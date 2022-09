Lorient fête son anniversaire en spectacle et en musique

Lorient célèbre sa fondation en 1666. De 16 h 30 à 19 h, spectacle à danser avec le Bal du Tout-Monde place Glotin. À 15 h et 20 h 30, danse acrobatique près de la Tour de la Découverte. À 21 h 30, piano volant dans les jardins de l’Hôtel Gabriel, musique et magie au programme.

De 16h30 à 19h

Place Glotin (près du parc Jules Ferry)

Le Bal du « Tout-Monde »

Compagnie Engrenages

Spectacle à danser, ambiancé par 4 danseuses et danseurs & 1 DJ | Durée : 2h30 / Tout public, à partir de 6 ans

Bienvenue à bord du vol « Africameraïbe », à destination de l’archipel du « Tout-Monde ». Ici, pas question d’attacher sa ceinture : le groove est roi ! Danses sacrées, danses de couples, danses de club, le « Bal du Tout- Monde » vous invite à traverser un large éventail de danses à partager. Et quoi de mieux que se costumer pour aller guincher ?! Le bal du « Tout-Monde » sera accompagné de la costumerie vintage « Des habits et vous », un curieux vestiaire sur le thème des années 70. Prenez-vous au jeu de la sape et habillez-vous le temps du bal. Effet garanti ! Alors ça vous tente ?

À 15h30 et 20h30

Enclos du port – Tour de la Découverte

Environnement vertical

Compagnie Retouramont

Spectacle de danse acrobatique | Durée : 25mn

Lorient, 31 août 2022, deux danseuses évoluent en apesanteur dans les airs sur la Tour de la Découverte et ses 38,33 mètres. Une lecture originale de l’espace et de l’histoire de Lorient.

À 21h30

Enclos du port – Jardins de l’Hôtel Gabriel

The Flying piano

International Show Parade

Spectacle musical | Durée : 1h15

La magie d’un piano suspendu à 4 mètres de haut pour un concert magique, romantique et élégant qui enchantera petits et grands.

Informations et programme détaillé sur https://www.lorient.bzh/anniversaire2022/