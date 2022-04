OPÉRA SUR ÉCRANS 2022. MADAME BUTTERFLY EN DIRECT DE RENNES À NANTES ET ANGERS LE 16 JUIN

Le grand public mélomane de Rennes, Nantes et Angers sera ravi de retrouver en juin 2022 l’un des chefs d’œuvres de Puccini, Madame Butterfly, sixième au box-office des opéras les plus joués dans le monde ! Il sera retransmis en simultané sur des écrans répandus dans plusieurs villes de Bretagne le 16 juin 2022. Opéra sur écrans !

Initialement prévu en mai et juin 2020, c’est une grande joie pour toutes les équipes de le présenter enfin aux spectateurs bretons et ligériens. L’opéra sur écrans sera donné depuis l’opéra de Rennes, la manifestation jusque là bisannuelle devient annuelle grâce à l’étroite coopération entre les maisons d’opéra rennaise et nantaise, enfin c’est Rudolf Piehlmayer qui de nouveau dirigera l’orchestre et enthousiasmera les mélomanes comme avec le Vaisseau Fantôme donné à Rennes.

En programmant Madame Butterfly, l’opéra de Rennes et Angers-Nantes-Opéra sont certains de trouver leur public. Puccini est le compositeur de trois des dix opéras les plus joués dans le monde, a égalité avec Mozart… Pourtant l’histoire de Madame Butterfly est des plus tristes.

Cio Cio San, littéralement Madame Papillon, est une jeune geisha dont Pinkerton, lieutenant de la marine américaine, a fait l’acquisition en même temps que celle d’une maison à Nagasaki. Cio Cio San et Pinkerton se marieront. Pour ce dernier ce mariage n’est qu’un passe-temps (et il est bien décidé à épouser une Américaine une fois revenu au pays), pas pour Cio Cio San. Pinkerton rentre aux Etats-Unis et trois année s’écoulent. Tandis qu’elle attend toujours le retour de son mari, Goro cherche à organiser un mariage entre Cio Cio San et le riche Yamadori ; persuadée que Pinkerton reviendra, elle refuse. En effet Pinkerton reviendra, mais au bras de son épouse américaine et pour reprendre le fils qu’il a eu avec Cio Cio San. Elle acceptera de le lui donner à la condition qu’il vienne lui-même le chercher. C’est ce qu’il fera, arrivant à temps pour qu’elle lui montre l’enfant, mais trop tard pour la sauver, elle s’est donné la mort par jigai avec un couteau sur lequel est gravé : que meurt avec honneur celui qui ne peut vivre dans le déshonneur.

Je ne suis pas fait pour les actions héroïques.

J’aime les êtres qui ont un cœur comme le nôtre,

qui sont faits d’espérance et d’illusions,

qui ont des éclairs de joie et des heures de mélancolie,

qui pleurent sans hurler et souffrent avec une amertume toute intérieure.

(Giacomo Puccini)

Document Gallica-BNF

Puccini n’en est pas à son coup d’essai quand est donnée la première représentation de Madame Butterfly à la Scala de Milan Le 17 février 1904. Fort des succès de La bohème (1896) et Tosca (1900), il pouvait s’attendre à un accueil favorable, ce ne fût pas le cas, bien au contraire. Un véritable lynchage, probablement prémédité, avec en prime des cris de basse-cour pendant l’intermezzo. Puccini restructurera son opéra en trois actes au lieu de deux, supprimera quelques airs, remaniera la ligne vocale de la scène finale, et présentera cette seconde version à Brescia trois mois après la déconvenue milanaise. Le triomphe sera au rendez-vous, comme plus tard partout dans le monde et notamment à Paris le 28 décembre 1906. Les mélodies de Madame Butterfly infuseront largement et nous sommes nombreux à avoir des airs comme un bel dì, vedremo ou la mélodie du chœur à bouche fermée gravés dans notre mémoire musicale.

C’est la mise en scène élégante et assez épurée de Fabio Ceresa qui sera donnée à Nantes, Angers et Rennes. Elle avait rencontré un franc succès lors de sa création au Teatro del Maggio Musicale de Florence en 2015, gageons qu’elle rencontrera le même succès en 2022.

Si cette œuvre majeure sera à coup sûr l’un des événements de la prochaine saison de l’opéra de Rennes, le reste de la programmation comprends d’autres classiques et réserve de belles surprises, plus contemporaines, à ne pas négliger. Une programmation diversifiée pour diversifier les publics et attirer toujours plus de spectateurs dans cette belle maison.

*

ANGERS, GRAND THÉÂTRE

AVRIL 2022

Jeudi 28 – 20h

Samedi 30 – 18h (garderie proposée)

Réservation ici

NANTES, THÉÂTRE GRASLIN

MAI 2022

Dimanche 15 – 16h

Mardi 17 – 20h

Mercredi 18 – 20h

Vendredi 20 – 20h

Samedi 21 – 18h (garderie proposée)

Réservation ici

OPÉRA DE RENNES

JUIN 2022

Mercredi 8 – 20h

Vendredi 10 – 20h

Dimanche 12 – 16h

Mardi 14 – 20h

jeudi 16 – 20h (retransmis en direct sur écrans : Angers (place du Ralliement) Nantes (place Graslin et Hippodrome), à Rennes (place la Mairie) et dans d’autres villes des régions Pays de la Loire et Bretagne.

Réservation ici

Tragédie japonaise en trois actes de Giacomo Puccini

Durée : 3h italien surtitré

Livret : Luigi Illica et Giuseppe Giacosa

Orchestre National des Pays de la Loire. Direction : Rudolf Piehlmayer

Mise en scène : Fabio Ceresa

Décors : Tiziano Santi

Costumes : Tommaso Lagattolla

Lumières : Flammetta Baldiserri

Chœur d’Anger Nantes Opéra. Direction : Xavier Ribes

Cio-Cio San : Karah Son ou Anne-Sophie Duprels (en alternance)

Suzuki : Manuel Custer

Benjamin Pinkerton : Angelo Villari ou Sébastien Guèze (en alternance)

Sharpless : Marc Scoffoni

Goro : Gregory Bonfantti

Le Prince Yamadori : Jiwon Song

Kate Pinkerton : Sophie Belloir

Reprise de production de la Fondation du Maggio Musicale Fiorentino et du Teatro Petruzelli de Bari.