Noël avec l’Opéra de Rennes : danse et space-opérette au menu

Entre rires, émotions, légèreté et grâce, l’Opéra de Rennes célèbre les fêtes de fin d’année avec Carmen (danse) de la compagnie nationale de danse d’Espagne, du 19 au 23 décembre 2022 au couvent des Jacobins, et Chamonix de la compagnie 26 000 Couverts, du 27 au 31 décembre à l’Opéra de Rennes.

Les animations des fêtes de fin d’année de la ville de Rennes, rendez-vous joyeux et fédérateur, sont une période qu’affectionnent particulièrement l’Opéra de Rennes et son directeur Matthieu Rietzler : « Cette période est dans l’ADN de l’opéra de Rennes, un opéra ouvert et hospitalier ». Cette année, deux événements seront portés par l’institution : le premier, en coproduction avec Destination Rennes, Carmen (danse) de la compagnie nationale de danse d’Espagne enchantera le couvent de Jacobins la semaine de Noël ; le second, Chamonix de la compagnie d’arts de rue 26 000 Couverts, animera l’opéra la semaine du Nouvel An.

Les elfes du père Noël enfileront leurs plus belles tenues et offriront leur meilleur humour pour des moments d’émerveillement, de rire mais surtout, de partage.

Les traditionnels et féeriques Casse-noisette et Le lac des cygnes n’enchanteront pas les Rennais en cette fin d’année 2022. L’Opéra de Rennes a préféré une proposition peut-être plus inhabituelle du répertoire de Noël mais originale et toujours aussi familiale. Du lundi 19 au vendredi 23 décembre, le couvent des Jacobins accueillera Carmen dans sa version chorégraphiée. Le Suédois Johan Inger, un des grands chorégraphes néo-classiques des pays nordiques à l’humour frais, a adapté avec talent l’opéra de Georges Bizet, sur l’oeuvre de Prosper Mérimée. « On voit peu de ballets néo-classiques qui nous racontent une histoire et nous prennent par la main », explique Matthieu Rietzler. « Johan Inger sait raconter des histoires, avec une grande exigence technique, pas du tout passéiste. »

Avec sa gestuelle nerveuse, expressive et sensuelle, le chorégraphe signe un ballet contemporain à l’esthétique néo-classique, devenu en quelques années un grand classique. Impressionnants de sensibilité, les danseurs et danseuses de la compagnie de la danse d’Espagne se sont approprié avec liberté et énergie ce monument et, pendant cinq représentations, feront profiter jusqu’à 5000 spectateurs.

Présente aux Étés de la danse à Paris en 2020, la compagnie est invitée pour la première par l’Opéra de Rennes. « C’est une très belle compagnie dont le niveau d’interprétation trouve son équivalence dans le ballet de l’opéra de Paris en France ». Petite anecdote amusante par ailleurs : le directeur de la compagnie, José Martinez, vient d’ailleurs d’être nommé de directeur de l’opéra de la danse à Paris.

Pour la semaine du Nouvel An, retour à l’Opéra de Rennes avec un rendez-vous en partenariat avec les Tombées de la Nuit. « Claude Guinard est venu me voir pour me parler de la « space opérette » de 26 000 couverts, une des plus grandes compagnies des arts de rue, de burlesque, qui a un lien très fort avec Rennes. » En création courant novembre, la compagnie issue des arts de la rue proposera Chamonix, une comédie musicale façon « space opérette », du 27 au 31 décembre à Rennes, une des grandes premières étapes du spectacle. 26 000 couverts promet un grand moment d’éclats de rire dans lequel arts de la rue et burlesque se mélangent à la musique et l’absurde. Est ainsi annoncée une création drôle et divertissante, mais aussi empreinte de nostalgie et de messages portés avec légèreté, à l’image de toutes ses productions.

En avant-goût, Matthieu Rietzler laisse le mot de la fin à la compagnie : « Si l’homme a créé Auschwitz, Donald Trump, les pantacourts, un monde ultra-sécuritaire et des milliards d’imbéciles, il a aussi créé l’amour, la musique et le gruyère. En un mot comme en mille, il a créé Chamonix et son golf à 18 trous ». Le décor est planté, comment y résister ?

Carmen (danse) au couvent de Jacobins

Du lundi 19 décembre au 23 décembre 2022 à 20 h

De 4 € à 36 €

Billetterie sur Tourisme-rennes.com et opera-rennes.fr

*

Chamonix à Opéra de Rennes,

Place de la mairie

Du mardi 27 au vendredi 30 décembre 2022 à 20 h, samedi 31 décembre 2022 à 18 h

De 5 € à 31 €

Billetterie sur opéra-rennes.fr