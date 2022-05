Rennes. Manga T : le premier manga café ouvre ses portes dans le centre-ville !

Manga-T à Rennes ravira le cœur des amoureux du Japon, de ses traditions et de sa culture ! Sis au 30 rue du Pré botté, ce nouveau manga café, aux allures de maison japonaise, est née à Dijon de l’esprit d’une passionnée, Lætitia. Le concept ? Se délecter de spécialités nippones en tournant les pages de votre manga préféré ! Après une antenne à Metz, Annecy, et Bourges, c’est au tour de la capitale bretonne d’accueillir cette curiosité nippone… Le gérant de Yoh Manga-T, Gaëtan Trouslard, vous souhaite : Yōkoso* !

Envie d’une pause gourmande à la japonaise ? De potasser votre manga préféré autour d’une boisson 100% bio à base de thé matcha ? Ou de découvrir de nouvelles spécialités peu courantes en France ? Rendez-vous 30 rue du Pré Botté pour découvrir Manga T, le premier manga café de Rennes !

Née de l’esprit de Laetitia, passionnée de Japon, l’histoire de Manga T a commencé il y a près de 7 ans à Dijon. Après un séjour touristique au pays du soleil levant, cette petite fille « scotchée devant le club Dorothée » (mais devenue grande depuis) pense un concept de salon de thé où il serait possible de déguster des gourmandises nippones tout en se prélassant dans l’espace d’une bibliothèque remplie exclusivement de… mangas ! Le paradis des aficionados de la culture japonaise en somme. Le but de ce projet est tout simplement de partager sa passion, de faire découvrir une culture et des traditions aux néophytes, et de permettre aux passionnés de sa trempe d’avoir un lieu où se réfugier pour un moment à la japonaise, sans avoir à prendre un billet d’avion.

Au regard du succès du concept, Manga T se développe dans l’hexagone. Des antennes à Metz, Annecy et Bourges s’ouvrent, et c’est aujourd’hui au tour de Rennes de s’équiper de ce lieu quelque peu atypique pour nous, mais typiquement japonais.

La boutique a pu voir le jour grâce à l’enthousiasme de Gaëtan, jeune homme de 20 ans et passionné de Japon depuis plusieurs années. Après deux ans de préparation, et un financement participatif qui a permis la récolte de 4000 €, le rêve de Gaëtan a pu se concrétiser et éclot 30 rue du Pré Botté.

Dès la devanture intrigante, un personnage masculin, vêtu d’un kimono traditionnel, interpelle le passant et l’invite à passer le pas de la porte. Plus vrai que nature, Gaëtan accueille ensuite la clientèle dans une décoration traditionnelle du Japon de l’époque Edo (1600 – 1868).

À la fois bibliothèque de manga, boutique, et salon de thé, Manga T se veut sans conteste une proposition au voyage dans l’archipel Nippon tout en restant confortablement installé dans un lieu convivial et bienveillant. Reproductions d’estampes japonaises à l’ambiance florale et goodies de manga connu vous accueillent dans des tons chauds et apaisants. Une atmosphère propre à la culture japonaise et que l’on ressent agréablement, une fois passé le pas de la porte. Du sol au plafond, en passant bien par ce que vous aurez dans l’assiette bien sûr, il faut avouer que l’immersion est réussie.

Afin de régaler les plus gourmands d’entre vous, Gaëtan confectionne personnellement des pâtisseries japonaises authentiques, tels les traditionnels mochi, boules de pâte de riz gluant fourrées que l’on retrouve généralement dans les restaurants japonais, mais en version congelées… Histoire de satisfaire le plus grand nombre, ces bouchées faites maison seront revisitées avec des saveurs gourmandes comme le speculoos, le praliné crunchy, ou encore plus traditionnelle comme la patate douce, et le matcha/anko. Vous pourrez aussi vous laisser tenter tenter par les étonnants Taiyaki, pâtisserie japonaise entre la gaufre et le pancake servis chauds. Chaque snack coûte la somme raisonnable de 3€

Mochis © Manga T Rennes

Côté boissons, thés et boissons fraîches seront au rendez-vous. Vous retrouvez bien entendu les fameux bubble teas qui n’ont plus aucun secret pour les Rennais et Rennaises, mais aussi la douceur du Kinako Drink, boisson lactée à base de soja blanc grillé au goût de noisette, ou le corsé de la mousse de Jade, boisson à base de thé matcha.

Une petite boutique de snacks sucrés et salés importés du Japon permettra également de découvrir les curiosités culinaires du pays, des produits peu courant à l’instar des étonnants kit kat au melon, à la pêche, ou au mont blanc, et des gourmandises au matcha. De la vaisselle et des goodies made in Japon est aussi en vente pour se créer un univers nippon à la maison.

Concernant l’espace bibliothèque, une mangathèque de plus de 2000 mangas a été mise en place, dont certains sont en version originale, pour encore plus d’authenticité ! Un système d’abonnement a été mis en place afin de pouvoir en profiter : comptez 4 € pour une heure, 6€ pour deux heures, 8 € pour une demie-journée, 10 € pour un pack prépayé, 20 € pour la semaine, et 29 € pour un abandonnement annuel. Entre amis ou en famille, des jeux de société à l’effigie de mangas réputés, tels Monopoly Naruto ou Dragon Ball Z, Labyrinth Pokémon, promettent des après-midis joyeux et gourmands !

Manga T vous accueille tous les de 14 h à 19 h, au 30 rue du Pré Botté, 35 000 Rennes.

Contact : rennes@manga-t.fr

