS, l’événement festif et engagé déambulera dans les rues de la capitale bretonne en musique, hissant fièrement les multiples couleurs de la communauté LGBTQI+.

26e édition de la Marche des Fiertés, Rennes, 2021.

Bien que de petites avancées soient remarquées, telles l’interdiction depuis janvier 2022 des aberrantes thérapies de conversion, qui se basent sur le postulat que l’homosexualité et la transidentité sont des maladies qu’il conviendrait de guérir, il est malheureusement encore nécessaire pour toute une communauté de faire entendre sa voix et de militer pour l’égalité des droits.

Depuis sa création aux États-Unis en 1970 – suite aux émeutes de Stonewall (considérées comme la première lutte des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres) -, l’événement international qui a pris le nom de Marche des Fiertés en France rend visible le combat annuel des associations et collectifs qui luttent contre toutes les formes de discriminations et de violences envers la communauté LGBTQI+. Il prône l’égalité de traitement quant à son orientation sexuelle, son identité de genre ou son sexe et le vivre ensemble dans le respect d’autrui. La liberté de vivre comme on l’entend à une époque où il existe encore des pays où l’homosexualité est interdite et condamnée par la peine de mort. C’est notamment le cas en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Iran, en Mauritanie, au Soudan du Nord, au Yémen ainsi que dans certaines régions du Nigeria et de la Somalie…

« Éducation, Justice, Santé : renforcez nos droits, appliquez les lois, on ne reculera pas. »

Le mot d’ordre de cette 27e édition ne laisse pas place au doute quant aux revendications et révèle une évolution, reflet d’une libération de la parole à propos de sujets longtemps considérés comme tabous.

Parmi elles, l’ouverture de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) à tous et toutes sans discriminations ; un accès universel, gratuit et effectif aux mesures de prévention et aux traitements contre les IST, le VIH et les hépatites ; la mise en place d’actions concrètes au regard de toutes les formes de harcèlement et de violences (en milieu scolaire, au travail, sur Internet, dans l’espace public et en milieu familial) ou encore la dépénalisation du travail du sexe et la protection de ses travailleur·se·s. « Le public d’Iskis change », déclare Emma Guiguen, présidente de l’association Iskis. « Il y a beaucoup de revendications concernant les personnes en demande d’asile, les personnes transgenres et les travailleur.se.s du sexe car elles sont parmi les populations les plus discriminées. Elles ont besoin de cette solidarité intracommunautaires qu’elles ne trouvent pas forcément ailleurs. Elles ont besoin d’un endroit où parler sans crainte du jugement et avec des personnes qui connaissent le sujet et les comprennent, et qui ont des solutions pratiques pour eux. »

Iskis a notamment été formée sur le bon accueil des personnes concernées par le travail du sexe par l’association d’entraide aux travailleur.se.s du sexe Les Pétrolettes, créée en 2019. Avec une permanence dans les locaux d’Iskis tous les vendredis, l’équipe propose des aides telles une orientation judiciaire, un accompagnement pour porter plainte si besoin ou pour sortir des réseaux, des informations sur la santé sexuelle également, etc.

Est également réclamée une éducation au consentement, à l’égalité et à la diversité des sexes, aux identités de genre et aux relations affectives, adaptée à l’âge et aux besoins des élèves, et ce dès l’école primaire.

La journée, ensoleillée nous l’espérons, commencera dès 11 h à l’esplanade Charles de Gaulle où un village associatif sera installé pour l’occasion. Suivra à 13 h une prise de parole militante par l’association Iskis, organisatrice de l’événement, et Aides, association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Seront présent.e.s des interprètes LSF (langue des signes française). À 14 h, la marche partira de l’esplanade Charles de Gaulle et entamera un circuit proche de celui de l’édition 2019. Le cortège remontera les quais jusqu’à place de Bretagne, pour ensuite bifurquer boulevard de la Liberté et revenir sur l’esplanade aux alentours de 17 h.

La journée se terminera par la Noz Pride, soirée festive coorganisée par Iskis et Gay and Lesbian Sport (GSL), association sportive et de convivialité pour les personnes LGBT, au Liberté. Trois tarifs sont mis en place dans le but de la rendre la plus inclusive possible : un tarif plein, un réduit réduit et un tarif solidaire. Les personnes peuvent ainsi payer un peu plus que le tarif normal pour soutenir les plus précaires.

Après le discours d’ouverture d’Iskis et GSL, la rappeuse Argalouve ouvrira le dancefloor avant que le public ne soit diverti par la compagnie Dragopole et la troupe Broadway French. « Broadway French a inauguré l’exposition Bienveillance [à la galerie Awen rue Saint-Hélier du 25 mai au 10 juin 2022, ndlr] au 4bis avec un show drag le 25 mai dernier », poursuit Emma avant de préciser : « La troupe a tout un super programme pour le mois des Fiertés ». Le 30 mai 2022, le film Pride a notamment été diffusé au cinéma Arvor. (plus d’informations) La Noz se poursuivra ensuite avec les DJ sets de DJ Lula et Simonetta, et ce jusqu’à 4 h du matin !

