RENNES. LOU ET LA DANSE BAROQUE AU TRIANGLE

Béatrice Massin, éminente spécialiste de la danse baroque, a créé La Fabrique des écritures en 2018. À travers cet espace d’expérimentation et d’observation, elle invite des chorégraphes contemporains aux démarches variées à se confronter à l’art baroque. Deux créations nées de cette démarche, Lou & Loulou (la petite Pélisse), seront présentées de concert le mardi 29 mars à 20h au Triangle. L’occasion de découvrir les richesses insolites de cette danse chargée d’histoire avec les chorégraphes Mickaël Phelippeau et Gaëlle Bourges.

Lou : portrait chorégraphique sensible d’une danseuse baroque

Une jeune femme, seule en scène : Lou Cantor, fille de Béatrice Massin et interprète phare de ses créations. Elle danse et raconte sa vie d’interprète. Avec spontanéité, fraicheur et combativité, elle nous livre son rapport à cette danse, à cet héritage, qu’il soit baroque ou filial.

Avec Lou, Mickaël Phelippeau compose le portrait chorégraphique sensible d’une danseuse et nous montre toute la modernité de la danse baroque.

Loulou (La petite Pélisse) : peinture et danse mêlées

Approcher l’art baroque par le biais de la peinture. C’est le sens de cette création confiée à Gaëlle Bourges. À partir du tableau La petite Pélisse de Paul Rubens, que Béatrice Massin affectionne particulièrement, la chorégraphe questionne le rapport des artistes aux figures nues, et plus spécifiquement celui du nu avec la fourrure.

À propos de Gaëlle Bourges

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une inclination prononcée pour les références à l’histoire de l’art, et d’un rapport critique à l’histoire des représentations : elle a signé, entre autres, le triptyque Vider Vénus (Je baise les yeux / La belle indifférence / Le verrou), A mon seul désir, Lascaux, Conjurer la peur, Le bain, Ce que tu vois, OVTR (ON VA TOUT RENDRE)… Diplômée de l’université Paris 8 – mention danse – et de l’école de Body-Mind Centering, elle intervient ponctuellement sur des questions théoriques en danse. Elle est artiste associée au Théâtre de la Ville (Paris) et artiste compagnon de la MAC (Maison de Culture d’Amiens).

À propos de Michaël Phelippeau

Après une formation en arts plastiques et en danse, Mickaël Phelippeau travaille auprès de nombreux chorégraphes (Mathilde Monnier, Daniel Larrieu, Alain Buffard). Depuis 2003, il axe principalement ses recherches autour de la démarche bi-portrait, prétexte à la rencontre, comme l’indiquent les titres de ces pièces qui nomment chacun de ses compagnons de plateau : Jean-Yves, Yves C., Ethan, Lola, Anastasia… Artiste associé à plusieurs structures, il est aussi depuis 2010 directeur artistique des résidences À Domicile à Guissény dans le Finistère Nord en Bretagne.



En première partie…

Extrait de Mass B de Béatrice Massin. Recréation par des élèves danseur·ses du Conservatoire de Rennes

Mass B est une grande fresque humaine aussi bien baroque que contemporaine basée sur la marche, celle des populations de tous temps fuyant leur pays avec l’espoir de se reconstruire dans un ailleurs. Présentée en 2016, cette création éminemment actuelle reprend vie avec des élèves danseur·ses du Conservatoire de Rennes.

En amont du spectacle…

Quelques clés pour se familiariser à la danse baroque

Afin de se mettre dans l’ambiance du spectacle à suivre, un temps est proposé en amont ouvert à tous‧tes. Sur un mode inventif, ludique et participatif, il permet de découvrir quelques principes de mouvements et d’espaces. En écho à Lou & Loulou (La petite Pélisse), ce sera l’occasion de voir comment des artistes questionnent d’autres danses anciennes ou traditionnelles, d’autres techniques, d’autres codes et organisations. Entrelacs de patrimoines, d’époques, de regards et de signatures au programme.



