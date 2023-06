Livres en scène revient pour une 3ème édition

La 3ème édition de Livres en scène, organisée par la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, aura lieu dans toute la Bretagne du 17 juin au 23 juillet 2023. Cette manifestation littéraire dédiée à la jeunesse enchantera les petits comme les grands enfants !

Petits et grands enfants, adolescents, seuls ou en famille, ces événements festifs vous invitent à plonger dans des mondes littéraires imaginaires, et parfois bien réels ! Nous vous avons concocté une programmation aux petits oignons. La recette est élaborée mais simple : une large palette d’illustrations et d’histoires aux personnages hauts en couleur.

Livres en scène se situe à cheval entre littérature et spectacle vivant. Au menu, il y en a pour tous les goûts : des lectures originales à voix haute sous toutes les formes, théâtralisées, musicales, contées, dessinées, chantées ; des ateliers ; des rencontres sur les coulisses des métiers de la création ; puis en dessert des dédicaces. Nous avons convié des auteurs, actrices, des illustrateurs, illustratrices, qui savent nous émerveiller, nous chatouiller et, quand il le faut, nous pincer pour nous sortir de la rêverie.

Cette manifestation gratuite (réservation recommandée !) fait appel à votre curiosité et votre audace pour pousser la porte de nos Cafés-Librairies. C’est dans la convivialité et le charme de ces lieux atypiques, parfois dans leurs jardins paradisiaques, que s’organisent ces rencontres.

Au plaisir de vous y accueillir. Belle édition !

Programme à découvrir sur le site web