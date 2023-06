Expo à Lorient. Que reflète la peinture de Marie Morel ?

Que reflète la peinture ? est la nouvelle exposition de Marie Morel à découvrir à la galerie du Faouëdic, à Lorient dans le Morbihan, du 26 mai au 23 juillet 2023. Le public est invité à (re)découvrir un art poétiquement engagé.

L’art est-il politique ? Après le discours qualifié de virulent de la réalisatrice française Justine Triet (palme d’or de la 76e édition du festival de Cannes pour son quatrième long métrage Anatomie d’une chute), la polémique a fait la une des tabloïds et relancé le débat. Tout n’est pas noir ou blanc, mais pourtant, certains sont pour, d’autres sont contre. Si l’on posait la question à l’artiste Marie Morel, sa réponse est sans appel, mais tout dépend de l’artiste. Que reflète la peinture ? : une question tout aussi vaste que la peintre s’attache à étirer dans sa nouvelle exposition du même nom. Cette dernière est présentée dans les espaces de la galerie du Faouëdic à Lorient et propose un parcours imaginé par l’artiste. L’exposition donne à voir en mots et en images les réflexions philosophiques, métaphysiques et poétiques qui traversent l’œuvre de la peintre depuis les débuts de sa carrière.

Marie Morel dans son atelier © Lucien Bergé

Que reflète la peinture de Marie Morel, parisienne de naissance ? Y voit-on une petite fille qui a vécu une enfance baignée dans une richesse culturelle et intellectuelle des Alpes de Haute-Provence ? Ou un climat familial qui l’a guidée dans une vie de création et de liberté insufflée par des parents tout autant créatifs ? D’une mère, Odette Ducarre, peintre et architecte, et d’un père, Robert Morel, écrivain et éditeur, l’enfant qu’elle était dans les années 60 hérite en effet de cette sensibilité singulière qui caractérise les artistes. Mais ces filiations artistiques transparaissent-elles dans ces compositions habitées d’un entrelacs de mots et d’images qui ne la quittent pas ? Ce n’est qu’une partie de son œuvre, mais l’écriture est omniprésente dans ses œuvres les plus engagées car l’artiste, autant que son art, est militante, et ce depuis enfant puisque des dessins retrouvés ont révélé des sujets comme la Révolution Française. Aujourd’hui, la peintre traite de problèmes actuels qui secouent notre monde : guerres, conflits, pouvoir de l’argent contre les intérêts des peuples, mépris des pauvres ou des plus démunis, la censure, destruction de la nature, incohérence des décisions politiques.

Ainsi, au delà de la poésie de son œuvre, voit-on dans la peinture de Marie Morel cet engagement pacifique sans faille ? « Je ne supporte pas l’injustice et de voir des sans abri dans la rue, des migrants se noyer… Et je ne comprends pas comment des politiques peuvent accepter que ça se produise. J’ai besoin de dénoncer et de défendre mes idées dans ma peinture », déclare-t-elle avant de confier : « En atelier, certaines peintures me permettent de décharger ma colère, mais je ne les montre pas pour ne pas créer de polémique. Je n’ai pas honte de ce que je pense, mais je veux faire réfléchir sans créer de violences dans les lieux où j’expose. » Cet engagement se reflète-il dans ses textes, ceux-là même qui font s’attarder le visiteur devant chaque toile ? « L’écriture me permet de renforcer ce que je veux dire. » Ou dans ces dessins et autres objets qui résident au cœur de ses créations ? « Avant, on ne peignait qu’avec de la peinture mais on vit une époque très libre. On a atteint une sacrée liberté où on peut pratiquement tout faire sur une toile. Je renforce la peinture par de légers espaces en reliefs qui ont toujours un rapport avec l’œuvre. Tout est réfléchi pour qu’il y ait une cohérence avec la peinture. »

Les Manifestes, Le désir S.M. – Marie Morel. 108x114cm. 2007.

Les Manifestes, Ma nuit – Marie Morel. 83x83cm. 2007

La Liberté des Femmes – Marie Morel. 194x284cm. 2008.

La Liberté des Femmes de Marie Morel (détail) – 1999/2000.

Proche de la nature depuis son plus jeune âge, l’artiste vit dans un petit village depuis la fin des années 80. Son travail reflète-il la tranquillité de cet environnement isolé dans les montagnes ? La nature en tout cas s’est révélée une source d’inspiration inépuisable pour le développement d’un art délicat et fourmillant. Cette profusion vient de ce remplissage qu’elle observe au dehors. Son travail est militant et engagé, mais n’en demeure pas moins doux. Texturées et travaillées, ses créations offrent une multitude de détails qui cohabitent intensément, mystérieusement. « Le peintre, avant tout, regarde et observe ce qu’il voit sur la Terre et de là naît sa manière de peindre, sa couleur », affirme Marie Morel. « La nature est tellement riche et envahie qu’on ne peut que continuer de cette lancée. »

Des questionnements par-ci, des affirmations par-là : le public observe, s’attarde, déchiffre les éléments qui composent les œuvres pour en interpréter le sens. Mais toujours l’œuvre est survolée d’une émotion, d’une poésie.

« Je ne fais pas de politique mais je résiste pacifiquement avec de la peinture. »

Que reflète la peinture ? donne à contempler l’œuvre de Marie Morel par le biais de trois thématiques : « les poissons philosophes », « les tableaux engagés » et « l’amour ». Un final qui adoucit le propos et qui reflète, au final, la douceur dans la peinture de Marie Morel.

Exposition Que reflète la peinture ? de Marie Morel est à découvrir à la galerie Faouëdic, Boulevard Général Leclerc, à Lorient.

Accès bus : toutes lignes – Arrêt Faouëdic

02 97 02 22 57 – galeriedufaouedic@mairie-lorient.fr

Les rendez-vous autour de l’exposition :

Mardi 20 juin à 12h30 : visite commentée par un.e médiateur.trice

Dimanche 9 juillet à 15h : visite commentée par un.e médiateur.trice