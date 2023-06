Lorient. Découvrez le programme de la Fête de la musique 2023

Le mercredi 21 juin 2023, la Ville de Lorient vous invite à la Fête de la musique.

Cette année encore, les pratiques amateures seront mises à l’honneur et donneront à voir et à entendre la vitalité de la scène musicale du pays lorientais : jazz ou rock, folk ou électro, blues, rap, hip-hop, chorales ou musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs.

Le traditionnel fest-Noz est également de retour avec une programmation de la fédération Emglev Bro an Oriant… deux belles surprises musicales.

Une programmation éclectique à découvrir ; vous y trouverez forcément votre bonheur !

Nouveauté cette année ! Les spots autonomes : installez-vous, branchez-vous et partagez votre musique ! Quatre alimentations électriques seront proposées en accès libre dans le centre-ville pour permettre aux musiciens de s’installer librement dans les rues du centre-ville, de 17h à 1h du matin.

Mercredi 21 juin 2023 à partir de 17h