La Roche-Bernard. Rendez-vous au festival des Garennes le 5 août 2023

Le Festival des Garennes est un rendez-vous incontournable qui se déroule chaque premier week-end du mois d’août depuis 22 ans à la Roche-Bernard dans le Morbihan. Il associe la découverte, la musique, la convivialité et la bonne humeur. Le public est attendu nombreux dès 18 h le samedi 5 août 2023 dans un cadre exceptionnel : Les Jardins des Garennes.

À chaque édition, le Festival des Garennes est gratuit et s’adresse à tous les public et tous les âge. Les membres de l’OMCSL (Office de Musique, Culture, Sports et Loisirs), l’association organisatrice du festival présidée par Claude Bernard depuis 2021, font appel à des groupes de musiciens de qualité. Grâce à ses bénévoles enflammés et survoltés derrière leurs stands, le public pourra se rafraîchir et se restaurer. Il trouvera sur place trois bars répartis sur le site du festival dont un qui sera spécialisé en bière bretonne, des grillades, des frites et des crêpes.

L’OMCSL : Claude Bernard, à droite

Les préparatifs de l’édition 2023

Le site est naturel et le Festival des Garennes est depuis toujours engagé dans une démarche environnementale. Des moyens sont donc déployés pour éviter la production de déchets inutiles et gérer la collecte, le tri et le recyclage. Cette volonté doit autant aux convictions du festival qu’à son lieu d’accueil.

Photos archives : édition 2022















Programme de la petite scène :

@massalouca, enivre le public avec sa bonne humeur et ses ondes endiablées. Il lancera les hostilités de cette édition 2023, en déambulant au rythme des percussions afro-brésiliennes, au départ du port pour rejoindre les Jardin des Garennes !

Mélissa Laveaux est aussi talentueuse que aventureuse, et sa voix est aussi lumineuse que envoûtante. C’est une auteure, compositrice, guitariste et chanteuse, originaire d’Haïti. Elle explore un vibrant champ musical en expansion continue, du folk à la pop en passant par l’électro et la musique haïtienne. Mélissa est accompagnée de ses musiciens. Ensemble, ils viendront illuminer la grande scène des Garennes pour le plus grand plaisir des spectateurs

End 2 End ne sont que deux, mais pourtant, ils vont retourner les Jardins des Garennes avec une telle énergie, assaisonnée avec du bon gros rock and roll, avec une basse et une batterie puissante, comme tout le monde aime !

Programme de la grande scène :

Kengaï Orchestra vient de Rennes : l’équipe puise son inspiration dans la black music. Elle se nourrit essentiellement de grooves-afro-caribo-américains. La musique du Kengaï Orchestra se chante en trois langues et explore l’actuelle jungle sonore des paysages urbains. Elle croise les esthétiques au profit d’une musique populaire, dansante et transgénérationnelle. Le groupe promet de déployer un maximum d’énergie sur scène.

Radio Bysance est un trio qui s’inspire de l’énergie des sounds systems et invente un dub électropical et multiculturel. La musique du groupe a des saveurs de cumbia, de musique de l’Est. D’autres sonorités rappellent aussi bien le trip-hop que la techno, ou le jazz des années 60. Radio Bysance emmènera le public vers un merveilleux voyage musical

Kengaï Orchestra

Pfel & Greem se lancent dans une nouvelle aventure électronique : un melting-pot explosif où s’entrechoquent électro, hip-hop et bass music. On dit de ce duo qu’il dompte les machines comme les corps. Les visiteurs vont devoir s’accrocher, car ça va secouer !

Pfel & Greem

Infos pratiques :

Festival des Garennes, Les Jardins des Garennes à La Roche-Bernard (56)

Samedi 5 août 2023, à partir de 18h

Ouvert à tout public, gratuit

Renseignements supplémentaires : contact.lesgarennes@gmail.com

Site