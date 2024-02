Après Animalités et En Permanence, Ma Perception est le troisième film du réalisateur toulousain Benoit Maestre. Il a été réalisé en collaboration avec des personnes aveugles et malvoyantes : un pas de plus vers l’inclusion. Son avant-première aura lieu le vendredi 16 février 2024 à Toulouse au cinéma Le Cratère. Une coproduction UNADEV / La Trame.

Le film documentaire Ma Perception montre une facette du handicap visuel que l’on ne connaît que trop peu : celle de la perception du quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. Le spectateur est invité à voyager au cœur du handicap visuel, partageant des moments de vie et vivant une expérience immersive dans une toute autre perception du monde. Co-produit par l’Unadev (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) et l’association d’audovisuel La Trame, ce long métrage a été réalisé par Benoit Maestre. Il sera projeté en avant-première le vendredi 16 février 2024 au cinéma Le Cratère à Toulouse.

Un plaidoyer en faveur de l’inclusion réalisé en collaboration avec des bénéficiaires de l’Unadev.

Ce film documentaire d’1h20 invite à prendre conscience de la réalité du quotidien d’une personne aveugle. Constitué d’une mosaïque de séquences, de vécus, de différences et de rêveries, Ma Perception montre les sensibilités des participants et envisage le handicap visuel comme étant une expérience à part entière, où l’on prend conscience de la réalité du quotidien d’une personne aveugle.

Ma Perception a été réalisé en collaboration avec sept personnes malvoyantes membres bénéficiaires de l’Unadev Toulouse. Simon Arnaud, Fadma Azmani, Zohra Bradaia, Maelis Burgat, Franck Godard, Caroline Jacquart et Hélène Yapi ont ainsi travaillé de concours avec Benoit Maestre durant plus d’une année, pour permettre au réalisateur d’être en réelle immersion dans le quotidien d’une personne aveugle et de se rapprocher de plus possible de la perception d’une personne malvoyante dans sa vie de tous les jours.

Les cinémas sont encore trop peu accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Il existe pourtant des outils qui permettent aux personnes atteintes de handicap visuel d’aller voir des films. Ma Perception est à ce titre un exemple d’inclusion, puisque l’audiodescription du film est incluse dans sa bande son ; le film ne peut pas être vu sans elle.

Ma Perception est disponible avec des sous-titres VSM (sous-titrage sourds et malentendants) réalisés par l’association toulousaine Sens Dessus Dessous. L’enregistrement de l’audiodescription et le sous-titrage sourds et malentendants ont été réalisés avec le soutien de la Mairie de Toulouse.

Constitué d’une mosaïque de séquences, de moments partagés, d’expérience et de vécus, de différences, de rêveries. Ce film entremêle le vécu et la sensibilité des participants, ce qu’ils ont eu envie de livrer et de transmettre. Si le handicap visuel est envisagé comme une expérience, un autre vécu, une autre perception du monde, le film n’esquive pas pour autant les difficultés du quotidien. Il se présente comme un voyage, nous emmenant en promenade dans la nature, à travers les rues nocturnes de la ville, à bord d’un tandem, aux côtés de chiens guides, sur scène, sur des terrains de sport, dans des expériences sonores et musicales, dans la création.

En avant-première le vendredi 16 février 2024 au cinéma Le Cratère, 95 Gd Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse.

Page internet de Ma Perception