Malestroit. Le jardin du monastère, un écrin de la petite cité médiévale

Malestroit dans le Morbihan, désignée couramment La Perle de l’Oust, est une chaleureuse et authentique petite cité de caractère. Sa cité millénaire offre de nombreux trésors aux visiteurs. Parmi eux, le jardin du monastère de la congrégation des Soeurs Augustines, en plein centre médiéval, vaut le détour. Il est depuis l’été 2021 une merveilleuse idée de balade tout en retraçant la vie de Mère Yvonne Aimée.

Le jardin du monastère, sis rue Mère Yvonne-Aimée, là où se trouvait auparavant le jardin La Motte, a été inauguré le 16 juillet 2021. Il se situe sur l’emplacement où jadis la châtelaine, à l’époque du château féodal de Malestroit, avait son jardin. A l’initiative de la Communauté des Augustines de Malestroit, la réalisation de ce parc a nécessité des mois de travail avant d’aboutir au mois de juillet 2021.

Découvrir ce lieu, c’est franchir un grand portail qui débouche sur une belle allée qui entoure une grande pelouse et conduit le visiteur à rencontrer 7 panneaux d’informations grand format. Ils retracent en textes et photographies, l’histoire de l’Ordre de la Communauté des Augustines, *la vie de Mère Yvonne-Aimée et également de la paroisse de Malestroit et de son église.

Le même 16 juillet 2021, la Communauté des Augustines Hospitalières de Malestroit fêtait le 120 anniversaire de la naissance de Mère Yvonne-Aimée de Jésus. C’est là où la religieuse a vécu plus de 25 ans et où elle repose dans le petit cimetière depuis 72 ans. Les rosiers qui fleurissent sur le parterre du jardin du monastère, au centre de la pelouse, proviennent d’une variété de roses offertes à Mère Yvonne-Aimée, il y a fort longtemps, et qu’elle aimait beaucoup entretenir.

Mère Yvonne-Aimée

Yvonne Beauvais, de son nom de naissance, vient au monde à Cossé dans le département de la Mayenne le 16 juillet 1901. Alfred, son père, est négociant en vin et Lucie née Brulé, sa mère est institutrice. Le père de famille décède alors que Yvonne n’a que 3 ans. Dès lors, la petite fille est confiée jusqu’à l’âge de 6 ans à ses grands-parents maternels. Sa mère aura la garde de Suzanne, son autre fille. Elle obtient un poste de directrice d’école. Avec sa grand-mère qui ouvre sa porte aux pauvres, la jeune Yvonne est sensibilisée rapidement à la pauvreté et à la religion. Elle se passionne pour la vie de Thérèse de Lisieux. Quand elle retourne vivre auprès de sa mère, elle fait sa communion à Toul (54) en décembre 1909. Quelques jours plus tard, elle confie et écrit : “Je voue ma vie entière au Christ”. Elle fait deux années d’école en Angleterre, puis termine ses études à Paris. Pour subvenir aux besoins des pauvres de la capitale, auxquels elle consacre son dévouement, elle n’hésite pas à devenir bonne à tout faire et cuisinière. Elle vend ses dessins et ses écrits et donne aussi des récitals au piano.

Elle a 21 ans quand elle arrive en convalescence à la clinique de Malestroit dans le Morbihan, car elle a attrapé la fièvre paratyphoïde. Elle souffre aussi de violents maux de tête qui d’ailleurs ne la quitteront plus jamais. C’est à ce moment-là au contact des religieuses qu’elle décide de tout abandonner, y compris le fiancé qui lui était destiné, pour devenir religieuse. En 1927, elle prend le nom de sœur Yvonne-Aimée de Jésus. Elle est d’abord cuisinière, puis maîtresse de 35 novices. En 1928, elle a 27 ans quand elle réforme la Communauté en créant une clinique médicale et chirurgicale moderne qui ouvre un an plus tard. En 1935, elle devient la Mère supérieure des Augustines.

Sous l’occupation allemande, Mère Yvonne-Aimée étonne son entourage par son courage et son sang-froid. Elle cache et soigne les résistants blessés et des parachutistes. Il lui arrive même de soigner des blessés du camp ennemi. Elle organise l’hébergement à la clinique du général Louis-Alexandre Audibert, chef de l’armée secrète de l’Ouest et parvient à soustraire ses protégés à la Gestapo. Après la guerre, elle sera décorée à 6 reprises pour ses actes de résistance, une reconnaissance nationale et internationale. Elle recevra en outre, la Croix de guerre avec Palme en juin 1945 à Saint-Marcel (56), et le Général de Gaulle lui remettra en personne la Légion d’honneur le 22 juillet 1945 à Vannes (56). En 1946, Rome permet la fondation de la première Fédération de monastères de femmes et Mère Yvonne-Aimée en est élue Supérieure générale.

Malgré une santé de plus en plus fragile, elle consacre les dernières années de sa vie à ses tâches quotidiennes, grâce à l’amour et l’énergie qu’elle entretient avec Dieu, le fil conducteur de son existence. Alors qu’elle souffre d’hypertension artérielle, elle est victime et décède d’une hémorragie cérébrale foudroyante le 3 février 1951 dans sa cinquantième année. Elle s’apprêtait à partir en voyage en Afrique du Sud, pour rendre visite à ses sœurs missionnaires au Natal.

Mère Yvonne-Aimée repose dans le cimetière du Monastère des Augustines à Malestroit. Six années après son décès en 1957, son cercueil a été ouvert. Son corps baignait dans 5 cm d’eau : il était resté intact ! L’étude de son dossier, pour de nombreuses manifestations surnaturelles, phénomènes de bilocation, et autres est en cours d’examen à Rome, en vue d’une béatification.

Mère Yvonne-Aimée reçoit chaque année de nombreuses visites de personnes, qui se recueillent sur sa tombe et confient leurs intentions de prières. Des courriers et messages du monde entier arrivent à la communauté des religieuses de Malestroit, témoignant des grâces reçues par son intercession. Nombreux sont les ouvrages qui lui ont été consacrés.

Infos pratiques : Jardin du monastère : Une balade en plein air au cœur de la cité médiévale, non loin du canal : parc ouvert au public.

Visite de la demeure de Mère Yvonne-Aimée : Sa chambre et son bureau

Le cimetière où elle est enterrée est accessible à toute heure.

Sa stalle à la chapelle : ouverte tous les jours de 6h30 (8h00 le dimanche) à 12h00 et de 14h15 à 19h00.

Horaires des offices : messe à 7h00 et 11h00 en semaine, 10h00 le dimanche et les jours fériés. Vêpres à 18h30.

Association : Les Amis de Mère Yvonne-Aimée

Monastère Canonial des Augustines Hospitalières de Malestroit : 02 97 73 19 72

Le bureau de Mère Yvonne-Aimée

La chambre de Mère Yvonne-Aimée