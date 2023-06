Loudéac. 41e édition de la fête du cheval de trait le dimanche 13 août 2023

La fête du cheval de trait à Loudéac, appelée communément la Fête des chevaux lourds, est une institution dans la ville costarmoricaine et dans les campagnes du centre de la Bretagne. Organisée par la Section Hippique Rurale de Loudéac (la SHR), elle se déroulera cette année le dimanche 13 août 2023. À chaque édition, l’événement rassemble la foule à l’hippodrome de Calouet et dans les rues de Loudéac.

Le cheval de trait breton est une image emblématique et un patrimoine vivant du centre Bretagne et à Loudéac. L’organisation autour de la Fête des chevaux de traits par la SHR, pilotée par Jean-Paul Duault et les membres du Conseil d’administration (Marcel Dusseux, Michel Connan, Jean-Loïc Le Verger, Patrick Le Borgne et Dominique Gallais) avec l’ensemble des adhérents et des bénévoles, fait de cette manifestation un divertissement incontournable dans la région.

Comme le précise le président, « le spectacle et les animations se dérouleront en non-stop toute l’après-midi »:

-À 11h15 : au départ de l’hippodrome le défilé costumé, avec 180 chevaux montés et attelés, prendra la direction du centre-ville en suivant l’itinéraire suivant : rue de Pontivy ; église Saint-Nicolas ; avenue des combattants ; champ de foire ; boulevard de la gare ; rue Cadelac ; retour à l’église Saint-Nicolas pour rejoindre l’hippodrome. Le parcours sera long de 4 km.

-À 12h30 : deux bagads animeront le rassemblement : Le bagad de Loudéac et celui de Spézet, Osismi Speied (29). Ils seront suivis du repas.

-À 14h30 : nombreux jeux et début des animations équestres : avec deux carrousels, celui d’attelage et, pour le clou du spectacle, le formidable carrousel équestre monté avec les 33 chevaux lourds bretons ; 3 chiens de troupeaux de race Border Collie animeront le ring avec des moutons pour une démonstration de chiens de berger ; des travaux du sol à l’ancienne seront organisés si la météo le permettra ; vieux métiers ; vide-écurie et participation de Festi’cheval, l’association de cavaliers de la commune de Saint Renan (29), présidée par Pierre Quémeneur. Ses chevaux de trait promèneront les participants en calèche et les transporteront dans un autre temps.

-À 18h30 : tirage de la tombola avec dans les premiers lots : une pouliche, un poney et une selle. Divers et nombreux lots seront aussi à gagner.

Badgad de Loudéac

Bagad de Spézet

Festi’cheval

Le cheval de trait breton, avec son pelage alezane (poils roux) ou aubère (mélange de poils marron-roux et blancs) est indissociable des campagnes du Centre Bretagne, raison pour laquelle Loudéac lui dédie une grande fête chaque été. Cet événement avec les concours organisés valorise le rôle et le devoir des éleveurs et contribuent à la préservation de la race, à celle du patrimoine et de la biodiversité. Parmi les neuf races de chevaux de trait recensés en France, le cheval de trait breton correspond à lui seul à un tiers de l’effectif total. Le comtois arrive juste derrière lui. Il existe deux types de morphologies chez le cheval breton : le postier et le trait. Le postier est plus léger avec une encolure longue. Sa croupe est longue et plate et ses allures sont hautes et énergiques. Le trait est puissant et massif. Sa tête est carrée et sa poitrine profonde. Le dos est tendu et large et sa croupe est large et double. La cuisse et l’avant-bras sont musclés.

Le cheval breton est connu dans le monde entier depuis le début du XIX siècle. Son exportation a connu un énorme succès entre 1900 et 1940. A cette époque, des trains remplis de chevaux quittaient la gare de Landivisiau dans le Finistère, à destination de tous les ports français et du monde.

À la fin du XIXe siècle, Loudéac et ses environs sont reconnus pour leur dynamisme dans l’élevage des chevaux. La société des courses est créée en 1881. La majorité des chevaux de selle sont élevés pour grossir les effectifs de l’armée. En 1908, le conseiller général Arthur Enaud encourage l’élevage du cheval de trait qui remplace maintenant les bœufs dans les travaux de la ferme. Un énorme effort de sélection est réalisé et le cheval breton devient le roi du Haras de Lamballe. À Loudéac, la première fête du cheval lourd est organisée à l’hippodrome en 1936 et rassemble plus de 900 chevaux. Elle connaît aussi le succès les années suivantes, mais à partir de 1939, elle est annulée pour cause de guerre mondiale, avant de reprendre en 1946. Les années 60 développent la mécanisation agricole et les tracteurs remplacent les chevaux. La Fête du cheval à Loudéac, confrontée à une nette diminution de chevaux et de cavaliers, n’a plus lieu d’être ! Organisée par le Comité des fêtes de la commune de La Motte à moins de dix km de Loudéac, elle revient sur le devant de la scène au mois d’août 1981 avec 4000 spectateurs. C’est à l’initiative de Jean-Paul Duault (secrétaire à ce moment- là) de la Section Hippique Rurale de Loudéac que la fête du cheval de trait est relocalisée à Loudéac, une dizaine d’années plus tard.

La Fête des chevaux de trait demeure aujourd’hui une manifestation populaire qui contribue amplement à redynamiser l’élevage du trait breton sur le territoire grâce aux bénévoles de la Société Hippique Rurale de Loudéac et à la passion des éleveurs qui font perdurer la race.

Infos pratiques

Fête des chevaux de trait, Hippodrome de Loudéac (22) : dimanche 13 août 2023, à partir de 11h15.

Buvette et restauration rapide sur place.

Entrée gratuite pour tous.

Facebook SHR Loudéac

02 96 28 35 71 ou 06 89 69 95 03