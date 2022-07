Malestroit. Le festival Au Pont du rock revient les 5, 6 et 7 août 2022

Le festival Au Pont du Rock aura lieu les 5, 6 et 7 août 2022 à Malestroit (56).Unidivers vous propose de découvrir les têtes d’affiches de la 32e édition.

L’association est née de la fusion en février 99 entre « Les Enfants du Roc’k » et « Malestroit Art et Culture ». Deux associations nées du désir de potes de faire bouger les choses dans leurs communes (le Roc Saint-André et Malestroit) en organisant des concerts de rock, des expositions, des soirées cinéma ou de théâtre. Aujourd’hui, l’asso, composée d’une cinquantaine de membres et de 500 bénévoles pendant le festival, dispose d’un local et compte un permanent qui lui permet de se développer de porter un projet culturel centré autour des musiques amplifiées. L’envie est toujours là et l’esprit rock’n’roll demeure.

Aujourd’hui, le festival est devenu un incontournable de la région. Plus ancien festival rock associatif de Bretagne, vous pourrez venir assister à des concert rock, punk, pop, hip-hop, rap, électro ou encore soul sur trois jours. Unidivers vous a sélectionné quelques artistes parmi une programmation fournie.

Vendredi 5 août

BALTHAZAR : Gracieux. Elégant.Sexy. Le nouveau style de Balthazar leur va à ravir. Dans la foulée deFeversorti en 2019 arrive Sand en 2021, un disque aux nouvelles directions audacieuses, qui renforce le statut du groupe de rois d’une pop alternative,soulful,qu’ils maitrisent à la perfection.

BILLX : Du Brésil au Japon en passant par sa France natale, le monde entier a pu savourer les délicates basses hardtek, parcourir les berceuses psytrance et les remixes frenchcore suaves de Billx. L’artiste qui a fondé en 2018 son label U Can’t Stop The Rave, membre du groupe Fant4stik avec notamment Dr. Peacock & The Sickest Squad, viendra proposer au Pont du Rock ces douces balades à 190 bpm.



Samedi 6 août

IAM : Piliers du rap français depuis maintenant trois décennies, le groupe marseillais n’est plus à présenter. De L’école du micro d’argent en 1997 à Rimes essentielles fin 2021, IAM n’a eu de cesse de manier les mots avec excellence pour diffuser leur message parfois critique acerbe de la société ou résolument positif pour le futur.

The Limiñanas : Parce que le festival ne serait pas ce qu’il est sans des groupes de ROCK à guitares nous sommes heureux d’accueillir le rock garage psyché de The Limiñanas avec pas moins de 7 musiciens dévoués corps et âmes au rock le plus primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques.

Vendredi 7 août

EDDY DE PRETTO : Il était, déjà, le garçon à part. Celui d’à côté. Dont la voix a rejoint avec force et fierté celles et ceux qu’on dit bizarres. Elles, eux, à tou.te.s les bâtard.e.s. C’est dans ce beau mouvement inclusif, qui part de soi vers les autres, que s’épanouit le deuxième album d’Eddy de Pretto.

DARCY : Après la déflagration de leur album Tigre, Darcy revient en force avec Machines de guerre dans lequel ils entretiennent leur filiation avec No One Is Innocent et Tagada Jones et démontrent pleinement l’étendue de leur talent. Véritables adorateurs des concerts anarchiques, ils le scandent même dans Viens chercher pogo où ils invitent à « prêcher la fosse pour avoir les vrais ». Leur son punk-rock survitaminé n’oublie pas non plus l’héritage

Festival Au Pont du rock à Malestroit (56) les 5, 6 et 7 août 2022

Forfait 3 jours:85 €

Forfait 2 jours :58 €

Billet à la journée :35 €

Programmation complète et plus d’informations sur le site du festival