Loyat. Programme des Estivales du château du jeudi 13 au vendredi 14 juillet

Comblée par le succès rencontré lors de la Garden Party organisée le 14 juillet 2022, la famille Ropars, propriétaire du château de Loyat dans le Morbihan, a décidé d’organiser une seconde édition. Intitulée Les Estivales du château de Loyat, elle sera quelque peu différente de 2022 avec notamment une programmation prévue cette fois sur deux journées : le jeudi 13 et le vendredi 14 juillet 2023. Concert de musique classique, balades et pique-nique au château et concert en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Loyat.

Monsieur Ropars et ses fils : propriétaires du château de Loyat

Quoi de plus symbolique, que de choisir la date de la fête nationale française pour organiser une garden party dans le parc et les jardins de son château et d’accueillir le public gratuitement ? C’était le choix des propriétaires du château de Loyat le 14 juillet 2022, bénéficiant du soutien de Frédéric Alcaraz, premier solo de contrebasse à l’Orchestre National de Bretagne, avec l’aide d’une dizaine de bénévoles. Dès l’heure du déjeuner, les familles étaient venues nombreuses pour prendre place sur les pelouses du parc et profiter d’un pique-nique sur l’herbe, partagé à l’ombre des arbres sous les grands chênes.



Pique-nique dans le parc du château : 14 juillet 2022















Certains avaient même profité des ombrages et du petit vent pour faire la sieste, un moment de détente au cours de l’après-midi, en toute convivialité pendant que d’autres assistaient à un prestigieux concert de musique classique donné dans le grand vestibule du château. En début de soirée, les élèves officiers du Cœur de Saint-Cyr Coëtquidan se produisaient dans la cour d’honneur du château.

Face à l’enthousiasme des participants et à la réussite de la Garden Party du 14 juillet 2022, quoi de plus normal que de reconduire l’évènement ?

Le programme : Les Estivales du château de Loyat : édition 2023

Le jeudi 13 juillet 2023 de 16h à 21h, le parc du château sera gratuitement ouvert au public pour une promenade musicale qui sera suivie d’un concert de musique classique dans le château. Un second concert aura lieu le lendemain, vendredi 14 juillet 2023 dans l’église de Loyat. Les réservations sont obligatoires pour les deux concerts.

Jeudi 13 juillet :

A partir de 16h et jusqu’à 21h :

Pique-nique et déambulation musicale dans le parc du château. Le public pourra apporter son pique-nique et venir dîner sur l’herbe en famille, (à contrario de l’an passé où le pique-nique avait eu lieu sur la pause du midi). Un espace dédié et une buvette seront prévus à cet effet. Des musiciens déambuleront dans le parc du château et proposeront gratuitement aux visiteurs un répertoire musical éclectique et festif sur les terrasses des jardins qui vibreront au son des instruments.

De 21h00 à 23h30 : Concert de musique classique dans le grand vestibule d’honneur du château : Des pièces de Chopin et de Schubert seront jouées par des interprètes de renom international : le pianiste François Dumont, lauréat des plus grands concours internationaux et Prix de la Révélation de la Critique Musicale Française ; le nouveau quatuor Pražák, l’évolution générationnelle du Quatuor Tchèque qui s’est produit dans le monde avec un immense succès depuis près de 50 ans et qui a remporté de nombreux prix et Frédéric Alcaraz contrebassiste solo de l’Orchestre National de Bretagne, il a été titulaire à l’Orchestre de l’Opéra National de Paris :

Franz Schubert : Quintette en la majeur, D. 667, La truite – Piano, quatuor ; Frédéric Chopin : Concerto n°2 – Piano, quatuor, contrebasse

François Dumont, Frédéric Alcaraz

​Vendredi 14 juillet

De 20h à 22h : Concert de musique classique dans l’église de Loyat :

Le quatuor Pražák sera rejoint par Helen Kearns, soprano multi récompensée pour interpréter des pièces de Haydn et Dvorak. Elle a obtenu à Vienne le premier prix du concours international de chant Klassik-Mania ainsi que le prix spécial du jury du concours de Marmande.

Joseph Haydn : Les sept dernières paroles du Christ en croix – Soprano, quatuor

Antonín Dvořák : Op.96 Américain – Quatuor

Le Quatuor Prazak Helen Kearns

Le 2 août 2018, le château privé du 18ème siècle à Loyat, connu sous l’appellation : le château aux 100 fenêtres, avait trouvé de nouveaux acquéreurs : la famille Ropars, originaire du Crozon dans le Finistère. Le majestueux château avec sa superficie de 2 500 M2 et ses 1 500 M2 de dépendances, composées de 2 pavillons, des écuries, des greniers et d’étangs est entouré d’un parc de 150 hectares. Le jardin avec son art de vivre à la française, du style Le Nôtre (le jardinier du roi Soleil) est un ensemble authentique dans un écrin de verdure avec ses terrasses à flanc de coteau et ses allées, son miroir d’eau et sa cinquantaine d’espèces de chênes. 20 kilomètres de sentiers parcourent les 10 hectares de bois environnants.

Infos pratiques :

concerts au château de Loyat le 13 juillet 2023 et à l’église de Loyat le 14 juillet 2023

Après-midi du 13 juillet : animations gratuites

Tarifs des concerts en soirée :

15 euros par personne pour un concert ou 25 euros pour les deux concerts

Réservations sur le site internet : www.chateau-loyat.com

Places assises : nombre de places limité.

Parking gratuit sur place.

Contact : 06 99 23 04 14 ou contact@chateau-loyat.com

Adresse : Château de Loyat : route de Helléan à Loyat (56