llle-et-Vilaine. Le Rallycross France Loheac RX attire les foules

L’événement de l’année 2022 dans le Temple du sport automobile en Bretagne, le Rallycross de Lohéac (35) s’est déroulé les 2,3 et 4 septembre et fut comme chaque année un véritable succès. Cette compétition comptant pour le championnat de France est une magnifique épreuve, du très grand spectacle, elle a rassemblé plus de 133 engagés dans 6 catégories de véhicules et a accueilli un public extrêmement nombreux au bord de la piste mais aussi derrière le live streaming.

Comme le veut la tradition, les festivités ont débuté le vendredi 2 septembre par la célèbre et très sympathique parade des pilotes qui défilent à bord de très jolis cabriolets dans le bourg de la commune au milieu d’une foule de spectateurs venues applaudir et demander des autographes.

La compétition a commencé le samedi par les essais le matin puis les deux premières manches qualificatives. Les deux dernières manches qualificatives ont eu lieu le dimanche matin pour terminer l’après-midi par les demi-finales et finales des 6 catégories suivantes :

1/ La catégorie SUPERCAR, la catégorie reine du Rallycross, est l’une des plus impressionnantes avec des bolides avoisinant les 600 chevaux pour un poids de moins de 1300 kg et 4 roues motrices ! Les voitures dans cette catégorie sont similaires à celles du Championnat du Monde des Rallyes.

Résultats Supercars à Lohéac (32 participants) : 1er Yury Belevskiy (Audi A1) ; 2. Andreas Bakkerud (Skoda Fabia) ; 3. Samuel Peu (Peugeot 208 WRX).

2/ La catégorie SUPER 1600 est réservée aux voitures de moins de 1600 cm3 à moteur atmosphérique et dotées de la seule transmission aux roues avant. La puissance est limitée à 250cv, le 0 à 100km/h en moins de 5 sec, 1050 kg (pilote inclus), 2 roues motrices.

Résultats Super 1600 à Lohéac (19 participants) : 1er David Bouet (Renault Clio V) ; 2. Anthony Paillardon (Audi A1) ; 3eme Jimmy Terpereau (Citroën C2).

3/ La catégorie JUNIORS permet dès l’âge de 16 ans et jusqu’à 28 ans, de devenir pilote de Rallycross en passant par le Championnat de France Junior FFSA de Rallycross au volant de Clio RX développée par Renault Sport.

Le pilote ayant accumulé le plus de points dans le classement général du Championnat de France Junior FFSA se verra offrir une saison dans le Championnat de France Super1600 l’année suivante ! Et sa carrière de pilote sera définitivement lancée !

Résultats Juniors à Lohéac (12 participants) : 1er Tom Le Jossec (Renault Clio V) ; 2eme Mathieu Fretin (Renault Clio V) ; 3. Valentin Lumet (Renault Clio V).

4/ En catégorie féminine la coupe de France est ouverte à toutes les féminines à partir de 16 ans. Cette catégorie permet aux compétitrices de s’affronter ensemble dans une compétition reconnue et dédiée au volant de la Renault Twingo R1 de 133 chevaux équipée du Kit Renault Sport.

Résultats de la coupe de France féminine à Lohéac (22 participantes) : 1er Emma Chalvin (Renault Twingo) ; 2eme Célia Dréan (Renault Twingo) ; 3eme Sophie Joram (Renault Twingo).

5/ La Division 3 : Il s’agit de véhicules avec un châssis tubulaire recouvert d’une carrosserie plastique ou composite jusqu’à 450cv, 0 à 100 km/h en moins de 3,5 sec, 4 ou 2 roues motrices. Ces voitures doivent également comporter un moteur inférieur à 3500 cm3 en version atmosphérique.

Résultats Division 3 à Lohéac : (31 participants) : 1er Nicolas Beaucle (Mercedes classe A) ; 2eme Anthony Pelfrene (Renault Clio IV) ; 3eme Paul Cocaign (Renault Clio).

6/ La Division 4 : Les véhicules de cette catégorie sont des voitures homologuées en F2000 de 1600 à 2000 cm3, toutes à deux roues motrices. Elle permet aux débutants, non passés par la formule de promotion, de découvrir la discipline et de poursuivre ensuite dans les autres divisions. Véhicules jusqu’à 250cv, de 0 à 100 km/h en moins de 5,5 sec, 2 roues motrices.

Résultats Division 4 à Lohéac (17 participants) : 1er Tony Bardeau (Honda Civic) ; 2eme Christophe Barbier (Citroën DS3) ; 3eme Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206 RC).

Une date à retenir et à noter sur vos agendas : Le LOHÉAC LÉGEND FESTIVAL qui se déroulera Les 20 au 21 mai 2023 à Lohéac, place forte du sport automobile, la toute première édition mondiale de ce spectacle ouvert à tous qui réunira les voitures qui ont fait la gloire du Rallycross et du Rallye