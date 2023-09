Trémelin près de Montfort. Ludovic Debeurme expose Hors-peaux en Aparté

Ludovic Debeurme est le nouvel invité de la petite galerie l’Aparté qui se trouve sur la rive du lac de Trémelin, à Iffendic, près de Montfort, en Ille-et-Vilaine. Son exposition intitulé Hors-peaux est visible du 8 septembre au 6 octobre 2023 de 13h30 à 17h30. Vernissage le vendredi 8 septembre à 18h30

Fils d’un artiste peintre et d’une mère pianiste, Ludovic Debeurme grandit entre les falaises de la baie de Somme et Paris, où il suit un enseignement universitaire en arts plastiques à La Sorbonne. Après avoir illustré des classiques – L’étrange cas du DrJekyl et Mr Hyde (Ed. Nathan), Gargantua (Ed. Milan), Alcools (G.Apollinaire. Ed Points)…-, il est remarqué en tant qu’auteur en 1999 dans Comix 2000 (l’Association). Puis il publie sa première BD, Céfalus, aux éditions Cornélius. Suivront une série de livres, dont Lucille (Ed. Futuropolis) qui est récompensé par plusieurs prix dont, en 2007 le prix « Essentiel » du festival d’Angoulême, et le prix Goscinny du meilleur scénario. Il publie son premier roman Ocean Park en 2014 (Alma éditeur). Sa trilogie Epiphania (Ed. Casterman. 2017) est en cours d’adaptation cinématographique par le réalisateur Jan Kounen. Ses livres sont traduits dans de nombreux pays. Sa dernière bande dessinée, la Cendre et l’écume (Ed. Cornélius. 2022 – sélection Angoulême 2023) est une autobiographie qui met en scène pour une grande part la région sud Manche.

Ludovic Debeurme expose régulièrement installations, vidéos et peintures au sein de centres et galeries d’art contemporain, donne des spectacles (musée du quai Branly, Cirque électrique…) et se produit en tant que guitariste et compositeur avec Fanny Michaëlis dans leur groupe Fatherkid. A L’aparté, Ludovic Debeurme présente Hors-peaux.

« L’ultime paradoxe s’est logé pour moi, il y a une quinzaine d’années, comme un schisme intérieur, en tant qu’artiste et citoyen, dans cette nouvelle et impérieuse conjugaison du local et du global. Les enjeux politiques, sociétaux et écologiques contemporains, liés comme les branches autour du même arbre, ont fait basculer mon travail vers un questionnement nouveau.

Est-ce que je devais quitter les thématiques développées au cours de mes livres et expositions passées, par lesquels je tentais de saisir et déplier la nostalgie ou la mélancolie du lieu de l’enfance perdue, ainsi que l’angoisse soulevée à l’endroit de la psyché et du microcosme familial ? Lieux que j’avais pu aborder dans une double lecture ; à la fois assaillie par elle-même, mais aussi rempart ultime à la perte ; rempart prenant la forme d’un monde passé et sublimé.

Alors même que ce sentiment de nostalgie se pare plus que jamais à travers l’actualité du bouleversement de nos écosystèmes et des sociétés, d’un écho résonnant d’un tintement métaphysique et politique du deuil, la question de l’intime se mue en question autour de la place qu’aura l’humanité dans un monde où la fragilité du vivant tient tout entier entre nos mains. À travers ce prisme macrophage, est-il nécessaire, dès lors, de conjuguer les strates familiales qui engendrent notre psyché, notre moi atomique, avec les questions de l’épistémologie de notre capitalisme et ses impacts sur l’ensemble d’un meta-corps fabriqué de matières vivantes et géologiques ?

Le paradoxe qui semble être l’impossible transversalité scientifique, philosophique, sociologique, économique, psychique… nécessaire à la création d’un imaginaire en mouvement, n’apparait peut-être pas comme une voie sans issue, mais davantage comme une création se nourrissant de cette dualité féconde. Cette ontologie transcendant la multiplicité historique des individus, et la compréhension systémique des cultures et croyances aussi délétères qu’inspirantes, devient une nouvelle matière instable et métissée. »

L’aparté lieu d’art contemporain Lac de Trémelin 35750 Iffendic

Expositions de septembre, mars et avril : du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Expositions d’octobre à février : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Exposition de mai et juin : du mardi au samedi de 14h à 18h.

Exposition de juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Fermé les jours fériés. Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite.

02 99 09 77 29

