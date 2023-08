Lohéac. Le Manoir de l’Automobile, en voiture pour un siècle d’histoire !

Le manoir de l’Automobile est l’un des plus beaux et plus grands musées dédiés à l’automobile en France. Il attend tous les passionnés de voitures de collection et de mécanique et tous les curieux à Lohéac, en Ille-et-Vilaine. Mais ce lieu, c’est aussi la reconstitution de scènes historiques d’une vingtaine de boutiques et d’ateliers avec des mannequins costumés en habits d’époque.

À une quarantaine de km au sud de Rennes, Le Manoir de l’automobile à Lohéac était autrefois un manoir du XVIIIe siècle, un ancien corps de ferme, jusqu’au jour où le Lorrain Michel Hommell, ancien patron de presse, éditeur et pilote de rallye, croise son chemin. Michel Hommell souhaite en effet s’offrir une résidence secondaire en Bretagne et aussi trouver un endroit avec des locaux pour stocker sa collection de voitures anciennes démarrée depuis 1965. Il achète la ferme de La Cour Neuve à Lohéac en 1991 ! Après quinze années de travaux et de travail acharné, le musée de l’automobile consacré à son Histoire ouvre ses portes au public.

Michel Hommell

Aujourd’hui, le Manoir de l’Automobile détient l’une des collections de voitures les plus impressionnantes d’Europe. Il accueille les visiteurs sur un espace intérieur de 15 000 m2 avec 400 véhicules, de toutes marques, de toutes nationalités et de tout âge : du premier tacot de 1899 Dion Bouton aux voitures les plus récentes, comme la Peugeot 407 qui a tourné dans le film Taxi 5. Le site est composé ainsi d’une trentaine de voitures hippomobiles, de tacots du début du XXe siècle, avec un exemplaire d’un taxi de la Marne de la Première guerre mondiale.

Sont présentes aussi des voitures de course épique qui ont marqué l’histoire du sport automobile avec des bolides de tous les temps et 18 formules 1, des véhicules de prestige, des tas de voitures populaires au sens noble du terme d’après guerre et appartenant à toutes les décennies, une cinquantaine de cycles et cyclomoteurs, etc.

Outre les collections de véhicules exposés, le Manoir de l’automobile renferme aussi un espace maquette et ses 3000 voitures miniatures de toutes marques et de toutes formules avec 30 dioramas ; une centaine de mannequins qui animent toutes les scènes reconstituées avec des milliers d’objets présentés.

Très attachés aux savoir-faire des anciens, Michel Hommell et son équipe ont reconstitué les scènes de la vie d’autrefois avec les vieux métiers (le dernier chapelier de la ville de Rennes, le coiffeur, le boucher, le dentiste, la couturière, ou encore le taxidermiste). Il y a aussi la scène de la guinguette des années 30 avec son orgue de barbarie, la chapelle des moteurs qui présente l’histoire des moteurs avec son garage et sa station-service d’autrefois. Sans compter la salle de projection et, sur un espace en plein air, un circuit automobile long de 2,5 km.

Au cours de la visite, des choses insolites surprendront, comme un alambic, témoin d’une époque où la fabrication de l’alcool était courante dans les campagnes, ou le Colibri, ce bateau de course offshore dans lequel le pilote Didier Pironi a perdu la vie.

Chaque année, le Manoir de l’Automobile ajoute à la collection 5 à 6 véhicules que trois mécaniciens restaurent entièrement à l’atelier du musée. Les dernières nouveautés sont la Peugeot 407 du film taxi 5 ; la Lola B98/10 bleue et la Panoz LMP1 Roadster rouge.

Michel Hommell a transformé la petite commune de Lohéac avec l’arrivée de circuits automobiles. Elle s’est agrandi considérablement, notamment avec 35 commerces depuis la naissance du musée automobile. Son fondateur a aussi été un moment constructeur automobile puisqu’il avait lancé la Berlinette, une voiture sportive fabriquée en petite série à Lohéac, vendue à 300 exemplaires.

Michel Hommell

Prochaine animation : l’Autobrocante festival de Lohéac au Manoir de l’Automobile et des Vieux Métiers

400 exposants sont attendus le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023. Ils proposeront des pièces détachées auto et moto ainsi que des équipements divers. Une bourse d’échange sera consacrée aux modèles réduits, aux maquettes, aux jouets anciens, aux livres et aux photographies. Une démonstration sur circuit, des baptêmes de piste et des voitures amphibies sur l’étang seront aussi au programme.

Une exposition vente de véhicules de collection sera ouverte à l’entrée du parking rally-cross

Infos pratiques

Le Manoir de l’Automobile, 4 rue de la cour neuve à Lohéac (35)

Pour tarifs et horaires : 02 99 34 02 32

Billetterie en ligne : https://www.manoir-automobile.fr/billetterie/

Durée : 3 heures de visite

Bar à cidre avec dégustation de crêpes bretonnes à l’entrée du musée – espace de jeux vidéo – boutique pour garder un souvenir inoubliable de la visite

A noter que le circuit asphalte de 2,5 km en plein air sera encore ouvert aux particuliers en 2023 : le 24 septembre, le 22 octobre, le 12 novembre et le 17 décembre

Tarifs : 120 euros par voiture

Inscription et réservation : PEGASE 02.99.34.22.15

contact@stage-pilotage.com