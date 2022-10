Lorient Itinéraires Graphiques : 7e édition, 7 lieux d’exposition, 4 villes

Au Pays de Lorient, tous les deux ans, des lieux dédiés à la culture des arts plastiques, de l’image et du livre se fédèrent pour partager une vision de la scène graphique contemporaine. Les Itinéraires Graphiques ont fait le choix du 15 octobre au 11 décembre 2022 de partager cette nouvelle édition avec le Frémok, une plateforme d’édition franco-belge, avant-garde graphique et narrative en matière de bande dessinée.

► Cette 7e édition présente les œuvres de quatorze artistes plus un collectif : Nicolas Clément, Barbara Massart, Thierry Van Hasselt, Marcel Schmitz, Olivier Deprez, Frédéric Coché, Dominique Goblet, Kai Pfeiffer, DoubleBob, le collectif ‘Knock Outsider’, Yvan Alagbé, Mickaël Matthys, Éric Lambé, Géraldine Stringer et Paz Boïra. Le commissariat des expositions a été confié à Christophe Desforges & Thierry Van Hasselt. L’entrée est libre et gratuite pour toutes les expositions.

► En écho aux expositions, une série de rendez-vous est proposée avec le public permettant ainsi d’apporter des éclairages sur les oeuvres, de décrypter l’univers d’un artiste ou de s’initier à une technique ; des visites commentées, des ateliers, des rencontres… croisant d’autres disciplines telles que le théâtre, la danse ou le cinéma. Rendez-vous dans les lieux d’expositions à Lorient, Hennebont, Lanester et Quimperlé.

► 7 lieux d’exposition répartis dans 4 communes :

– Galerie du Faouëdic, Lorient

– École européenne supérieure d’art de Bretagne, Lorient – Médiathèque François Mitterrand, Lorient

– Le Lieu de la photographie (galerie Le Lieu), Lorient

– Artothèque-galerie Tal Coat, Hennebont

– Galerie La Rotonde, Lanester

– Médiathèque, salle Charlie Hebdo, Quimperlé

LES INFOS PRATIQUES

Galerie du Faouëdic

Place de l’Hôtel de Ville

Boulevard du Général Leclerc – Lorient 02 97 02 22 57

larobine@mairie-lorient.fr www.lorient.bzh/galeriedufaouedic/

Horaires :

Mercredi au dimanche : 14h – 19h

École européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient

1 avenue de Kergroise Lorient

02 97 35 31 70 contact.lorient@eesab.fr www.eesab.fr/lorient

Horaires :

Lundi au vendredi : 12h – 20h

Samedi : 14h – 18h

Fermeture les dimanches, jours fériés et du 29 octobre au 6 novembre

Médiathèque François Mitterrand

4 place François Mitterrand Lorient

02 97 84 33 60 mediatheque.lorient.bzh

Horaires :

Lundi : 13h – 19h

Mardi, mercredi, vendredi : 10h – 19h Samedi : 10h – 18h

Fermeture les jeudis et jours fériés Parking souterrain 30 minutes gratuites

Le Lieu de la photographie

Hôtel Gabriel – Pavillon Est Enclos du port

Lorient

02 97 21 18 02

contact@galerielelieu.com www.galerielelieu.com

Horaires :

Du mardi au vendredi : 14h – 18h

Samedi et dimanche : 15h – 18h

Fermeture les lundis et jours fériés

À noter : organisation d’un marché de noël samedi 3 et dimanche 4 décembre

Artothèque et galerie Pierre Tal-Coat

Centre socioculturel Jean Ferrat 15 rue Gabriel Péri

Hennebont

02 97 36 48 74 artotheque@mairie-hennebont.fr www.bm-hennebont.fr

Horaires :

Mardi : 14h – 18h

Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h

Vendredi : 14h – 18h30

Samedi : 10h – 12h / 14h – 17h

Ouverture pendant les vacances scolaires Fermeture tous les jeudis et les jours fériés

Galerie La Rotonde

Hôtel de Ville de Lanester Rue Louis Aragon Lanester

02 97 76 86 20

direction-culture@ville-lanester.fr www.lanester.bzh

Horaires :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Jeudi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30 Samedi : 9h – 11h45

Fermeture les jours fériés

Médiathèque de Quimperlé

18, place Saint-Michel Quimperlé

02 98 35 17 30 mediatheque@ville-quimperle.fr www.quimperle.bzh

Horaires :

Mardi : 14h – 18h30

Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 18h30

Jeudi : 16h – 18h30

Vendredi et samedi : 10h – 18h

Fermeture les vendredis et samedis entre 12h30 et 14h pendant les vacances scolaires

Fermeture les jours fériés