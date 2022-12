La Maison Dutier invite le chanvre dans vos cocktails

Maison Dutier a ouvert ses portes il y a un an, le 8 janvier 2021, à La Bouëxière. L’entreprise, cogérée par Marc Dubourg et François Mortier, produit de manière artisanale des spiritueux aromatisés au chanvre. Leur proposition phare : du gin au chanvre. Mais les associés ne manquent pas de diversifier leur offre avec d’autres boissons, toujours en gardant cette ligne directrice du chanvre. À la vôtre !

Marc Dubourg et François Mortier, ingénieurs de formation, décident de se reconvertir et de se consacrer à une passion commune : l’art de la distillerie. Ils créent donc, en 2021, Maison Dutier dont la ligne entrepreneuriale initiale porte sur la production de gin au chanvre. La culture de cette plante est très présente dans le grand Ouest et offre donc la possibilité à nos cogérants de recourir à une ressource locale et représentative de la Bretagne. Ils ambitionnent également de combattre les stéréotypes liés à cette plante, en commençant par l’image de la marque. Maison Dutier a fait appel à une entreprise de design marseillaise, Studio Fréro, pour imaginer des étiquettes attractives et sophistiquées. « On n’allait pas mettre d’énormes feuilles de cannabis sur nos étiquettes », plaisante Marc Dubourg.

Le choix de ce spiritueux n’est pas laissé au hasard. En effet, pour employer l’appellation « gin », il faut au moins 50 % de baie de genévrier dans la recette. Les 50 % restants sont donc à revisiter, « le gin est par là une bonne recette et un bon spiritueux pour faire appel à notre créativité en termes de botanique utilisée », explique Marc Dubourg. Par ailleurs, le choix du chanvre présente divers avantages. En plus d’être cultivé localement, sa palette aromatique est très large.

Cette complexité, le chanvre la doit à la molécule de terpène. En parfumerie, on retrouve cette molécule dans la rose ou encore dans le houblon en brasserie. C’est pour cette raison qu’il existe des bières aromatisées au chanvre, que Maison Dutier ne manque pas de proposer. La plante a donc un profil aromatique très varié : « elle peut être épicée, poivrée, un peu plus terreuse, avoir un goût d’agrume, de lavande ou encore de thym ». Toutes ces saveurs sont obtenues en fonction de différents paramètres, dont la variété, ou la façon de cultiver.

Quant à la façon de déguster ses spiritueux, Maison Dutier ne tranche pas : « il y a différentes écoles ». Il est possible de consommer l’alcool tel quel ou en cocktail. Les associations doivent se faire en fonction de l’arôme que vous souhaitez mettre en avant. Cependant, « un principe de base, il est conseillé de prendre des produits peu sucrés. Car plus il y aura de sucre, plus les saveurs seront masquées », conseille Marc Dubourg. Il serait donc avisé de mixer son alcool avec des produits les plus naturels possible pour mieux respecter les propriétés gustatives du produit.

Maison Dutier ne s’est pas lancé un défi facile en cherchant à s’implanter sur le marché du gin. D’une part, il s’agit en France d’un marché traditionnel qui possède un cahier des charges très codifié, tant au niveau du goût que de la couleur. De manière générale, les alcools blancs sont jugés moins nobles que des « spiritueux travaillés en provenance des vignobles » comme le cognac par exemple. Cependant, le fait de travailler artisanalement cette boisson offre un levier d’action à la Maison Dutier qui leur permet d’élaborer des saveurs et « des goûts plus puissants pour dissocier notre production du marché actuel. On apporte de la nouveauté ».

D’autre part, le chanvre souffre encore de son assimilation au cannabis psychotrope. Pourtant, aujourd’hui, la redécouverte des multiples vertus du chanvre, de même la légalisation et la démocratisation du CBD (chanvre non psychotrope) contribuent à poser la distinction. Marc Dubourg parle également de l’enjeu de ne pas tomber dans les clichés associés à la plante. Il s’agit de la mettre en avant pour montrer ses multiples propriétés, entre autres écologiques : « ce n’est pas que pour la fumette ». En effet, le chanvre peut s’utiliser comme isolant, ciment ou comme élément composite dans la conception de voitures, et il s’est aussi fait une place dans l’industrie du textile, du cosmétique et de l’alimentaire.

À côté de son fameux gin au chanvre, Maison Dutier s’est également lancée dans la production d’une vodka au chanvre. Et les associés n’en restent pas là, ils prévoient en janvier la sortie d’un rhum botanique, ou boisson spiritueuse à base de rhum. L’alcool utilisé est un rhum brut agricole (distillé à 75°) en provenance de Guadeloupe. Deux recettes sont pour le moment prévues, la première au chanvre, cacao, orange sanguine et la seconde au chanvre, noisette, café. De quoi attiser la curiosité !

Maison Dutier se dresse contre les idées reçues et rééduque les palais avec des produits de qualité et des recettes travaillées. Une entreprise qui rencontre un succès à la hauteur de ses ambitions puisque ses boissons sont aujourd’hui proposées dans près de 300 points de distribution.

