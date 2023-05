Lizio. L’Univers du Poète Ferrailleur a ouvert ses portes pour la saison 2023

Le Breton Robert Coudray, sculpteur, inventeur et producteur de films, est le créateur d’un parc d’attraction atypique et unique. Un lieu enchanteur où s’animent, bruissent et dansent des dizaines d’objets surprenants, décalés et ingénieux attend le public à Lizio, dans le Morbihan. C’est un endroit imprévisible, où les enfants sont émerveillés et où les adultes retrouvent leur âme d’enfant. Unidivers vous invite à la découverte de cet endroit magique et intemporel.

Robert Coudray

Cela fait une trentaine d’années que Robert Coudray, sensible au monde qui l’entoure, le réinvente avec sa créativité personnelle et inventive. Sur un terrain d’un hectare, en pleine nature à l’écart du village de la Ville Stéphan à Lizio, le monde de l’artiste est hors normes. L’Univers du Poète Ferrailleur s’anime avec plus de 80 sculptures faites de constructions singulières, d’une quinzaine de tours à l’architecture décalée, de machines bizarres, souvent volantes et tellement poétiques, de fontaines musicales, de jardins insolites, etc.

Tout est humour, magie et émotion. Tous ces objets tracent une voie imaginaire de belle liberté au cours de la visite du parc extérieur. Un espace intérieur, avec des salles d’expositions pleines de surprises, attend aussi les visiteurs et dévoile un musée pas comme les autres et la maison des énergies renouvelables, où quelques secrets de création sont dévoilés. Il suffit d’appuyer sur un bouton, de tourner les manivelles ou de pédaler pour animer les automates, les acrobates, les funambules, toutes ces drôles de machines.

A l’extérieur









Toutes ces constructions originales sont conçues avec des éléments de récupération, la plupart en ferraille, mais aussi en terre, avec des pierres et du bois principalement pour les tours hautes de quatre à quinze mètres. Tous ces objets insolites, petits ou grands sont colorés et animés, posés en équilibre.



A l’intérieur







Né en 1954, le Morbihannais Robert Coudray s’exerce tout d’abord au métier de cinéaste et prend des cours dans une école de cinéma à Paris. Mais au début des années 1980, il décide de revenir dans sa région natale. Il s’initie d’abord au métier de tailleur de pierres. Robert Coudray exerce de nombreux métiers et participe à de nombreuses activités avant de trouver sa voie : il est à tour de rôle, professeur de technologie, gérant d’une crêperie, photographe, propriétaire d’une cidrerie, fabricant de chars de carnaval, agriculteur.

Puis, un jour à Lizio, à 500 m de là où il a vécu son enfance et créé ses propres jouets, il construit une cabane, deux cabanes, etc. Ce qu’il souhaite vraiment, c’est créer, communiquer, donner du sens. Il se met à arpenter les déchetteries et les décharges publiques à la recherche d’objets en fer, en bois et en d’autres matières. Il se met à dessiner, à souder, à clouer, à visser, à inventer des histoires. Il donne vie à ses créations dans son atelier en leur donnant l’équilibre et le mouvement. Il leur donne surtout une âme.

A l’intérieur

En parfait autodidacte, n’ayant fait d’études ni mécaniques ni artistiques, Robert Coudray se décrit comme étant diplômé des hautes Études Buissonnières de Bricoleur Poète ; avoir été sponsorisé par la fée des poubelles ; être un récupérateur par fascination, un sculpteur par passion et un éveilleur par mission : « Mon ambition, au travers de ce lieu et par mon ouvrage, est de donner du bonheur aux gens, de les inviter à leur propre aventure de vie et d’entrouvrir les murmures de l’âme ».

En 2008, il renoue avec le cinéma et crée la société Providence Films. À la fois dirigeant, réalisateur et responsable des décors et du montage du film, il réalise en 2013 en totale indépendance son premier long-métrage, J’demande pas la lune, juste quelques étoiles.

