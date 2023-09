A La Gacilly, découvrez les luminaires en bois de Sophie Pinard

Sophie Pinard a installé son atelier-galerie à La Gacilly dans le Morbihan. Elle réalise des créations sur mesure de luminaires en feuilles de bois aux essences rares et précieuses. Son univers est épuré, unique et sensible. Il est à découvrir rue du Relais Postal. Coup de projecteur…

C’est en 2006, que Sophie Pinard fait son apparition dans le monde du design en créant sa ligne de luminaires. Elle est diplômée en création textile de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris. Les luminaires, conçus par Sophie Pinard, sont enveloppés par l’atmosphère végétale. Quand elle manipule, puis colorie les fines feuilles de bois, la confection réalisée joue de l’esthétique et revendique le rêve et la poésie, amplifiés et magnifiés ensuite par l’éclairage. Sophie Pinard donne une âme aux intérieurs. Elle ne se réfère pas, ni n’applique la mode du moment, mais plutôt se laisse guider par son désir d’authenticité et de sobriété. Sa source d’inspiration sont les forêts et tout ce patrimoine naturel qui l’entoure est inépuisable pour elle.

Suspension en feuille d’étimoé avec peinture cuivrée ( bois résistant à la flexion)

Sa ligne de luminaires est donc simple, mais très élégante et la lumière ajoute une touche douce et boisée. Chaque gamme est identifiée et porte des noms originaux et parfois dansants : Atome Color, Tandem, Ecume, Twist, etc. Sophie Pinard est attentive à la couleur, la transparence et à la texture du bois. Elle choisit les bois en fonction de leurs qualités, à la fois esthétiques et techniques . Elle travaille avec des bois précieux :

–le sycomore ondé, un bois marqué de stries plus ou moins régulières qui courent en travers du grain et dont la couleur est presque blanche. Sa maillure est brillante et soyeuse ;

–l’acajou moiré : l’acajou est un bois exotique très dur, de couleur rose pâle ou rouge brun. Il est utilisé surtout dans l’ébénisterie, la marqueterie et beaucoup pour le placage ;

–l’érable moucheté, est un bois originaire des Etats-Unis et du Canada, utilisé dans l’industrie du meuble pour les placages décoratifs et les panneaux ;

–l’ébène de Macassar, apellé aussi le bois d’ébène d’or est issu d’un arbre de 40 mètres de hauteur. On le trouve sur le port maritime de l’île Macassar en Indonésie et aussi en Malaisie. Ce bois très dur servait jadis à la construction de maisons traditionnelles, surtout au Japon. De nos jours, il est utilisé dans la coutellerie, l’armurerie, pour de petits meubles, stylos et objets décoratifs de luxe.

Quant à l’ébène blanc , c’est le bois le plus sollicité par les clients de la light designer. Avec sa variété très particulière, l’ébène blanc avec son tronc blond et qui ne possède que sa veine de couleur noire, est devenue la star de l’atelier de Sophie Pinard.

Les réalisations de Sophie prennent forme en lampes sur pied ou suspendues, en abat-jours, en lampes à poser, de toutes tailles et aux motifs différents. Chaque article est unique, réalisé sur mesure et monté à la main. Ses expositions et sa clientèle sont très variées : des galeries d’art, des boutiques de décorations, des restaurants, des commerces divers, des architectes, mais aussi des particuliers, etc.

Lampe à poser, réalisée en feuilles de bouleau : peinture noire avec perles de cuivre Collection Atome Color : suspensions en feuilles de bois et lames colorées (une pharmacie à Quimper)

Pour démarrer ce mois de septembre et l’été indien, Sophie Pinard présente un joli guide Territoires Brocéliande, le premier ouvrage de la récente maison d’édition indépendante Bise, dans lequel figure notamment son travail. Le magazine a choisi de mettre en lumière à travers la collection Territoires, des adresses incontournables pour faire découvrir au public : les créateurs, les producteurs, les beautés cachées des artisans, les plaisirs gourmands des restaurateurs, tous ceux qui font battre le cœur des territoires : autant de chapitres qui guideront l’immersion des lecteurs !

Sophie entretient un dernier rêve, celui d’exposer en lumière ses réalisations dans une forêt ou un sous-bois, pour observer les ombres projetées à la tombée de la nuit…

Infos pratiques

Atelier-Galerie Sophie Pinard : 6 rue du Relais Postal à la Gacilly (56)

Contact : 06 79 14 02 93 et/ou sophiepinard@hotmail.fr

Réalisation sur mesure et sur commande : www.sophiepinard.com

sophiepinard.com