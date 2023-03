Locronan. Un village breton, un patrimoine exceptionnel, une fête médiévale en mai

À 10 km de la mer d’Iroise dans le Finistère, entre Quimper et Douarnenez, Locronan est un de ces très beaux villages de France qu’on dirait figé dans le temps. Avec son enfilade de toits en ardoise traditionnels, ses rues pavées et son église gothique du XVe siècle, ses chapelles et ses calvaires, Locronan s’est préservé des affres de la modernité en préservant d’antiques mémoires. Réussissant le pari d’être vivante et authentique, la petite cité de caractère – et ses 800 âmes, – vous convie à sa fête médiévale pour le week-end des 6 et 7 mai 2023.

L’histoire

500 ans av Jésus Christ, les Celtes firent de la forêt de Nevet et de la petite bourgade attenante (Locronan) un haut lieu druidique. Aujourd’hui les 225 hectares du bois de Nevet est un espace naturel sensible et protégé. Lok Roan signifie lieu sacré de Ronan, du nom de Ronan ce moine irlandais qui arrive au VIe siècle sur sa barque de pierre et installe son ermitage sur le flanc de la montagne, face à la mer et à l’orée de la forêt du bois de Nevet.

Le site vouait le culte à la fécondité. L’histoire raconte qu’après plusieurs grossesses sans terme et d’enfants morts nés ou très jeunes, Anne de Bretagne est venue en 1505 à Locronan, sur les traces de Saint Ronan devenu le saint patron de Locronan, qu’elle y passa la nuit dans la demeure dont il ne reste aujourd’hui que le pignon et la cheminée (adossés à la crêperie Ty Coz). Suite à ce pèlerinage, Anne de Bretagne donna naissance à un fils.



de nos jours



de nos jours



de nos jours



de nos jours



de nos jours



de nos jours





de nos jours



de nsos jours



de nos jours



de nos jours



de nos jours

A la même période, les tisserands développent le commerce de toile de chanvre utilisé pour la fabrication de voiles pour les bateaux de la marine et Locronan devient prospère. Aujourd’hui, Hervé Le Bihan est le dernier tisserand. Il continue à tisser des costumes bretons pour perpétuer un savoir ancestral et pour faire vivre le cœur de Locronan.

La Grande Troménie est la procession religieuse qui a lieu tous les six ans au mois de juillet, aujourd’hui encore. Elle rend hommage au saint Patron de Locronan. Les pèlerins se rassemblent devant l’église pour le départ du périple de douze km à travers la plaine du Porzay et la montagne du Prieuré avec ses 289 marches, en route sur les traces de Ronan, le moine venu d’Irlande pour évangéliser la Cornouaille. Le parcours est jalonné de douze stations jadis indiquées par douze croix de granit avec 42 petites huttes où dans chacune d’elles on retrouve une des statues des saints sculptées dans le bois ou dans la pierre. Elles sont sorties de l’église et des chapelles pour venir saluer le passage des pèlerins.



de nos jours











de nos jours





de nos jours

La Grande troménie de Locronan est la plus grande procession en France, au cœur d’un territoire emprunt de rites celtiques et druidiques. Après des heures de marche, l’ultime station est l’arrivée à la chapelle Saint-Ronan. C’est là que repose le saint patron.

Le tombeau de Saint Ronan

Ce rituel authentique et perpétué depuis des décennies est essentiel pour les habitants de Locronan, car il vise à resserrer les liens, à respecter les anciens. Ils espèrent que dans l’avenir, la Grande troménie perdurera. Le rendez-vous est déjà noté pour la prochaine procession en juillet 2025.

Aujourd’hui,

Avec son incomparable architecture, Locronan, classé aux monuments historiques en 1924 a conservé tout son patrimoine pittoresque avec sa grande place centrale devant son église et son puits, avec ses maisons en granit local dont quatorze datent du XVIIe et XVIIIe siècles. La commune est devenue une cité d’artistes, de peintres, d’écrivains et de nombreux métiers d’arts : les peintres avec notamment une collection de peinture bretonne du XXe siècle, l’artisan relieur, la chapelière, le tissage de lin, les créations de céramiques et vitraux d’art, le graveur sur verre, le sabotier, la brodeuse, etc. La pâtisserie est aussi un art, quand elle confectionne l’un des meilleurs Kouign Amann de toute la Bretagne (chez Le Guillou).

Dans la seconde moitié du XXe siècle, plus d’une vingtaine de films et courts-métrages ont été tournés à Locronan, parmi eux les plus connus : Tess, film de Roman Polanski en 1979 et Les Chouans, film réalisé par Philippe de Broca en 1988. Nombreux ouvrages ont été édités.

En 2013, l’émission Le village préféré des français classe cette cité médiévale, 2ème plus beau village sur 22 participants.

La Médiévale de Locronan 2023 se déroulera les 6 et 7 mai, grâce au partenariat de plusieurs associations qui partagent la même passion : Memoria Medieval Heram, MedievaLokorn, La Mesnie du Goëlo, Ar Laouen Broc’h et les Combattants de Béhourd.

Une partie des organisateurs

Pour la troisième édition, Locronan va se transformer en un véritable village médiéval où les participants seront tous costumés pour une reconstitution historique conforme au passé, avec au programme :

Le marché avec ses nombreuses animations, sa vingtaine d’échoppes exposant les vieux métiers et artisanat d’époque. Le campement médiéval, proposera sous ses tentes, la cuisine, les vêtements d’époque, les armes. Il y aura entre autres, les combats, notamment de massues, les troupes d’arts de rue, des musiciens, des ménestrels, des troubadours, des danseurs et danseuses, des cracheurs de feu, des mendiants, et peut-être même le fou du roi, etc. Tout sera pensé et anticipé pour faire revivre, aux petits comme aux grands, le mode de vie de nos ancêtres dans une ambiance festive.

La première édition de la fête médiévale à Locronan avait attiré près de 30 000 visiteurs en 2019. Les organisateurs espèrent faire aussi bien pour 2023, et pourquoi pas recevoir encore plus de public ?

“Oyez, oyez gentes dames, nobles damoiseaux, gueux et gueuses remontez les couloirs du temps”…



Une belle affluence dimanche après-midi devant l’église Saint-Ronan lors de la fête médiévale de Locronan.

Idem photo







Infos Pratiques

Fête médiévale de Locronan (29) dans le bourg

Samedi 6 mai 2023 : 14h – 20h

Dimanche 7 mai 2023 : 10h – 19h

Entrée gratuite

Le campement sera installé dans un champ de la rue du Moellien.