Fred est un ancien ingénieur, dégringolé dans la rue. Un jour, le regard d’une petite fille réveille sa dignité d’homme et de père déchu. Il quitte ses compagnons d’infortune et retrouve en Bretagne la vieille maison qu’il a héritée de son grand-père. Mais la maison isolée n’est qu’un tas d’éboulis au bord d’une carrière. Fred va reconstruire sa maison en partant de presque rien et créer un univers ingénieux et autonome. Il retrouve une vie sociale et renoue des liens. Mais un jour, tout bascule à nouveau dans le drame, ou pas ! Le destin est souvent cyclique, mais la possibilité de briser le cercle existe, et Fred a les clés de son avenir entre ses mains.

La comédie dramatique de 1h35 rencontre le succès avec 40 000 entrées en salles.

En novembre 2022, son second long métrage, Heureux les fêlés, sort en salles. Parmi la quinzaine d’acteurs, les rôles principaux sont tenus par Laurent Voiturin et Christophe Hamon. Le speech : Producteur de cidre, Alex semble s’être résigné à une vie simple d’artisan. Sa rencontre avec Eva lui permet de renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma, enfoui à la suite de plusieurs échecs. Avec des compagnons d’infortune, ils relèvent un défi improbable, qui conduit Alex dans une aventure chaotique et lumineuse dont les obstacles réveilleront doutes et démons.

Le film parle de la vie et des gens par la mise en images de visions folles, de fantasmes et de rêveries. Il passe par les sentiments connus du réalisateur : l’enthousiasme, l’épreuve, la capacité à se dépasser, la confiance en soi. « La réalisation de cette comédie dramatique a été une belle aventure, avec davantage d’épreuves et un travail plus exigeant que lors du premier film. Nous l’avons réalisé avec nos moyens, mais avec beaucoup d’ambitions et d’enthousiasme, ce qui fait de lui un cinéma buissonnier », avait conclu Robert Coudray à l’avant première du film. L’aventure de ce film est si particulière, qu’il est possible de la résumer en une phrase : Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait…

Des séances sont proposés au Centre social Ty Blosne de Rennes (35) le mardi 9 mai 2023 à 14h15, au Festival Noctambals de Brelidy (22), le dimanche 16 juillet et au Festival interceltique de Lorient (56), le mercredi 9 août à 17h30.

Portés par ses délires aux multiples couleurs, qui donnent vie à un univers tout à la fois onirique et authentique, Robert Coudray et son personnel accueillent chaque année 35 000 visiteurs, curieux de son aventure délirante. Ses œuvres nourrissent l’esprit de chacun et invitent à la réflexion : quelle est la juste place de l’homme dans le monde ?

Un café-librairie, baptisé Au Vent des rêves est venu agrandir l’univers du poète ferrailleur, dans laquelle on trouve des livres et on déguste des boissons, des glaces et des gourmandises bio. Il y a aussi la Boutique Trouvaille, où Christine et ses amies proposent aux visiteurs des produits artisanaux locaux et originaux.

L’Univers du Poète Ferrailleur s’ouvre aussi à d’autres artistes, à des animations culturelles, à des rencontres, à toujours plus de projets.

Le programme 2023 des concerts apéro : de 17h30 à 19h

Dimanche 23 juillet : Cheval Bijou est un mini orchestre. Son répertoire est influencé par les musiques et les chansons folkloriques d’Europe

Dimanche 30 juillet : Zilou est un duo de chansons acoustiques

Dimanche 13 août : duo de chansons françaises avec Julien à l’accordéon ou à la guitare, et Evelyne au chant.

On ne sort pas indemne d’une rencontre avec le Poète ferrailleur…

INFOS PRATIQUES :

Univers du Poète Ferrailleur

La Ville Stéphant à Lizio (56) (à moins de 10 km de Josselin)

02 97 74 97 94 – contact@poeteferrailleur.com

Durée de la visite : environ 2 heures

HORAIRES :

Du 1 avril au 30 juin : tous les jours 14h à 18h

Du 1 juillet au 31 août : tous les jours 9h30 à 19h

Du 1 septembre au 5 novembre : tous les jours 14h à 18h

TARIFS : Adultes : 7,5 euros / Enfants et adolescents de 4 à 18 ans : 6,50 euros / Étudiants, invalides et chômeurs : 6,50 euros / Famille : Gratuit à partir du troisième enfant / Groupes : sur réservation