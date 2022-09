L’Incroyable histoire de l’Église : une incroyable BD par Bobineau et Magnat

Avec cet ouvrage imposant, Bobineau et Magnat racontent de manière ludique 20 siècles de catholicisme. Une prouesse pour un vrai plaisir de lecture. L’Incroyable Histoire de l’Église aux éditions Les Arènes.

C’est un énorme ouvrage de près de 600 pages au format Bible, ce qui semble normal quand il s’agit de raconter l’Église et plus précisément 2000 ans « d’histoire de l’Église catholique romaine ». Les éditions des Arènes BD se sont fait une place unique dans les ouvrages BD encyclopédiques consacrés à des thèmes aussi riches que variés. Placés sous le titre de « L’Incroyable Histoire » (1) ces collections se veulent ludiques, faciles à lire mais en n’abandonnant rien sur le fond et en offrant aux scénaristes, toujours des spécialistes de haut niveau, la place nécessaire pour partager leur érudition. Cette histoire de l’Église répond parfaitement à ce cahier des charges. À l’écriture notamment, Olivier Bobineau est aujourd’hui reconnu comme un spécialiste de l’histoire des papautés.

Olivier Bobineau

Sous sa plume et son scénario, qui s’inspire principalement de son essai L’Empire des papes (CNRS Éditions, 2013), il s’agit bien au-delà de l’histoire du christianisme, de celle d’une institution vieille de 20 siècles, exemple unique d’un pouvoir qui s’est toujours voulu l’égal des princes, des rois, des empereurs. L’auteur et son illustrateur ont souhaité raconter la double facette de cette institution : d’une part le « message originel » du Christ et les préceptes qui en découlent comme guides de vie, et d’autre part, l’institution elle-même dirigée par le Pape. Le dessin accompagne et facilite la compréhension, il traduit et explicite.

Ces 20 siècles racontés disent en fait la dualité permanente entre des préceptes et la politique. La trame de fond raconte ainsi des mouvements spirituels comme celui de Saint François d’Assise, souhaitant suivre au plus près la parole retranscrite du Christ et le pire de la politique avec l’alliance répétée notamment au XXe siècle avec des régimes dictatoriaux et porteurs parfois même de règles contraires aux règles du catholicisme. Force est de constater alors que le sommet de la hiérarchie de l’Église, souvent en opposition avec la base des fidèles, préfère privilégier une vision politique du monde, raisonnant en termes d’hégémonie idéologique.

Pascal Magnat

Autre ligne de force de l’ouvrage : le constat que nombre de combats perdus ou en passe de l’être par la haute hiérarchie catholique actuelle repose sur des dogmes totalement absents des textes fondateurs. Ainsi des théologiens comme Abélard (1079- 1142) affirment sans être contredits que l’homme « est plus haut en dignité que la femme », affirmation totalement absente des textes des apôtres. Autre exemple abondamment explicité, le fait que « l’Église catholique s’intéresse plus à ce qui doit se passer dans la chambre à coucher qu’à ce qui se passe dans la société » alors que « l’Évangile ne se prononce pas une seule fois sur les questions relevant de la sexualité de la procréation ». Ce plaquage d’idéologies défendues par des hommes haut placés hiérarchiquement, par convictions personnelles ou par calculs politiques, à des moments clés de l’Histoire, est une des richesses de cet ouvrage. On comprend ainsi plus aisément les contradictions flagrantes de l’Église : richesse ostentatoire et principe de pauvreté, plaisir pratiqué par tous et vœu de chasteté, domination de l’homme sur la femme.

Au-delà des croyances personnelles respectables, Olivier Bobineau démontre avec brio, clarté, que les religions, catholique ou autre, comme tout mouvement de pensée souhaitent être partagées et admises par le plus grand nombre. En cela, elles demeurent des mouvements politiques avec les conséquences induites : pouvoir et maintien au pouvoir, institution démocratique ou non, prosélytisme et liberté individuelle. Une proximité avec le politique qui trouve une illustration révélatrice avec la prestation de serment du président des États-Unis sur la Bible.

Sous une forme ludique, cet ouvrage pose des questions essentielles sur les fondements de nos sociétés occidentales notamment. À ce titre, il peut être rangé sans complexe dans les rayons scientifiques, politiques, sociologiques, philosophiques de nos bibliothèques. Il ne dépareillera pas.

L’Incroyable histoire de l’Eglise. Scénario: Olivier Bobineau. Illustrations: Pascal Magnat. 584 pages. Aux Éditions Les Arènes. 33€.

Ce volume reprend deux tomes

La Genèse (2015)

Sodome et Gomorrhe (2018)

et un troisième tome qui peut être acheté séparément à paraître : L’Apocalypse