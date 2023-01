Living Japandi, dans le confort d’un intérieur minimaliste

Japandi Living de Laila Rietbergen et Marlous Snijder vient de paraître aux éditions Lannoo. Un beau livre en anglais à admirer pour comprendre le concept à la croisée des designs japonais et scandinaves.

Norm Architects, Kinuta Terrace © Jonas Bjerre-Poulsen

Le Japandi, vous connaissez ?

Alliance du Japon et de la Scandinavie, le Japandi est bien plus qu’un style de décoration qui envahit la toile depuis quelques années. Pour comprendre son origine, ses concepts et admirer ses réalisations, suivez Laila Rietbergen et Marlous Snijder en feuilletant ce magnifique ouvrage, Japandi Living.

Face à la fureur croissante de nos modes de vies, et peut-être depuis un certain confinement, nous aimons créer dans nos foyers un univers serein et chaleureux. Le style Japandi propose des décors minimalistes et confortables en privilégiant l’artisanat, les lignes épurées et les matières naturelles et durables.

Architecte intérieur : Marie-Astrid Pelsser. Fourniture : Desiron Lizen © Caroline Dethier

D’où vient le Japandi ?

Au XIXe siècle, lorsque le Japon ouvre ses frontières, William Carstensen, lieutenant de la marine danoise, découvre la splendeur de la culture japonaise. C’est le point de départ de l’alliance du wabi-sabi et du hygge.

Le wabi-sabi est un concept esthétique dérivé du bouddhisme zen. Wabi signifie la simplicité rustique et sabi, le plaisir de l’imperfection. Au Japon, le kintsugi, art de l’imparfait, en est la meilleure illustration. Réparer plutôt que jeter est un mantra que nos cultures occidentales commencent à intégrer.

Le hygge est un état d’esprit qui remonte au XVIIIe siècle. Après de longues journées passées dans le froid, les scandinaves aspiraient à la chaleur d’un foyer. Le hygge est accès sur le confort.

À l’image de la cérémonie du thé au Japon, moment qui véhicule les notions d’harmonie, de pureté et de tranquillité et du Fika suédois, moment de bien-être autour d’une boisson chaude, le Japandi est le délicat mélange de la pureté, de la tradition du style japonais et de la rusticité, du confort de la décoration scandinave.

L’intérieur japonais traditionnel mise sur la simplicité et la pureté et privilégie l’artisanat. Les pièces larges, ouvertes et hautes profitent de la lumière naturelle et de la végétation. Les peintures sont terreuses, les meubles rares et près du sol. Le style traditionnel scandinave est quant à lui fonctionnel et esthétique. Là aussi peu de meubles, davantage de lumière et une palette monochrome assez neutre ponctuée de touches de couleur ou d’illustrations pour rompre la monotonie. Les deux styles privilégient les matériaux naturels comme le marbre, le bois, la laine.

Viktoria Askerow by @tthese_beautiful_things

Norm Architects, Kinuta Terrace. © Jonas Bjerre-Poulsen

Norm Architects, Kinuta Terrace © Jonas Bjerre-Poulsen

New Kintsugi repair, Humade

Comment accéder au Japandi ?

Cette tendance minimaliste et cosy passe en premier lieu par le désencombrement. Il ne s’agit pas de ranger mais de se débarrasser de l’inutile. Vivre avec moins et acheter de manière raisonnable. Voilà qui est très à la mode! La méthode Kondo est devenue virale et la télévision s’y met avec Détox ta maison et sa méthode du hangar. Laila Rietbergen ou Marie Quéru dans L’écologie d’intérieur (Eyrolles, octobre 2022) vous donnent aussi dans leur livre respectif quelques conseils pratiques.

Une fois cette étape franchie, les auteurs de Japandi Living passent en revue les différents concepts du Japandi : la lumière, les couleurs et les formes, les matériaux, les types de sols. Chaque partie est parfaitement détaillée et illustrée.

Comment intégrer tout cela dans votre projet d’aménagement? Le meilleur moyen est de réaliser un moodboard, une planche d’inspiration. Le principe est d’associer meubles, matières, peintures, tapis, images qui illustrent une émotion, celle que vous recherchez pour votre pièce à vivre. Pour vous donner des idées, je vous renvoie au site Instagram de @ma_deco_aur. Cette jeune décoratrice d’intérieur propose un moodboard chaque lundi.

Enfin, après avoir expliqué l’origine, les spécificités du Japandi, Laila Rietbergen et Marlous Snijder donnent de nombreux conseils pratiques pour intégrer une oeuvre d’art, une galerie de photos, des plantes vertes, des vases, des étagères, des natures mortes dans vos pièces de style Japandi.

© Ferm living

Finalement, ce beau livre regroupe plus de 200 images des plus beaux intérieurs et design Japandi. De quoi vous donner de belles inspirations pièce par pièce : salon, cuisine, chambre, salle de bain et bureau.

Laila Rietbergen, passionnée par le Japandi, suit la tendance de près et informe quotidiennement ses plus de 200 000 abonnés via son compte Instagram.

Japandi Living de Laila Rietbergen et Marlous Snijder, éditions Lannoo. Parution : 19 janvier 2023, 256 pages. Prix : 39,99 euros. EAN : 9789401483711. Livre en anglais