Ligne b du métro à Rennes : fréquentation record pour la première journée

La ligne b du métro de Rennes Métropole a connu une fréquentation record hier, mardi 20 septembre 2022, jour de son inauguration.

Selon les comptages de l’exploitant Kéolis, 120 000 voyages ont été effectués sur la ligne b du métro de Rennes, mardi 20 septembre, à l’occasion de son ouverture commerciale.

Près de 800 voyageurs ont emprunté les premières rames dès 5h du matin. Le pic de fréquentation a été atteint à 17h avec près de 13 500 voyages. La fréquentation de la ligne b a même dépassé celle de la ligne a à partir de 19h, jusqu’à sa fermeture, après minuit. Ce sont les deux stations en interconnexion avec la ligne a qui totalisent la plus forte fréquentation : près de 23 000 voyageurs à la station Sainte-Anne et plus de 15 000 à la station Gares.

Des chiffres d’autant plus satisfaisants que l’objectif de fréquentation de la ligne b, à terme, est fixé à 110 000 voyages par jour. Le réseau de transports en commun de Rennes Métropole est entré de plain-pied dans une nouvelle ère, en totalisant, pour ses lignes a et b du métro et l’ensemble des bus, un record de 440 000 voyages pour la seule journée de mardi 20 septembre 2022, soit presque 30% de plus que le même jour, la semaine dernière.

La ligne a du métro a profité de cette journée exceptionnelle en totalisant 155 000 voyages (dont 10% provenant de la ligne b), soit environ 15 000 de plus qu’à l’accoutumé, en jour de semaine.

Bien entendu, l’effet d’annonce, la nouveauté et la gratuité d’accès à la ligne b ont contribué à ce résultat. Il conviendra d’observer comment il se stabilise dans le temps et dans quelle proportion s’effectuent les reports de fréquentation du bus vers le métro.

Pour rappel

La ligne b du métro est en service de 5h15 à 0h25 du lundi au mercredi, jusqu’à 1h25 du jeudi au samedi et de 7h10 à 0h25 le dimanche. Jusqu’au dimanche 25 septembre 2022, son accès est gratuit.

Articles connexes :