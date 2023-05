Il y a eu 1976, il y aura maintenant 2023 ! Un grand succès pour cette première édition du Loheac Legend Festival. En effet, plus de 13 000 spectateurs s’étaient déplacés le 20 et 21 mai 2023 pour la première édition mondiale d’un spectacle qui a rassemblé les voitures qui ont fait la gloire du Rallycross et du Rallye depuis 1976. Plus de 90 voitures étaient engagées dans cette première édition.

le Rallycross Legend Show, créé par Philippe et Nathalie Tollemer, se produit à travers la France avec un succès qui n’est plus à démontrer, l’idée de proposer un évènement dédié entièrement aux véhicules historiques de Rallycross et de Rallye est venue naturellement.

Le succès de cette première édition est celui de toute une équipe très motivée, constituée de passionnés, bénévoles, commissaires, membres de l’Automobile Club de l’Ouest, et surtout une équipe organisatrice performante.

Il faut souligner la présence à Lohéac ce weekend, d’une trentaine de pilotes étrangers, en majorité des pilotes britanniques, qui sont aussi de grands passionnés de rallycross.

Le programme fut très complet et ininterrompu tout au long du weekend. Les premiers départs des voitures furent donnés le samedi matin et se prolongèrent toute la journée. Le spectacle sur la piste, les courses historiques furent complétées par les animations dans les stands, les espaces clubs, Fan Zone, Club des pilotes…

Un moment aussi très attendu et très convivial fut la magnifique parade dans le centre du village, où tous les pilotes défilèrent assis sur les toits de leurs véhicules pour le plus grand bonheur des spectateurs venus les applaudir installés le long des trottoirs et des terrasses des cafés.

La commune de Lohéac qualifiée de « temple du Rallycross » et son célèbre musée automobile aura vécu ce weekend, selon les paroles de Michel Hommell, un véritable musée vivant !

Photo de groupe avec l’ensemble des pilotes du Lohéac Legend Festival 2023 Le pilote Gérard Nicolaï (B) sur Lancia Stratos HF – 2 roues motrices n° 75 – année 1990 Le pilote Ellis Mendelson (GB) sur Lancia Delta integrale 16V – 4 roues motrices n° 59 – année 1990 Le pilote Lambert Galland (F) sur Renaut 5 Turbo V6 n°25 en catégorie 2 roues motrices année 1990 Le pilote Gustave Tarrière (F) sur Alpine A310 Politecnic 1600 n°27 en catégorie 2 roues motrices année 1990 Le pilote morbihannais Gaëtan Sérazin (F) sur BMW 318 Ti T3F n°20 en catégorie 4 roues motrices année 2000 Le pilote Claude Millet (F) sur Audi quattro Sport en catégorie 4 roues motrices année 1990 Le pilote Philippe Tollemer (F) sur Peugeot 205 T16 Evo.2 n°3 en catégorie 4 roues motrices année 1990 Le pilote Andrew O’Shea (GB) sur Ford Puma kit-car – 2 roues motrices n° 88 – année 2000 Le pilote Gary Gee (GB) sur Talbot Sunbeam Lotus – 2 roues motrices n° 82 – année 1990 Le pilote Patrick Fiault (F) sur Renault 5 Turbo – 2 roues motrices n° 63 – année 1990 Le pilote Christian Lefeuvre (F) sur Porsche 911 SC RS – 2 roues motrices n° 67 – année 1990 Le pilote Allan Weston (GB) sur Peugeot 504 Pick Up – Rallye-Raid n° 90 Le pilote Michel Gambillon (F) sur Simca 1000 Rallye 3 en catégorie 2 roues motrices année 1990 Le pilote Olivier Panagiotis (F) sur le monstrueux Protruck V8 – Rallye-Raid n° 91 – Le pilote Frédéric Daunat (F) sur Citroën SM – Rallye-Raid 4 CV – 2 roues motrices n° 73 – année 1990 du pilote Bernard Renet (F) Le pilote Pat Doran (GB) sur Ford RS 200 Evo. 1 n°11 en catégorie 4 roues motrices année 1990 Signatures des autographes Le pilote Marc Lemoine (F) sur Renault 8 Gordini – 2 roues motrices n° 77 – année 1990 Le pilote Jean-Noël Boucher (F) sur Talbot Samba Rallye – 2 roues motrices – année 1990 lors de la parade dans le centre de Lohéac Le pilote breton André Segolen lors de la parade dans le bourg de Lohéac Le pilote Anthony Jan (F) sur Alpine A310 V6 année 1990 lors de la parade dans le centre de Lohéac Le Bagad de Vern sur Seiche est présent pour rappeller que nous sommes bien en Bretagne ! Le pilote Paul Davies (GB) sur Lancia Delta integrale 16V – 4 roues motrices n° 58 – année 1990 Le pilote morbihannais Gaëtan Sérazin (F) sur BMW 318 Ti T3F n°20 lors de la parade du dimanche Le pilote Mathieu Geffray (F) sur Lada 2105 – 2 roues motrices n° 64 – année 1990 Le pilote Olivier Panagiotis (F) sur le monstrueux Protruck V8 – Rallye-Raid n° 91 Le pilote David Halford (GB) sur Audi quattro S1 E2 n°15 en catégorie 4 roues motrices année 1990 Le pilote Philippe Tollemer (F) sur Peugeot 205 T16 Evo.2 n°3 en catégorie 4 roues motrices année 1990 pendant la parade du dimanche Le pilote rennais Jean-François Rual sur Porsche 911 SC RS – 2 roues motrices n° 67 – année 1990 Rassemblement sur la ligne de départ du circuit de Lohéac des bénévoles et organisateurs en fin de journée

Prochain rendez-vous à Lohéac : Le CHAMPIONNAT DE FRANCE de Rallycross le 1er AU 3 SEPTEMBRE 2023