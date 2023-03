La littérature bienveillante pour les enfants

La littérature a toujours été plus qu’un simple divertissement, elle est porteuse de valeurs et de principes et nous a éduqué depuis notre plus jeune âge. Voici une sélection d’albums jeunesse pour éveiller l’enfant.

« Enseigner, émouvoir, plaire », voici la vocation de la littérature selon Aristote dans sa Poétique (Docere, movere, placere – traduction latine). Les Fables de la Fontaine, la comédie de caractère de Molière ou encore les tragédies de Racine sont les exemples les plus célèbres de ce principe : divertir le lecteur tout en lui apprenant à travers les histoires. Même si cette tradition s’est arrêtée au 17e siècle, il semblerait que les auteurs, comme les maisons d’édition, s’en inspirent encore librement pour proposer des albums instructifs, tout en restant attractifs pour les enfants.

Et si on faisait une grande exposition ? de Doro Globus et Rose Blake

Et si on faisait une grande exposition ? Doro GLobus, Rose Blake, éditions Hélium, 2022

« Une exposition est annoncée dans un musée. Les préparatifs se mettent en place pour que tout soit prêt à temps. Depuis la création des œuvres de Sebastian, le peintre, et de Viola, la sculptrice, jusqu’au vernissage et l’ouverture au public, rien n’est oublié pour que l’exposition soit un succès ! »

Au fil des pages, on découvre les différents métiers qui participent à l’aventure d’une exposition : conservateur, gardien, installateurs, artistes, médiatrice, etc. De nombreux mondes et professions se rencontrent pour que cet événement ait lieu. De la naissance des œuvres, avec les différentes techniques utilisées par les artistes, à l’ouverture de l’exposition, en passant par les transporteurs et les régisseurs d’expo… Tout ceux qui font partie de l’ombre sont mis en lumière dans cet album où les points de connexion se multiplient. Quand on voit un tableau ou une sculpture lors d’une exposition, on n’a pas idée de tous les enjeux dans les coulisses. Voilà qu’un musée nous ouvre ses portes pour y voir un peu plus clair. Venez découvrir, le temps d’une visite au musée, tous les autres métiers qui se cachent derrière la pierre et la toile. Pour faire une grande exposition, il faut une encore plus grande organisation, et beaucoup, beaucoup de mains qui s’affairent pour que tout se passe comme prévu.

Ton corps t’appartient ! de Lucia Serrano

Ton corps t’appartient ! Lucia Serrano, Éditions Crackboum, 2023

« Comme tout le monde, tu as un corps. Et il est merveilleux. Ce livre t’aidera à mieux le comprendre et à le protéger. Car ton corps t’appartient ! »

Un album qui discute le thème du consentement, peu parlé chez les adolescents et encore moins chez les enfants. Ce sujet est expliqué avec des mots simples et des idées claires pour aider l’enfant à comprendre ses propres limites et frontières avec notamment le sujet des parties intimes. Ludique et sensible, Ton corps t’appartient sensibilise à la question de l’intimité et du rapport au corps. Avec justesse et tendresse, Lucia Serano propose un ouvrage dédié aux enfants qui leur ouvre les yeux sur leur corps. Car définir son corps est le premier pas pour en prendre conscience, le comprendre et l’écouter. Que ce soit face à des adultes ou même des enfants, « ton corps t’appartient » et dire « non » est tout à fait normal quand tu ne veux pas qu’on te touche. Un album essentiel dans l’éducation et le développement d’un enfant !

Allô Maman : Taxiphone de Didier Lévy et Héloïse Solt

Allô Maman : Taxiphone, Didier Lévy, Héloïse Solt, Éditions Sarbacane, 2022

« Le Taxiphone Allô Maman, c’est avant tout un foyer pour tous ceux qui veulent se reconnecter avec leurs proches, du père qui chante une berceuse à sa fille de 37 ans, à la vielle dame qui parle aux morts dans la cabine n°2, en passant par Simona qui veut parler en Géorgie (celle qui est « au bord de la mer noire ») pour 20 centimes… Le petit garçon qui y vit, nous raconte le quotidien de cette petite enseigne qui voit passer des personnages hauts en couleurs ! »

