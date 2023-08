Malestroit. Unique ! Le Pardon des camping-caristes les 25 et 26 août 2023

La 6e édition du Pardon des camping-caristes se tiendra à Malestroit dans le Morbihan, vendredi 25 et samedi 26 août 2023. Chaque année, cette grande fête populaire et religieuse attire plusieurs centaines de camping-caristes qui célèbrent la Saint Gilles, le saint patron de Malestroit devenu aussi celui des camping-caristes depuis 2017.

Malestroit est une jolie cité médiévale dans le Morbihan. Chaque année, elle attire de nombreux vacanciers et touristes de passage. De par ses trois belles installations réservées au stationnement des camping-cars, la commune s’est aussi faite une réputation de très bon accueil envers les camping-caristes. Après avoir constaté que de nombreux camping-caristes assistaient à ses offices en l’église Saint-Gilles, Yves Carteau, le prêtre de la paroisse, eut l’idée de les associer à la célébration de saint Gilles dans le cadre d’un Grand Pardon. C’est ainsi qu’en 2017, le premier Pardon des camping-caristes est né.

Le Père Yves Carteau et la main reliquaire de saint Gilles Les Amis de saint Gilles

Depuis la première édition en 2017, le Père Yves Carteau est à la tête de l’organisation du Pardon des camping-caristes, soutenu par la municipalité de Malestroit et par l’association Les Amis de Saint-Gilles. Cette célébration constitue un vrai moment de partage et de convivialité entre les Malestroyens, les habitants des communes voisines et les camping-caristes, toujours bien accueillis. L’occasion est aussi de prier ensemble, de vivre des moments de rencontres et également de venir visiter cette petite ville médiévale, riche de son histoire et de son art. L’édition 2022 avait rassemblé 175 camping-cars, soit 350 camping-caristes.

Le programme 2023

Vendredi 25 août :

Dès 10h et toute la journée : arrivée sur la digue des camping-cars avec le pass d’accès.

Les camping-caristes sont attendus au stand Accueil pour recevoir les Packs du Pardon, où leur sera offert le café par l’équipe locale du Secours Catholique. Le plan sera remis à l’inscription, et pour des raisons de sécurité les véhicules seront stationnés 10 par 10.

Exposition d’équipements pour camping-cars.

De 15h à 17h30 : vénération de la main reliquaire, qui renferme l’os du pouce de saint-Gilles, à l’église de Malestroit, avec possibilité de dépôt d’intention de prières et de rencontre avec des religieux

À 18h : bénédiction de la statue de saint-Gilles, près du monastères des Augustines

À 21h : Animation sur la place du Bouffay au centre ville, organisée par la municipalité, Les Vendredis du canal.

Samedi 26 août :

De 8h30 à 9h30 : service de boulangerie sur place (pour les commandes faites avec tickets)

10h30 : le verre de l’amitié sera offert par la municipalité en présence du maire Bruno Gicquello qui, avec le père Yves Carteau, donneront toutes les informations nécessaires aux participants

Le maire : à droite

À 11h30 : arrivée (sous réserve) des vieux tracteurs et des machines agricoles avec l’association Les Vieux crampons, suivi par la messe, l’apéritif et le repas.

14h30 : temps de prière et de chants avec les trois communautés religieuses de Malestroit : les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, Les Frères de Ploërmel et la Congrégation des Augustines. Leurs chants précéderont la bénédiction des camping-caristes, installés devant leur véhicules.

À 15h : bénédiction des camping-caristes installés devant leur camping-car par le Père Yves Carteau, deux autres prêtres et deux diacres : ce sont eux qui se déplaceront au fur et à mesure sur le terrain.

De 15h à 17h : accès libre pour tous les participants à l’espace de prière devant les reliques de saint-Gilles.

la main reliquaire de saint Gilles

À 18h30 : la messe solennelle de la fête de saint Gilles sera célébrée sur la digue avec les camping-caristes, les Malestroyens et les personnes du secteur. Après la cérémonie religieuse, le verre de l’amitié sera offert aux participants par la paroisse.

20h30 : le repas festif (plateau-repas seulement sur réservation) sera suivi d’un concert de Quai de l’Oust, la cinquantaine de chanteurs de la chorale de chants marins de Val D’Oust.

La chorale Quai de l’Oust

Un peu d’histoire

Saint-Gilles vivait en ermite au 8ème siècle dans les forêts du Gard. Non loin de Nîmes, il fonda une abbaye dans une commune qui porte son nom aujourd’hui : Saint Gilles du Gard, située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui valut la popularité à Saint Gilles. Il fût définitivement célèbre, lorsqu’une biche pourchassée par des chasseurs vint se blottir toute apeurée dans ses bras et Saint Gilles reçut la flèche à la place de l’animal. Saint Gilles est invoqué depuis, pour guérir de la peur et des angoisses. Il est le saint patron de la paroisse de Malestroit depuis le XV e siècle, lorsque la paroisse de Malestroit reçoit sa relique (la main renfermant l’os de son pouce). Depuis 2017, il est aussi le saint patron des camping-caristes.

L’église saint-Gilles de Malestroit

L’idée de créer une statue représentant Saint-Gilles, le saint patron de Malestroit depuis 600 ans, est née en 2018 au cours de la seconde édition du Pardon des camping-caristes : un partenariat entre la paroisse et l’association Les Amis de Saint-Gilles. La sculpture est en cours de construction.

La statue reposera sur un socle en granit aux dimensions de 100 X 100 X 60 cm. La sculpture de Saint-Gilles sera conçue en granit également et mesurera 185 X 90 X 90 cm. Saint-Gilles sera représenté en bure avec la biche lovée autour de lui. La représentation choisie a été inspirée d’un motif antique écossais. Le chantier a été confié à John Serrat, tailleur de pierres et sculpteur de Néant-sur-Yvel. La statue de Saint-Gilles aurait dû initialement trouvé sa place le long du canal, mais la zone étant humide l’idée a été abandonnée. Elle trouvera sa place en face de la clinique des Augustines, à proximité du boulevard Saint-Gilles.

L’esquisse de la statue

Pas loin de 200 donateurs ont versé 90% du coût de la statue pour un total de 19 000 euros : cependant l’appel aux dons se poursuit. Chaque donateur recevra un reçu fiscal. Les donateurs verront leur nom inscrit sur un parchemin, qui sera déposé dans le socle de la statue. La bénédiction de la sculpture représentant Saint Gilles est prévue pour le vendredi 25 août 2023 par Monseigneur Raymond Centène, évêque de Vannes

Informations complémentaires

Infos pratiques :

Pardon des camping-caristes de Malestroit, les 25 et 26 août 2023, Paroisse de Malestroit, 1 rue des Ponts à Malestroit (56)

02 97 75 18 30

Pour les inscriptions, un site internet a été créé. Il est par ailleurs possible de réserver ses viennoiseries pour les petits déjeuners et les repas du midi et du soir.

Le dimanche 27 août 2023, après la manifestation, les camping-caristes et les paroissiens volontaires sont invités à se retrouver à l’accueil pour l’organisation du rangement !