Malestroit. Le sénateur et auteur Joël Labbé présente L’Utopie et la vie au Salon du Livre le 1er octobre

La 6e édition du Salon du Livre de Malestroit dans le Morbihan se tiendra dimanche 1er octobre 2023 à la salle des fêtes. Il accueillera une quarantaine d’auteurs et une quinzaine d’éditeurs et librairies. L’invité d’honneur de ce salon sera le sénateur morbihannais Joël Labbé. Il présentera le livre qu’il a coécrit avec Sabrina Delarue : L’Utopie et la vie ! Le combat d’un sénateur breton contre les pesticides. Il animera une conférence autour de son livre à 10h30.

Le Salon du Livre de Malestroit est un événement annuel porté par Leùiné Olivier Jégat et le service culturel de la Ville de Malestroit. La proposition a évolué au fil de ses six éditions avec l’objectif de rendre le livre et la lecture accessibles au plus grand nombre. Ces dernières années, 700 visiteurs ont rencontré les auteurs et les éditeurs, assisté à des conférences et participé à des ateliers. La mémoire, la transmission est le fil conducteur des organisateurs et le thème de ce Salon du Livre 2023 est intitulé Graines de mémoire. Cette édition sentira bon le papier, l’encre et la terre. Pour l’organisation du salon, la Ville bénéficie de précieux soutiens, de la part des bénévoles et des lecteurs de la médiathèque le Pass’temps, des élèves du lycée Jean Queinnec et des salariés de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail des Hardys Béhélec de Saint-Marcel (56).

photo archive : Salon du Livre Malestroit 2022

édition 2022

Joël Labbé, l’invité d’honneur du Salon du Livre de Malestroit est né à Saint-Nolff dans le Morbihan où il réside encore aujourd’hui, quand il n’est pas à Pont-Aven (29). Fils de paysans bretons, assistant technique de laboratoire de profession et après un parcours atypique, il gravit un à un les échelons des responsabilités publiques depuis plusieurs décennies, jusqu’au Sénat ! Aujourd’hui sénateur écologiste du Morbihan, il est aussi à l’origine de la loi Labbé en 2014. La loi Labbé vise à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. Jamais Joël Labbé ne renie ses origines populaires ni ses convictions écologistes.

Le sénateur sera présent toute la journée au Salon du Livre de Malestroit pour dédicacer ses ouvrages, et notamment L’utopie et la vie, le combat d’un sénateur breton contre les pesticides, paru en avril 2023 aux éditions Actes Sud.

Sabrina Delarue, avec laquelle Joël Labbé a coécrit le livre, est depuis vingt-cinq ans : comédienne, metteuse en scène, pédagogue, conseillère artistique, dramaturge et autrice.

Joël Labbe, sénateur écologiste du Morbihan photographié dans La salle des conférences du Senat du Palais de Luxembourg à Paris le 17 mai 2023

Beaucoup d’autres temps forts rythmeront ce salon, tel le rendez-vous avec Anne Lecourt, l’autrice partie à la rencontre des femmes du monde agricole et qui a écrit les 200 pages de Paysannes. A découvrir également l’atelier-rencontre « Faire ses graines : comment, pourquoi ? » animé par Jean Godin, membre de l’association écologique et environnementale Polen.

Liste des autres auteurs présents :

Thérèse andré-abdelaziz ; Christophe Auray ; Jean-Claude Auriol ; Marie An Avel ; Bruno Bertin ; Régine Bobée ; Nathalie de Broc ; Jean-Paul Bourban ; Nathalie Caillibot ; Pierre Chérel ; Claire Connan ; Olivier Dahyot ; Michel Davalo ; Elie Durel ; James Eveillard ; Johan Fenouillet ; Gilbert Guillo ; Hervé Hubert ; Bernard Le Mene ; Marilyse Leroux ; Marie-Pierre Loizic ; Gérard Lomenec’h ; Patrick Mahéo ; Manech ; Julien Meunier ; Muriel Meunier ; Mido ; Justine Morvan ; Nanoux ; John-Eric Nielsen ; Béatrice Nourry ; Michel Robert ; Jean-Louis Panaget ; Yves Portier-Réthoré ; Pierre-Marie Prat ; Bernard Soubirou-Nougué et Patrick et Ronan Tanguy

Les éditeurs présents : Stéphane Batigne ; L’âme en livre ; Donjon Éditions ; Leon Art Stories ; Le p’tit fil à plumes ; La Vilaine Éditrice ; La grande falaise ; Editions du Menhir ; Maltrec ; La Guillotine ; Manehuily ; Lignes de vie ; Goater ; P’tit Louis et Ar Men ;

La librairie Sainte-Hortense de Rochefort-en-Terre.

Le programme du 1er octobre 2023 :

Tout au long du dimanche : Espace de lectures et de jeux proposé par la médiathèque et la ludothèque de Malestroit, pour plonger dans les livres et les jeux sélectionnés par les équipes : le thème, qui portera sur la nature, s’adressera à un public familial

À 10h30 : Balade-lecture avec Marie-Christine et Elise du Pass’temps. Elles accompagneront les enfants et leur famille sur le chemin des histoires. Au départ du chapiteau, la balade-lecture est dédiée aux enfants de 3 à 8 ans

À 10H30 : Atelier de création pop-up : de cartes à la façon de Komagata, créateur de livres pop-up japonais : un atelier pour les enfants de 8 ans et plus, afin de leur faire découvrir la magie du papier plié et donner vie à des illustrations en 3D

À 10h30 : Conférence de Joël Labbé sur L’utopie et la vie le combat d’un sénateur breton contre les pesticides. C’est son parcours de vie que l’homme politique et auteur invite à découvrir dans sa conférence.

À 14h30 : intervention du jardinier Jean Godin qui partagera ses savoir-faire et ses méthodes avec le public

À 14h30 : Atelier sérigraphie artisanale avec Octopus, où Estelle et Guillaume impriment des logos sur des tee-shirt, des vestes, des pulls, etc., en coton bio. Leur entreprise est basée à Cruguel (56) et Guillaume est illustrateur et graphiste.

À 15h30 : Regards croisés sur les femmes dans le monde agricole avec les Editions Stéphane Batigne : Paroles d’agricultrices de la Vraie-Croix. Lucie, Denise, Lucette, Monique et Jeanine, aujourd’hui à la retraite, témoignent dans cet ouvrage de la spectaculaire évolution qu’a connue la ruralité depuis une soixantaine d’années.

À 17H30 : Les participants s’initieront à une technique d’impression en déclinant l’affiche du salon sur différents supports tels que des vêtements ou des tote bags. Ce sera une occasion unique pour les visiteurs de repartir avec un souvenir personnalisé ! Cette animation est proposée en continu…

Jean Godin de Polen Octopus : Estelle et Guillaume

INFOS PRATIQUES

Salon du Livre de Malestroit, dimanche 1er octobre 2023, salle des fêtes, place Bonsergent à Malestroit (56)

De 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00

Entrée libre

Espace convivialité : café et gâteaux de 14h30 à 17h30. Il sera proposé par les jeunes du lycée Queinnec de Malestroit