Lorient. Fragments vagabonds, les travaux de jeunes artistes à la galerie du Faouëdic

Du 8 au 24 septembre 2023, à la Galerie du Faouëdic, Morbihan, l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB – Site de Lorient) expose les travaux de ses diplômés issus de la promotion 2023.

Pour la deuxième année consécutive, la Galerie du Faouëdic de la Ville de Lorient ouvre ses portes aux jeunes diplômés de l’EESAB. Cette exposition offre un aperçu du travail de seize diplômés dans les deux mentions proposées sur le site de Lorient : “Art et récit” et “Arts visuels pour le journalisme”. Après cinq années d’études, les jeunes artistes viennent d’obtenir leur Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), qui leur confère le grade de Master et marque une nouvelle étape dans leur formation et le début de leur carrière : Lisa Affortit, Valentina Arango Bedoya, Ewen Averty Le Bloa, Tessa Bourcier, Fanny Chevrel, Vincent Coquelet, Matéo Delalande, Juliette Delamarre, Chloé Giroux, Lucie Guérin, Eléonore Joubrel, Baptiste Le Pollès, Elisa Martin, Léah Menard, Morgane Schwertzig, Bastien Vittori.

Un soutien à la jeune création contemporaine

En accueillant cette exposition, la Ville de Lorient répond au souhait des diplômé·es de pouvoir montrer leur travail au public lorientais, clôturant ainsi leurs années d’études et de vie à Lorient. Certain·es ont pour objectif de rester sur le territoire, d’autres vont partir vers de nouveaux horizons. Ils et elles poursuivront leur pratique artistique ou chercheront à travailler dans le secteur artistique au sens large, ou dans l’enseignement. Afin que le projet soit cohérent, le commissariat d’exposition et le design graphique ont donc été confiés à deux jeunes artistes, elles-mêmes anciennes étudiantes de l’EESAB :

Commissariat d’exposition : Maïa Saillard

Conception graphique du visuel : Jeanne Saliou



Des fragments pour faire exposition

Ces extraits, ces « fragments » de leurs recherches, toutes perméables au contexte socio-politique actuel, interrogent des notions telles que le corps, l’animal, le végétal, l’objet, le récit et le quotidien. Les visiteurs sont invités à vagabonder au fil de ces dessins, photographies, installations, vidéos, dont l’ensemble forme une entité poétique et contemporaine.



Les rendez-vous autour de l’exposition :

Jeudi 7 septembre à 19h : vernissage de l’exposition en présence des jeunes artistes et du commissaire d’exposition

vernissage de l’exposition en présence des jeunes artistes et du commissaire d’exposition Mercredi 13 septembre à 12h30 : visite commentée (sous réserve)

visite commentée (sous réserve) Dimanche 24 septembre à 15h : visite commentée (sous réserve)

Galerie du Faouëdic Boulevard Général Leclerc – Lorient

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Entrée libre

02 97 02 22 57

galeriedufaouedic@lorient.bzh

Légendes photos :

– Photo 1 : ©Fanny Chevrel

– Photo 2 : ©Éléonore Joubrel

– Photo 3 : ©Valentina Arango Bedoya