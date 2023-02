Loudéac. Un événement littéraire pour commencer le printemps

Le Printemps des Livres, organisé par la Médiathèque de Loudéac, aura lieu du 8 au 11 mars 2023.

Le Printemps des Livres, consacré depuis l’édition 2016 à la littérature jeunesse, est un des rendez-vous culturels majeurs du Pays Centre Bretagne, fréquenté par un public de plus en plus large.

Piloté jusqu’en 2022 par le Palais des Congrès et de la Culture, l’événement est désormais organisé par la Médiathèque de Loudéac pour sa prochaine édition en 2023.

Le Printemps des Livres résonne toute une semaine sur le territoire, partagé avec enthousiasme par les partenaires culturels et les établissements scolaires qui accueillent les auteurs-illustrateurs pour des rencontres/ateliers dans leurs classes. Les 1.100 élèves de Loudéac participants (45 classes de la PS au CM2) reçoivent un bon d’achat de 8 € offert par la Ville, à faire valoir sur le salon. Ces échanges et les productions qui en résultent participent à la réussite de cet évènement. En témoigne le succès incontesté du salon et de ses séances de dédicaces que les enfants, entraînant avec eux leurs familles, attendent avec impatience.

Du mercredi 8 au vendredi 10 mars : Expositions, lectures/spectacles, rencontres/ateliers autour du livre programmées dans les établissements scolaires et divers lieux de la Ville et du territoire (Médiathèque, Espace « Je bouquine à St-Bugan », Cinéma, Maison des jeunes, Bibliothèques de Loudéac-Communauté)

Samedi 11 mars : Un salon du livre jeunesse, au Palais des Congrès et de la Culture, accueillant une trentaine d’auteurs/illustrateurs pour des rencontres/dédicaces d’albums illustrés, romans, bandes-dessinées. Le salon du livre est aussi une journée où chacun peut profiter des animations proposées (expositions, lectures, ateliers). Entrée gratuite

AUTEURS PRÉSENTS

Rencontres scolaires en amont du salon : Claire Garralon, Aurélia Fronty, Émile Jadoul, Lucie Albon, Ronan Badel, Sibylle Delacroix, Claire Leboug, Mathias Friman, Delphine Durand, Bruno Pilorget, Delphine Pessin, Pascal Ruter, Olivier Dupin, Senyphine, Armelle Raulo

Rencontres/dédicaces au salon du livre : Céline Lamour-Crochet, Cyriac Guillard (Noir’Edition), Ghislain Fernandez (éditions Fantasy-Parc), Catherine Latteux et Wray (éditions du Bouquin), Nanoux (éditions Le P’tit Fil à Plumes), Ana Dess et Eva Reinkingen (éditions Les Tardigrades), Aude Béliveau et Lucien (éditions Touches d’Encre)

QUELQUES ANIMATIONS AU PROGRAMME…

Vendredi 10 mars – 18h (au cinéma Quai des Images) : “Cache-toi Arsène !” Spectacle dessiné et musical raconté et illustré par Ronan Badel, illustrateur – mis en musique en direct par Marion Le Berre, pianiste

Arsène, un petit rat mélomane vit très heureux chez Jean le pianiste. Tous deux partagent le même goût pour le gruyère au petit déjeuner et les mazurkas de Chopin. Mais Arsène n’est pas complètement heureux. Dès que quelqu’un sonne à la porte, il doit se cacher : Interdiction formelle de sortir se promener au parc ! « Les gens n’aiment pas les rats, tu dois te faire tout petit ! ». Alors, l’occasion d’un grand concours du duo le plus élégant tente énormément le petit rat… Avec un peu de ruse, ça devrait passer…

Samedi 11 mars – 10h : “LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE” Finale départementale du jeu national de lecture à voix haute. Inauguration et remise des prix à 11 h 45. Avec le Syndicat National de l’Édition.

Un jury accueillera les enfants costarmoricains pour des lectures à voix haute d’extraits de textes de la littérature jeunesse, choisis par les enfants eux-mêmes. Le gagnant participera à la finale régionale.

Finale pilotée par le CAC Sud 22. Jauge limitée – Entrée et sortie non autorisées pendant les lectures.

Samedi 11 mars – 14h30 et 16h30 : “LIBRAIRIE CHAMBOUL’TOUT” Théâtre d’objets manipulés

Adapté du livre de Benoît Broyart et Laurent Richard. Mise en scène et interprétation : Anthony Sérazin (Cie Orange Givrée). Soutien à la mise en scène : Gilles Debenat (Cie Drolatic Industry)

Louis, libraire, déteste le bruit et le désordre. Et il déteste encore plus les enfants, jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie change à tout jamais. Il ne savait pas raconter d’histoires, mais un jour, un coup de livres sur la tête lui a donné un don, celui d’être le plus formidable raconteur d’histoires. Personnage acariâtre, il devient alors le plus gentil des tontons, transformant les livres en baleines, en îles, en châteaux, en casques de chevalier, en poissons-chiens, en fleuves, en bateaux… Tout-public, à partir de 4 ans (spectacle familial). Durée : 35 mn. Gratuit, sur réservation au 02 96 28 16 13.

Samedi 11 mars – 15h : “ET SI ON DESSINAIT !” Atelier miroir avec Lucie Albon, autrice/illustratrice

Et si on dessinait des petites bêtes ! Ou plutôt des moitiés de petites bêtes ! Avec le papier miroir, le mouvement de la page change la perception d’une image, c’est tout un monde qui prend vie. Pour les 6 / 10 ans. Durée : 1 heure. Gratuit, sur inscription au 02 96 28 16 13.

Samedi 11 mars : Exposition “La magie de l’Inde” Aurélia Fronty, illustratrice

Passionnée de voyage, l’illustratrice Aurélia Fronty nous emmène dans cette exposition aux confins de l’Inde. Les images raffinées de ses livres Raja, le plus grand magicien du monde et Les comptines de Rose et de Safran, nous plongent dans un monde enchanteur, peuplé d’animaux fantastiques et vénérés où règnent sultans et maharadjahs. Ses illustrations aux couleurs chatoyantes, réalisées aux pastels et à l’acrylique, nous invitent à la rêverie et nous ensorcellent. Pleines de charme et de mystère, elles restituent à merveille l’atmosphère chaleureuse de l’Inde. Un vrai dépaysement en images !

Exposition visible aussi à la Salle Jeanne Malivel de Loudéac du 24 février au 9 mars.

Samedi 11 mars : Exposition Émile, 10 ans déjà ! de Ronan Badel, auteur/illustrateur

Crayonnés originaux, reproductions couleurs et jeux autour du personnage Émile, héros d’une célèbre série illustrée par Ronan Badel et écrite par Vincent Cuvellier, publiée aux Editions Gallimard jeunesse. Vingt-sept albums composent déjà cette série qui met en scène un petit garçon au caractère bien trempé, loin de l’image lisse de l’enfance que l’on peut trouver parfois dans les livres. Émile est têtu, râleur, impertinent et drôle. Et pourquoi pas devenir invisible ? Adopter une chauve-souris ? Ou faire de la politique ? Avec Émile, pas de temps mort pour les jeunes lecteurs. Émile a eu 10 ans en 2022 ! Vive Émile !

Exposition visible aussi à la Salle Jeanne Malivel de Loudéac du 24 février au 9 mars.

Infos pratiques

Médiathèque de Loudéac – 66 Rue de Cadélac 22600 Loudéac

Palais des Congrès et de la Culture – Bd des Priteaux 22600 Loudéac

Toute la programmation sur le site web médiathèque de Loudéac