Didier Lévy nous raconte une histoire avant tout humaine, celle reliée par le fil du combiné de téléphone. Un sourire se dessine naturellement sur vos lèvres face à la légèreté des personnages, de leur humeur et des échanges avec les tenants du Taxiphone. On y entre, pensant passer un simple coup de fil et nous voilà, emporté dans un océan d’humanité. Comment résister aux mots du petit garçon qui nous raconte l’histoire de ses yeux d’enfant ? Même la plus grave des situations nous semble tout à coup surmontable… Comme si la vie reste colorée à cet âge et n’a pas eu le temps de se teinter du gris monotone des adultes. Et de la couleur, ce n’est pas ce qui manque dans cet album ! Héloïse Solt nous épate à nouveau avec sa palette de couleur audacieuse et explosive, qui se marie magnifiquement bien avec l’histoire et le point de vue de son narrateur. L’histoire n’en est que plus sublimée par ses traits de crayons. Tantôt du bleu, tantôt du rose, du vert, rouge, jaune, orange, violet… Un arc-en-ciel enchanté nous illumine en passant la porte du Taxiphone.

Une famille c’est une famille, tout simplement de Sarah O’Leary et Qing Leng

Une famille c’est une famille, tout simplement, Sara O’Leary, Qin Leng, Éditions Les Arènes, 2022

« Dans une classe, la maîtresse demande à ses élèves de raconter ce qui rend leur famille unique. Les réponses des enfants sont toutes différentes – les familles sont toutes différentes – mais l’amour est au cœur de chacune d’elle. »

Une magnifique histoire sur la tolérance et sur la définition de la famille. Alors que l’opinion générale tend à regarder en arrière, imaginant la famille comme un seul et même bloc, Sara O’Leary et Qin Leng nous rappellent que le mot « famille » est un terme parapluie qui ne se définit que par un seul mot, le « foyer ». Et pour chacun, ce foyer est différent, avec un papa et une maman, deux papas ou deux mamans, un seul parent, des familles reconstituées, un mélange de plusieurs cultures et de plusieurs vies. Mais aujourd’hui, ils ont tous une famille et elle est unique où seul l’amour vibre de mille feux. Un album magnifique tant dans son message que dans ses visuels, aux traits enfantins et aux couleurs aquarelle qui se marient parfaitement avec l’histoire !

Je veillerai sur tes nuits, Léonie… de Pauline Marlet et Céline Person

Je veillerai sur tes nuits Léonie…, Céline Person, Pauline Marlet, Éditions Langue au Chat, 2022

« La nuit va bientôt tomber ! » Le moment que Léonie redoute le plus est arrivé : l’arrivée de la nuit sombre et effrayante… Et pourtant… si quelqu’un veillait sur les nuits de Léonie ? Et si cette gardienne de la nuit devenait son amie ?

Une magnifique histoire sur la peur du noir et de « la nuit qui tombe ». Mais quelle expression effrayante ! Surtout pour une petite fille qui voit le soleil se coucher tous les jours… Céline Person nous retranscrit avec beaucoup de justesse cette peur qui habite le cœur d’un enfant et la revisite avec le plus tendre des personnages. Mystérieuse et céleste, la nuit personnifiée en gardienne enlève le voile des ténèbres pour nous dévoiler un ciel constellé d’étoiles et des paillettes de nuit qu’elle collectionne dans son panier en osier. D’une curiosité débordante, avec une bouille adorable, comment ne pas fondre devant Léonie et les dessins de Pauline Marlet. D’un crayon remarquable, elle nous dessine de la magie et nous émerveille avec un univers plein de couleurs et de lumière même dans la pénombre de la nuit ! Un récit original et moderne, empreint de tendresse et d’une poésie douce et rassurante.

Je veillerai sur tes nuits, Léonie… éditions Langue au Chat

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval, Charlie Mackesy, Éditions Les Arènes, 2022

« L’enfant, la taupe, le renard et le cheval raconte une histoire d’amitié entre un enfant, une taupe gourmande et pleine de vie, un renard que les épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et serein. Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se posent des questions. Ils traversent des tempêtes. Ils apprennent à s’aimer. »

Écrit à l’encre et peinte à l’aquarelle, la douceur de son tracé et la candeur des mots posés sur le papier se marient parfaitement avec l’histoire de ces quatre silhouettes singulières. Ce petit groupe traverse la prairie enneigée en quête d’une maison pour le garçon et, durant ce périple, la philosophie est mère de leur discussion. S’accepter tel que l’on est, trouver son foyer, comprendre ses faiblesses et ne pas les cacher… Les thèmes s’enchaînent en effet boule de neige et nous emportent dans une introspection de notre propre identité. Ce moment hors du temps, aux tons hivernaux, d’une beauté à couper le souffle remet en question l’homme et son existence, savamment raconté par des animaux. Paisible et calme, la nature prend le dessus sur l’homme, un voyage initiatique pour se redécouvrir au plus près de soi-même.