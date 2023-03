Little secret, un jeu à grand secret  !

Little secret, sorti en juillet 2022, est le dernier-né de Ben & JB édité par ATM Gaming. Ce jeu de stratégie, à la frontière des célèbres jeux Code Names et Loup Garou, propose une enquête doublement difficile : plus on est de joueurs dans ce jeu (comme souvent), plus on rit ! Alors, partez découvrir votre identité et celle des autres joueurs. Mais attention, la discrétion est de mise, les apparences sont parfois trompeuses…

« Il prit le [tas de cartes], le [mélangea], le distribua, et dit : prenez, et [jouez-y] tous, car ceci est mon [jeu livré] pour vous ! » Dieu probablement…

Ainsi commence le jeu ou presque… Sur la tablée, face à tout le monde, sont posés trois tas de cartes : les cartes missions, les cartes pouvoirs (optionnelles) et les cartes solutions ou Codes Secrets .

Trahison et stupéfaction dans la Cène, euh la partie, des infiltrés trop curieux et même des journalistes se seraient glissés dans la salle. La réunion de ce soir sera donc différente des autres, les disciples vont devoir deviner l’identité des infiltrés et des journalistes. Mais la quête n’est pas aussi simple : ces derniers ne savent pas eux-mêmes à quel groupe ils appartiennent ! Mais alors…

Comment on joue ?

Le saint patron des cartes, ou maître du jeu, prend le paquet des cartes missions. Chaque joueur en reçoit une. Dans ce tas, il y a trois types de cartes possibles : les deux premiers contiennent une grille de mots clefs et le dernier un simple mot, « Journaliste« .

Les trois Cartes missions possibles (haut) et la carte de solution Codes secrets (bas)

La Carte mission que les joueurs infiltrés et les disciples ont reçue contient pour tous des grilles de mots-clefs, et ces derniers relèvent du même ordre d’idée. Par exemple : tabouret pour les uns, sièges pour les autres. La grille des disciples est la vraie et celles des infiltrés, un grossier simulacre. Cette carte mission fonctionnera comme sorte de carte d’identité.

Pour les disciples, le but est de démasquer les brigands qui se sont infiltrés dans la réunion. Pour les infiltrés et les journalistes qui se sont découverts, le but est de survivre à la chasse, ou mieux, de désigner un disciple comme infiltré. Coquins !

Au début de la manche, tous prennent donc discrètement connaissance de leur carte, qu’ils gardent cachée. Le maître de cérémonie ouvre ensuite le jeu en disant un nombre entre 1 et 10 : ce nombre désignera le mot de code à trouver.

À tour de rôle, chaque joueur, discipline et infiltré, va donner un indice sur le mot indiqué sur sa carte, ou essayer de duper les autres dans le cas des journalistes. À la fin de la manche, les joueurs débattent, émettent des hypothèses sur qui ils soupçonnent d’être infiltré et journaliste puis votent. Les joueurs désignés sortent alors du jeu et prennent connaissance de leurs rôles s’ils ne l’ont pas déjà deviné avant de le révéler à l’assemblée.

Comment on gagne ? Comment on compte ?

Le premier joueur à obtenir 5 points, qu’il soit disciple, infiltré ou journaliste, gagne la partie. Si à la fin d’une manche, tous les journalistes et infiltrés ont été désignés, tous les disciples, même ceux éliminés par méprise (ou manipulation), gagnent un point.

Si le journaliste est désigné à raison, il peut deviner le mot secret avant de mourir. S’il trouve, il est le seul à gagner un point et personne d’autre dans ce tour, même si tous les infiltrés et journaliste sont désignés. Son pouvoir ressemble un peu à celui du Chasseur dans le Loup garou. Si dans les deux derniers joueurs à table, il reste un journaliste, celui-ci gagne 3 points. Si c’est un infiltré, toute l’équipe d’infiltrés gagne 2 points. Jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant, à la fin de chaque manche, les cartes sont ramassées et les joueurs effectuent une nouvelle mission !

Et les Super pouvoirs alors ?!

Little secret prévoit une variante bienvenue pour corser le jeu quand il devient trop simple pour les enquêteurs trop aguerris que nous pouvons tous devenir : Les Cartes Pouvoirs. Chaque joueur reçoit une carte et donc peut être un pouvoir qui lui sera aléatoirement défavorable ou au contraire très favorable. On peut également augmenter le nombre de points à collectionner pour être vainqueur afin de renforcer la difficulté et faire durer le plaisir. Mais cette option est une bonne idée, qui rend le jeu encore plus plaisant ! Un jeu mélange de Code Names et de Loup garou très bien fait qui a su trouver son originalité.

À tester grâce à leur site!